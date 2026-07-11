Дачники на Фонтанке

Выставка «Окно, в котором...» предлагает заглянуть в жизнь Татьяны Шишмаревой и Василия Власова, их детей Елены и Бориса и внучки Татьяны. А также их друзей, почитателей, учителей и учеников из числа обитателей комаровских дач, но не только. Weekend оценил размеренность дачной жизни и строгость творческих нравов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Арт-объект, воссоздающий образ художника Бориса Васильева в экспозиции выставки «Окно, в котором...» Фото: предоставлено KGallery Арт-объект, воссоздающий образ художницы Татьяны Шишмаревой в экспозиции выставки «Окно, в котором...» Фото: предоставлено KGallery Гоночный велосипед художника Бориса Власова в экспозиции выставки «Окно, в котором...» Фото: предоставлено KGallery Историческая оконная рама с дачи художников, ставшая частью экспозиции выставки «Окно, в котором...» Фото: предоставлено KGallery Деревянная скульптура Бориса Власова в экспозиции выставки «Окно, в котором...» Фото: предоставлено KGallery Следующая фотография 1 / 5 Арт-объект, воссоздающий образ художника Бориса Васильева в экспозиции выставки «Окно, в котором...» Фото: предоставлено KGallery Арт-объект, воссоздающий образ художницы Татьяны Шишмаревой в экспозиции выставки «Окно, в котором...» Фото: предоставлено KGallery Гоночный велосипед художника Бориса Власова в экспозиции выставки «Окно, в котором...» Фото: предоставлено KGallery Историческая оконная рама с дачи художников, ставшая частью экспозиции выставки «Окно, в котором...» Фото: предоставлено KGallery Деревянная скульптура Бориса Власова в экспозиции выставки «Окно, в котором...» Фото: предоставлено KGallery

Текст: Анна Черникова

Отправляться на выставку лучше ближе к выходным. Потому что после ее изучения возникает непреодолимое желание прекратить глядеть на мир в офисное окно и сбежать на природу: бродить по лесу, прикорнуть в гамаке или катить на велосипеде, жмурясь от солнца и подставляя лицо теплому летнему ветру.

Художники этого семейства свое дачное комаровское окно рисовали с удовольствием — повторяющийся мотив и объясняет название выставки. Окон в разное время дня и ночи, в разные сезоны и от разных членов семьи в экспозиции много. Как и набросков интерьеров, портретов самих дачников — часто дремлющих в кресле или на диване, разморенных летним теплом.

Когда в семье все художники, все рисуют друг друга. Потому что ежедневное упражнение необходимо не только спортсменам, но и работникам кисти и карандаша. Не просить же ради этого постоянно родных позировать — проще дождаться, когда они прикорнут после обеда... Все поколения в семье владели этим умением — точнее обоими: и поспать днем, и сделать очередной портрет, эскиз, набросок.

Первое поколение семьи, Татьяна Шишмарева и Василий Власов, познакомились в издательстве «Детгиз», куда пришли начинающими иллюстраторами к Владимиру Лебедеву, признанному мастеру, который в этот момент начал сотрудничать с Самуилом Маршаком. Василий вспоминал, как Лебедев учил его быть внимательным к мельчайшим деталям и поражал широтой кругозора.

Татьяна Шишмарева иллюстрировала русскую и мировую классику, а еще много работала с Виталием Бианки. Василий Власов оформлял сказки разных народов и другие детские книги, но еще он автор военных зарисовок, рисунков и литографий на темы балета и спорта.

Иллюстрирование сказок, графические работы на спортивные темы — это уже их сын Борис Власов. У него много изображений на тему велосипедного спорта. Велосипед был и обязательной частью его жизни — друзья и знакомые вспоминают его на дорожках Комарово именно в велоседле. И в KGallery, где отчасти воссоздан интерьер комаровского дома семьи, велосипед присутствует в интерьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Борис Власов. «Интерьер (окно)», 1976–1977 Фото: Собрание Власовых-Шишмаревой» / предоставлено KGallery Татьяна Шишмарева. «Окно в городе», 1980-е Фото: Собрание Власовых-Шишмаревой» / предоставлено KGallery Экспозиция выставки «Окно, в котором...» в KGallery Фото: предоставлено KGallery Владимир Лебедев, Татьяна Шишмарева, графические работы и наброски, 1930-е Фото: предоставлено KGallery Сарра Лебедева. Графика и статуэтка «Стоящая обнаженная», 1930-е Фото: предоставлено KGallery Экспозиция выставки «Окно, в котором...» в KGallery Фото: предоставлено KGallery Борис Власов. «Папино кресло перед столом. Комарово», 1975 Фото: Собрание Власовых-Шишмаревой» / предоставлено KGallery Следующая фотография 1 / 7 Борис Власов. «Интерьер (окно)», 1976–1977 Фото: Собрание Власовых-Шишмаревой» / предоставлено KGallery Татьяна Шишмарева. «Окно в городе», 1980-е Фото: Собрание Власовых-Шишмаревой» / предоставлено KGallery Экспозиция выставки «Окно, в котором...» в KGallery Фото: предоставлено KGallery Владимир Лебедев, Татьяна Шишмарева, графические работы и наброски, 1930-е Фото: предоставлено KGallery Сарра Лебедева. Графика и статуэтка «Стоящая обнаженная», 1930-е Фото: предоставлено KGallery Экспозиция выставки «Окно, в котором...» в KGallery Фото: предоставлено KGallery Борис Власов. «Папино кресло перед столом. Комарово», 1975 Фото: Собрание Власовых-Шишмаревой» / предоставлено KGallery

