В Новгороде откопали связку ключей, потерянную местным жителем в XII веке

Связку из четырех ключей, утерянную жителем средневекового Новгорода, нашли на Троицком XVI раскопе, где, как полагают ученые, в XII веке располагалась ювелирная мастерская. Находки сделаны на территории двух усадеб в Людином конце. По оценке археологов, множество нательных крестов и украшений, включая бракованные, указывает на существование здесь производства. Среди них — три соединенных височных кольца и звездчатые колты (полые подвески в форме звезды, крепившиеся к головному убору) из дешевых сплавов, имитировавших серебро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новгородский музей-заповедник Фото: Новгородский музей-заповедник

Особо выделяется связка ключей: горожанин, по всей видимости, обронил ее целиком, после чего ему пришлось менять замки. В число редких бытовых предметов вошли игольник — футляр с каналом для хранения игл, железные ножницы, калачевидные кресала (средневековые зажигалки) и изящный замочек от ларца, аналогов которому пока не найдено. Заведующая камеральной лабораторией Любовь Покровская добавила, что коллекция пополнилась боевыми стрелами и топориком. «Обнаружение боевых стрел и именно боевого топорика — большая редкость для городских усадеб»,— пояснила она.

Раскопки на этом месте ведутся с 1973 года. В 2000 году здесь нашли Псалтырь — древнейшую книгу на восковых табличках, датированную XI веком. Текущий полевой сезон стартовал около двух месяцев назад, и за это время археологи собрали более 1 тыс. артефактов, в том числе шесть берестяных грамот. Чтобы достичь материка, исследователям предстоит углубиться в слои, соответствующие еще двум столетиям.