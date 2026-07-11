Valentino выпустит облигации на 512 млн долларов, чтобы погасить долг

По данным Bloomberg, совет директоров одобрил размещение в конце июня, сами облигации ожидаются в августе. Сделку подстраховывают акционеры Kering и Mayhoola: они обязались вложить до €250 млн, если у Valentino возникнут сложности с выплатами. Средства пойдут на досрочное погашение банковских кредитов, а также на инвестиции и пополнение оборотного капитала. Бумаги не будут котироваться на бирже и не получат кредитного рейтинга; погашение начнется через два года после выпуска, срок обращения — до 2033 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Обратиться к облигациям Valentino вынудили не лучшие финансовые результаты: по итогам 2025 года выручка бренда упала на 15%, до €1,12 млрд, а операционный убыток составил €103 млн против прибыли в €31 млн годом ранее. На бизнес давит спад спроса на люксовые товары (особенно в Китае), падение продаж кожгалантереи и обуви, а также инвестиции в новый творческий цикл: сейчас креативным директором бренда выступает Алессандро Микеле. Чистый долг Valentino на конец 2025 года составлял €1,08 млрд.

Годом ранее бренду уже пришлось привлекать капитал от акционеров и договариваться с банками о рефинансировании — тогда Valentino нарушил условия по кредитам и основной долг перед банками составлял €530 млн.

Valentino — не единственный модный дом, обратившийся к частному рынку облигаций: ранее в этом году похожую сделку на €300 млн провел дом Prada.