Идея приглашать посетителей в жилое пространство художников, но не подлинное (в мемориальные дома и квартиры), а в воссозданное в музеях и галереях, не нова — это делали и раньше. В той же KGallery чуть больше полугода назад по такому принципу была организована экспозиция «Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных». Показывали петербургскую квартиру, в которой три поколения одной семьи берегли четыре десятка живописных и около двухсот графических работ художников конца XIX — начала XX века: Александра Бенуа, Виктора Борисова-Мусатова, Кузьмы Петрова-Водкина, Николая Рериха, Зинаиды Серебряковой, Константина Сомова и других.

А сейчас, например, в московском центре Зотов идет выставка «Дом 21. В гостях у художников», где можно попасть в дом Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) на Мясницкой, 21, и пройтись по квартирам-мастерским Александра Родченко и Варвары Степановой, Александра Древина и Надежды Удальцовой, Петра Митурича и Веры Хлебниковой, Владимира Фаворского и Сергея Сенькина. Комплекс на Мясницкой возводился как доходные дома Московского художественного общества, а вскоре после 1917 года превратился в коммуну преподавателей и студентов ВХУТЕМАСа. Выставка рассказывает про скромный быт и полную творчества даже в простейших моментах жизнь художников — уже состоявшихся и еще формирующихся. Но есть в этой экспозиции элемент подглядывания. Если не в замочную скважину, то будто в приоткрытую дверь. И хотя публичность и известность по определению ведут за собой лишение человека права на приватность, а коммунальное устройство жизни на Мясницкой, 21, назвать изолированным и глубоко частным точно нельзя, но на выходе остается легкое чувство неудобства. А точно ли все герои выставки хотели, чтобы мы знали про них совсем уж всю подноготную?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Борис Григорьев. «Наброски ланей», 1910-е Фото: Собрание Власовых-Шишмаревой» / предоставлено KGallery Александр Яковлев. «Зебу», 1911 Фото: Собрание Власовых-Шишмаревой» / предоставлено KGallery Валентин Серов. «Этюд с лошадью», 1900-е Фото: Собрание Власовых-Шишмаревой» / предоставлено KGallery Владимир Лебедев. «Портрет художницы Т. В. Шишмаревой», 1934 Фото: предоставлено KGallery Следующая фотография 1 / 4 Борис Григорьев. «Наброски ланей», 1910-е Фото: Собрание Власовых-Шишмаревой» / предоставлено KGallery Александр Яковлев. «Зебу», 1911 Фото: Собрание Власовых-Шишмаревой» / предоставлено KGallery Валентин Серов. «Этюд с лошадью», 1900-е Фото: Собрание Власовых-Шишмаревой» / предоставлено KGallery Владимир Лебедев. «Портрет художницы Т. В. Шишмаревой», 1934 Фото: предоставлено KGallery

Дачный быт и Комарово, и других поселков предполагает большую открытость, чем квартирный. И в этом смысле «Окно, в котором...» — не только про то, что снаружи, но и про то, что внутри. И повествует об этом со всей возможной уместностью и без лишней назойливости. На дачах жили по-соседски: собирали всех детей — и своих, и их приятелей, и шли с ними купаться, заходили друг к другу на чай без церемоний или просто поболтать. Могли и застать кого-то дремлющим в саду в гамаке. Все, что показано в экспозиции, не было ни для кого секретом. Как не было удивительным, что все между собой дружили. И у Власовых оказались работы Владимира и Сарры Лебедевых, Николая Лапшина, Николая Тырсы и даже Валентина Серова. И они тоже тут, на выставке. Как и смешные деревянные человечки, которых мастерил из коряг, а потом раскрашивал вместе с дочерью Татьяной и ее друзьями Борис Власов.

Татьяна в KGallery иногда водит экскурсии и устраивает вечера воспоминаний: читает фрагменты дневников, перемежая их своими впечатлениями из той дачной жизни. Сама она в Комарово и сегодня. Занимается текстилем — ее работы тоже есть в экспозиции. И ткани эти будто фиксируют время, материализуя его неумолимое течение.