Даниэль Аршам выставил на продажу свой дом-мастерскую в Нью-Йорке

Художник жил в переоборудованной пожарной части XIX века на Лафайет-стрит в районе Сохо. Здание 1898 года постройки площадью почти 2,8 тыс. кв. м сохранило исторический кирпичный фасад и чугунные колонны. Раньше помещение служило спальней для заместителя пожарного шефа, затем автомастерской и магазином списанных товаров. В 2009 году особняк за $3,3 млн купил фотограф Терри Ричардсон, а в 2022-м его выкупил уже сам Аршам. Художник полностью переосмыслил интерьер: спиральную чугунную лестницу перекрасил в фирменный мятный цвет, на первом этаже сделал встроенные книжные полки, а на крыше разбил террасу с зоной отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Gloria Kilbourne / Compass Фото: Gloria Kilbourne / Compass Следующая фотография 1 / 2 Фото: Gloria Kilbourne / Compass Фото: Gloria Kilbourne / Compass

Главной причиной покупки стал именно гараж на первом этаже: там художник хранит свой Porsche 964 Carrera 2, тоже выкрашенный в зеленый. Сохранившийся исторический въезд для автомобилей — большая редкость для Манхэттена: изначально его проектировали для пожарных карет, а сегодня получить разрешение на такой въезд практически невозможно. Вдоль гаража на полках Аршам хранит часть своей коллекции фигурок — от виниловых медведей Bearbricks до персонажей «Звездных войн», а по всему дому расставлены работы друзей-художников, включая Kaws (он же Брайан Доннелли). Обойдется теперь такое здание новому покупателю в $8,9 млн.