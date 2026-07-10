Монетный двор США выпустит первую некруглую золотую монету

16 июля Монетный двор США начнет продажи золотых монет, выполненных в форме колокола Свободы,— первой некруглой чеканной продукции в современной истории страны. Тираж каждого варианта ограничен 2026 экземплярами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: United States Mint Фото: United States Mint Фото: United States Mint Следующая фотография 1 / 3 Фото: United States Mint Фото: United States Mint Фото: United States Mint

Коллекционерам предложат монету номиналом $250 (1 унция) за $19,6 тыс., монету номиналом $125 (пол-унции) за $10,05 тыс. и серебряную медаль за $750. На аверсе изображен колокол с характерной трещиной и датами «1776~2026», на реверсе — Индепенденс-холл на фоне фейерверка. Все экземпляры отчеканят в научно-исследовательской лаборатории Филадельфийского монетного двора.

«Многолетние планы и инновации увенчались созданием этих уникальных монет и медалей, отдающих дань уважения вечному посланию надежды и стойкости, которое несет в себе колокол Свободы»,— заявил руководитель гравировального отдела Мэттью Хилл.