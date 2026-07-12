Пэрис Хилтон добилась закрытия школы, где подверглась абьюзу

Американский штат Юта отозвал лицензию у школы-интерната Provo Canyon School, где, по словам Пэрис Хилтон, ее избивали и унижали, когда ей было 17 лет. Там она провела почти год в конце 1990-х: сотрудники били ее, наблюдали за ней в душе, кормили неизвестными таблетками и запирали в одиночную камеру без одежды. Все эти годы она добивалась закрытия учреждения и свидетельствовала о пережитом перед Конгрессом и в законодательных собраниях по всей стране; во многом благодаря ей приняли законы о защите подростков в самой Юте и еще в 15 штатах. В июне Хилтон снова приезжала в школу, чтобы поддержать две семьи, которые подали иски о жестоком обращении с их детьми.

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Решение об отзыве лицензии вступило в силу с 6 июля. Власти указали, что школа «не смогла обеспечить надлежащий уровень безопасности и медицинской помощи для воспитанников». Список нарушений (они фиксировались с 2025 года) включает недостаточное количество персонала, случаи неоправданного физического удержания воспитанников, халатное отношение к их состоянию и несвоевременную проверку данных сотрудников. Еще в мае власти штата вводили временные ограничения для школы, после того как персонал вовремя не оказал медицинскую помощь ребенку с серьезными травмами.

По данным департамента здравоохранения штата, все услуги на территории кампуса должны прекратиться к 6 августа, а нынешние владельцы не смогут подать заявку на новую лицензию в течение пяти лет. Сама школа от комментариев по поводу истории с Хилтон отказалась.