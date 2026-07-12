Энергозатраты указали на путь Ганнибала через Альпы

Биофизики смоделировали расход калорий при переходе Ганнибала через Альпы и назвали самый вероятный маршрут — перевал Коль-де-ла-Траверсе, а не Коль-де-Клапье, как считалось ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Расчеты, проведенные при участии Оксфордского и Йенского университетов, показали: короткий путь на высоте 2947 м экономил карфагенянам до 16% энергии по сравнению с альтернативами. Маршруты через Монженевр, Клапье и Мон-Сени потребовали бы на 11, 16 и 19% больше калорий соответственно, что ставит под сомнение прежнюю версию. «Анализ дает новые аргументы в пользу Траверсе, так как там большой армии со слонами было значительно проще удовлетворить энергетические запросы»,— пояснил соавтор работы Эмилио Берти.

Даже на оптимальном пути солдаты теряли около 19% жировых запасов — это объясняет высокую смертность,— тогда как слоны лишились лишь 4% резервов и почти все дошли до Италии. Ганнибал Барка вторгся в Италию в 218 году до н. э. с войском примерно в 40 тыс. человек и 37 слонами, преодолев около 1 тыс. км. Споры о перевале велись веками, и новое исследование впервые оценило метаболические затраты всех участников похода.