Эрмитаж сделает дневной билет в 2,4 раза дороже вечернего

Государственный Эрмитаж с 14 июля вводит цену на билеты, зависящую от времени суток. Максимальная стоимость составит 1200 руб. (с 11:00 до 16:00), минимальная — 500 руб. (по вечерам во вторник, пятницу и субботу).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Так музей рассчитывает перераспределить потоки: до 80% посетителей сейчас приходят в дневные часы, создавая давку. Предыдущая попытка привлечь публику вечерними билетами по 500 руб. при дневных 700 провалилась — на последние сеансы приходило лишь 1,8% гостей. Теперь разрыв в тарифах стал ощутимым. Льготные категории нововведение не затрагивает. По средам, четвергам и воскресеньям билет за 500 руб. недоступен из-за более раннего закрытия музея. В Эрмитаже подчеркивают, что это не разовая акция — принцип гибкой цены сохранится. Вместо жестких сеансов гостям предоставляется окно для входа, а время пребывания не ограничивают.

Мировые музеи также ищут способы борьбы с перегрузкой: Лувр удерживает дневной лимит в 30 тыс. билетов, Прадо сокращает размеры экскурсионных групп и смещает их на менее загруженные часы.