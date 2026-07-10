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Шарж Карла Лагерфельда на Ангелу Меркель стал самым дорогим на аукционе Sotheby’s

На торгах Sotheby’s, посвященных наследию Карла Лагерфельда, выставили более тысячи ранее не публиковавшихся эскизов дизайнера, а также его рабочие документы, знаменитые перчатки, коллекцию из примерно двухсот iPod и другие личные вещи. По итогам аукциона выручка составила более €731 тыс., превысив предварительную оценку более чем вдвое. Самым дорогим лотом оказался рисунок с изображением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Работа ушла с молотка за €23,04 тыс., значительно превысив предварительную оценку в €400.

Фото: Sotheby’s

Фото: Sotheby’s

Продажа стала частью очередного аукциона, посвященного наследию дизайнера, который после смерти Карла Лагерфельда в 2019 году продолжает открывать публике его личный архив и малоизвестные работы. Он проходил со 2 по 8 июля.

Фотогалерея

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Ангела Меркель на приеме для колядующих в Берлине, 2013 год

Ангела Меркель на приеме для колядующих в Берлине, 2013 год

Фото: Michael Sohn / AP

С президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 2007 год

С президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 2007 год

Фото: Дмитрий Астахов / ИТАР-ТАСС

С президентом России Дмитрием Медведевым в ресторане в Мюнхене, 2009 год

С президентом России Дмитрием Медведевым в ресторане в Мюнхене, 2009 год

Фото: Михаил Климентьев / ИТАР-ТАСС

Ангела Меркель кормит австралийских лори в парке Марлоу в земле Мекленбург-Передняя Померания, 2021 год

Ангела Меркель кормит австралийских лори в парке Марлоу в земле Мекленбург-Передняя Померания, 2021 год

Фото: ТАСС

С сапером немецкой армии в учебном центре сухопутных войск ВС Германии в Летцлингене, 2006 год

С сапером немецкой армии в учебном центре сухопутных войск ВС Германии в Летцлингене, 2006 год

Фото: Eckehard Schulz / AP

С президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во французском Биаррице, 2019 год

С президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во французском Биаррице, 2019 год

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

Ангела Меркель спускается в подводную лодку класса 212A U-33 ВМС Германии в порту Варнемюнде, 2006 год

Ангела Меркель спускается в подводную лодку класса 212A U-33 ВМС Германии в порту Варнемюнде, 2006 год

Фото: Christian Charisius (GERMANY / Reuters

С президентом Франции Франсуа Олландом в Париже, 2015 год

С президентом Франции Франсуа Олландом в Париже, 2015 год

Фото: Pascal Rossignol (FRANCE - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST SOCIETY / Reuters

Ангела Меркель с водолазом на военно-морской базе в Киле, 2016 год

Ангела Меркель с водолазом на военно-морской базе в Киле, 2016 год

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

С президентом немецкого футбольного союза Вольфгангом Нирсбахом (с поднятыми руками слева) и министром внутренних дел Германии Хансом-Петером Фридрихом (с поднятыми руками справа) на матче между Германией и Грецией на чемпионате Европы по футболу 2012 года

С президентом немецкого футбольного союза Вольфгангом Нирсбахом (с поднятыми руками слева) и министром внутренних дел Германии Хансом-Петером Фридрихом (с поднятыми руками справа) на матче между Германией и Грецией на чемпионате Европы по футболу 2012 года

Фото: Peter Andrews (POLAND - Tags: SPORT SOCCER / Reuters

В школе Роберта Юнга в Берлине, 2014 год

В школе Роберта Юнга в Берлине, 2014 год

Фото: Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: POLITICS EDUCATION SOCIETY / Reuters

Фотографии Ангелы Меркель после записи новогодней речи разных годов — с 2005 по 2020 годы

Фотографии Ангелы Меркель после записи новогодней речи разных годов — с 2005 по 2020 годы

Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

На дебатах с кандидатом на пост канцлера Германии от партии СДПГ Мартином Шульцем в Берлине, 2017 год

На дебатах с кандидатом на пост канцлера Германии от партии СДПГ Мартином Шульцем в Берлине, 2017 год

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Vostock Photo

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Ангела Меркель на приеме для колядующих в Берлине, 2013 год

Фото: Michael Sohn / AP

С президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 2007 год

Фото: Дмитрий Астахов / ИТАР-ТАСС

С президентом России Дмитрием Медведевым в ресторане в Мюнхене, 2009 год

Фото: Михаил Климентьев / ИТАР-ТАСС

Ангела Меркель кормит австралийских лори в парке Марлоу в земле Мекленбург-Передняя Померания, 2021 год

Фото: ТАСС

С сапером немецкой армии в учебном центре сухопутных войск ВС Германии в Летцлингене, 2006 год

Фото: Eckehard Schulz / AP

С президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во французском Биаррице, 2019 год

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

Ангела Меркель спускается в подводную лодку класса 212A U-33 ВМС Германии в порту Варнемюнде, 2006 год

Фото: Christian Charisius (GERMANY / Reuters

С президентом Франции Франсуа Олландом в Париже, 2015 год

Фото: Pascal Rossignol (FRANCE - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST SOCIETY / Reuters

Ангела Меркель с водолазом на военно-морской базе в Киле, 2016 год

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

С президентом немецкого футбольного союза Вольфгангом Нирсбахом (с поднятыми руками слева) и министром внутренних дел Германии Хансом-Петером Фридрихом (с поднятыми руками справа) на матче между Германией и Грецией на чемпионате Европы по футболу 2012 года

Фото: Peter Andrews (POLAND - Tags: SPORT SOCCER / Reuters

В школе Роберта Юнга в Берлине, 2014 год

Фото: Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: POLITICS EDUCATION SOCIETY / Reuters

Фотографии Ангелы Меркель после записи новогодней речи разных годов — с 2005 по 2020 годы

Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

На дебатах с кандидатом на пост канцлера Германии от партии СДПГ Мартином Шульцем в Берлине, 2017 год

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Vostock Photo

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