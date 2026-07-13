Архив Альбера Камю стал частью Национальной библиотеки Франции

Национальная библиотека Франции получила крупнейшее собрание архивов Альбера Камю. В коллекцию вошли рукописи, записные книжки, дневники, письма, театральные материалы и даже поддельное удостоверение личности, которым писатель пользовался во время участия во французском Сопротивлении. Приобретение уже называют самым значительным в истории страны в области литературного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TRISTAN REYNAUD / SIPA / EDITIONS GALLIMARD Фото: TRISTAN REYNAUD / SIPA / EDITIONS GALLIMARD

Архив насчитывает 260 коробок документов общей протяженностью около 50 метров. Среди самых ценных экспонатов — рукопись романа «Посторонний», режиссерский экземпляр спектакля «Реквием по монахине» по роману Уильяма Фолкнера, многочисленные письма, ежедневники Hermes 1950-х годов и незавершенная рукопись «Первого человека», над которой Камю работал незадолго до гибели. Архив был выкуплен у семьи писателя за €9 млн при поддержке Hermes и банка CIC.

До этого Национальная библиотека Франции хранила лишь рукопись «Чумы» и часть переписки писателя. Новое собрание позволит исследователям глубже изучить творчество Камю, а широкой публике его покажут уже в марте 2027 года, на выставке, приуроченной к 70-летию присуждения писателю Нобелевской премии по литературе.