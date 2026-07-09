Горы дивные, скалы белые

Именно благодаря природоохранному режиму в «Дивногорье» удалось сохранить уникальное сочетание меловых ландшафтов, археологических памятников и степной растительности. Сегодня сотрудники музея-заповедника и ученые продолжают исследовать эту территорию, помогая сохранять ее природное и историческое наследие

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков