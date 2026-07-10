Появился мессенджер для отправки сообщений виртуальными голубями

Идея нового мессенджера Roost Social состоит в том, чтобы доставлять сообщения не мгновенно, а со скоростью почтового голубя. Виртуальная птица «летит» по карте от отправителя к получателю, поэтому время доставки зависит от расстояния: переписка может занять несколько часов или даже дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мессенджер Roost Social

Фото: Roostsocial Мессенджер Roost Social

Фото: Roostsocial

Roost придумал менеджер по доверию и безопасности Ticketmaster Логан Мендельсон как небольшой личный проект. Однако приложение неожиданно стало вирусным: за несколько недель аудитория выросла примерно с 10 до 300 тыс. пользователей. Популярности помог пост в Threads (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), где одна из матерей рассказала, что ее дочь переписывается с друзьями в приложении на елизаветинском английском именно потому, что медленный обмен сообщениями делает общение более осмысленным.

В приложении можно выбрать, какой птицей отправить сообщение: более быстрые виды доставят его раньше, а если хочется совсем замедлить коммуникацию, доступны даже черепаха и улитка. Создатели называют Roost «slow-cial» — альтернативой соцсетям и мессенджерам, где нет ожидания мгновенного ответа и постоянного давления уведомлений.