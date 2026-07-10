Шарж Карла Лагерфельда на Ангелу Меркель стал самым дорогим на аукционе Sotheby’s

На торгах Sotheby’s, посвященных наследию Карла Лагерфельда, выставили более тысячи ранее не публиковавшихся эскизов дизайнера, а также его рабочие документы, знаменитые перчатки, коллекцию из примерно двухсот iPod и другие личные вещи. По итогам аукциона выручка составила более €731 тыс., превысив предварительную оценку более чем вдвое. Самым дорогим лотом оказался рисунок с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Работа ушла с молотка за €23,04 тыс., значительно превысив предварительную оценку в €400.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

Продажа стала частью очередного аукциона, посвященного наследию дизайнера, который после смерти Карла Лагерфельда в 2019 году продолжает открывать публике его личный архив и малоизвестные работы. Он проходил со 2 по 8 июля.