Кроненберг стал гостем нового альбома Charli XCX

Charli XCX раскрыла трек-лист своего нового альбома «Music, Fashion, Film», который выйдет 24 июля. Главным сюрпризом стал единственный приглашенный артист на пластинке — режиссер Дэвид Кроненберг. Он появится в заключительном треке «No One Lasts Forever».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в альбом вошло 11 песен, включая уже выпущенные синглы «Rock Music», «SS26» и «Wink Wink». Ранее певица интриговала поклонников, обещая, что имя единственного коллаборатора «никто не угадает»,— и, судя по реакции фанатов, сдержала слово.

В поддержку релиза Charli XCX также проведет серию предпремьерных прослушиваний альбома в независимых кинотеатрах по всему миру.