Выступление Bad Bunny на Супербоуле получило рекордные девять номинаций на «Эмми»

Прошлый рекорд принадлежал Леди Гаге: у певицы было шесть номинаций за выступление в 2017 году. Пуэрториканский исполнитель фигурирует в списке номинантов дважды: в категории «Лучшее развлекательное шоу в прямом эфире», как артист, а также как продюсер, но уже под настоящим именем Бенито Антонио Мартинес Окасио. Остальные семь номинаций присудили за хореографию, режиссуру, постановку, освещение, музыкальное руководство, работу с камерой и звук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Выступление Bad Bunny разозлило консерваторов: его осудили за исполнение песен на испанском и португальском языках во время американского шоу. Президент Дональд Трамп заявил в своих соцсетях, что никогда не слышал об артисте, и добавил, что «никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень», а организация Turning Point USA даже устроила альтернативную трансляцию — All-American Halftime Show с хэдлайнером Кид Роком, которая шла параллельно с основным шоу.

Для Bad Bunny это уже пятая крупная награда за год: в феврале он выиграл три «Грэмми», включая «Альбом года» — за пластинку «Debi Tirar Mas Fotos», а также «Лучшее мировое музыкальное исполнение» за песню «EoO».