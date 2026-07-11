Loro Piana снял новую коллекцию в часовне Ротко

Бренд Loro Piana представил рекламную кампанию «осень-зима 2026». Местами съемок стали Menil Collection, закрытый особняк меценатов Джона и Доминик де Менил, и часовня Ротко в Хьюстоне — внеконфессиональное пространство, основанное ими для медитации и открытое для людей всех религий.

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Сюжеты кампании строятся вокруг диалога одежды с искусством и интерьером. Одна из моделей лежит на зеленом шелковом диване XIX века в застекленном атриуме — мизансцена повторяет мотив полотна «Юная декадентка. После танца» Рамона Касаса. В столовой особняка группа манекенщиков позирует между полотнами Томаса Йепеса «Four Vases Of Flowers In A Niche» («Четыре вазы с цветами в нише») и Франчески Фукс «Magenta Ernst» («Маджента Эрнст»). Съемки затронули также два выставочных зала музея.

Спроектированный Филипом Джонсоном в 1948 году особняк де Менил недоступен для публики. Часовня Ротко открылась в 1971-м с 14 монохромными полотнами абстракциониста, освещаемыми рассеянным светом сквозь стеклянный купол. Бренд поддержал Menil Collection перед 40-летием музея в 2027 году и финансирует проект Opening Spaces для сохранения часовни.