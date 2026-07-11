ЕС гарантировал пассажирам бесплатную ручную кладь и денежные компенсации

Депутаты Европарламента окончательно утвердили обновленный регламент защиты прав авиапассажиров. Как подчеркнул зампред транспортного комитета Виргиниюс Синкявичюс, путешественники не потеряли ни одной из действовавших гарантий и получили усиленную защиту для семей, людей с инвалидностью и других уязвимых групп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Ключевое изменение — закрепленное право бесплатно брать на борт одну личную вещь размером до 40х30х15 сантиметров. Авиакомпании, агрегаторы и поисковики обязаны с первого шага бронирования показывать тариф, уже включающий такую ручную кладь; билет без нее остается допустимым только как осознанный выбор самого клиента. Сохранена и денежная компенсация за сбои: от €250 за короткие рейсы до €600 за самые дальние перелеты. При этом на маршрутах длиннее 3,5 тыс. км перевозчик сможет уменьшить выплату вдвое — до €300, если предложит альтернативный маршрут и опоздание в точку назначения не превысит четырех часов. Подать заявление пассажир может в течение девяти месяцев, авиакомпания обязана перечислить деньги либо прислать мотивированный отказ в течение 30 дней.

Попутно запрещено взимать доплату за исправление опечаток в имени и отказывать в посадке из-за собственноручно распечатанного посадочного талона. При регистрации каждому обязаны предоставить цифровой талон без принуждения создавать учетную запись или скачивать приложение. Семьи с детьми младше 14 лет гарантированно разместят рядом без дополнительной платы, аналогичное право получили беременные и пассажиры с ограниченной подвижностью.

Действовавший с 2004 года регламент ждал пересмотра с 2013-го. Теперь документ должен быть одобрен Советом ЕС к началу августа 2026-го, а на адаптацию странам и перевозчикам отведут один год.