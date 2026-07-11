Гослитмузей открыл выставку о Салтыкове-Щедрине

9 июля в московском Доме Остроухова, филиале Гослитмузея, открылась выставка «Писатель многосторонней силы» к 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. Разделы экспозиции соответствуют городам жизни и творчества писателя: Крутогорск, Глупов и другие. Названия некоторых частей экспозиции строятся на бинарных оппозициях: «Поиск силы» — «Сила устава».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краеведческий музей г.Ломоносова Фото: Краеведческий музей г.Ломоносова

Среди иллюстраций, представленных на выставке,— гравюры к «Истории одного города», созданные в 1937–1938 годах, изображения губернаторов и не только. Голова Органчика снабжена хитроумным механизмом, выдающим почти бесконечную чековую ленту с афоризмами (и среди них не только «Разорю!» и «Не потерплю!»).