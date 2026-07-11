Ари Астер и Ларс Кнудсен стали продюсерами фильма про «неправильного» буддийского монаха

Картина «Все вороны — белые» (Crows Are White) станет первым документальным проектом, чей широкий прокат спродюсирует компания Астера и Кнудсена Square Peg. Режиссер картины Ахсен Надим много лет пытался снять фильм о жизни одного из самых закрытых буддийских монастырей Японии, но разрешения на это так и не получил. Зато постановщик подружился с местным монахом по имени Рюсин, который предпочитает медитации хеви-метал и мороженое,— и задокументировал его историю, полную неожиданных поворотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Argent Pictures Фото: Argent Pictures

Фильм показывали на фестивалях — среди них SXSW, Hot Docs и Лондонский кинофестиваль — еще в 2022 году, но до широкого проката он прежде не добирался. Рюсин долгое время просил не раскрывать его личность, пока он не завершит монашеское обучение, и лишь недавно дал на это разрешение. К слову, герой уже обзавелся аудиторией: в феврале он создал аккаунт в Instagram (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), в котором уже более 119 тыс. подписчиков и 30 млн просмотров суммарно на видеороликах.

Премьера в США пройдет 26 августа в нью-йоркском IFC Center, 4 сентября фильм покажут в лос-анджелесском Laemmle, а затем прокат расширят на другие города.