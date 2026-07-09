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Горы дивные, скалы белые

Воронежский музей-заповедник «Дивногорье» отмечает 35-летие

Белые меловые останцы, древние пещерные храмы, ковыльные степи и археологические памятники делают «Дивногорье» одним из самых необычных мест Воронежской области. Еще в начале XX века ученые предлагали придать этой территории охранный статус, а 9 июля 1991 года здесь был создан природный, архитектурно-археологический музей-заповедник. О природе, истории и памятниках «Дивногорья» — в фотогалерее.

Фотогалерея

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«Дивногорье» расположено на правом берегу Дона в Лискинском районе Воронежской области. Сегодня музей-заповедник объединяет уникальные меловые ландшафты, памятники археологии и объекты православной культуры, являясь одной из самых известных достопримечательностей региона

«Дивногорье» расположено на правом берегу Дона в Лискинском районе Воронежской области. Сегодня музей-заповедник объединяет уникальные меловые ландшафты, памятники археологии и объекты православной культуры, являясь одной из самых известных достопримечательностей региона

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Свое название «Дивногорье» получило благодаря белым меловым столбам-останцам, которые издавна называли дивами — от слова «диво», то есть чудо. Именно эти природные образования стали главным символом музея-заповедника

Свое название «Дивногорье» получило благодаря белым меловым столбам-останцам, которые издавна называли дивами — от слова «диво», то есть чудо. Именно эти природные образования стали главным символом музея-заповедника

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Меловые останцы начали формироваться около 90 млн лет назад, когда территория современного «Дивногорья» находилась на дне древнего моря. Позднее вода и ветер постепенно придали мягким меловым породам их современную форму

Меловые останцы начали формироваться около 90 млн лет назад, когда территория современного «Дивногорья» находилась на дне древнего моря. Позднее вода и ветер постепенно придали мягким меловым породам их современную форму

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Одно из первых известных письменных упоминаний «Дивногорья» относится к 1389 году. Во время путешествия митрополита Пимена сопровождавший его Игнатий Смольянин описал белые меловые столбы, возвышавшиеся над берегом Дона

Одно из первых известных письменных упоминаний «Дивногорья» относится к 1389 году. Во время путешествия митрополита Пимена сопровождавший его Игнатий Смольянин описал белые меловые столбы, возвышавшиеся над берегом Дона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

На фото — церковь Сицилийской иконы Божией Матери, высеченная в одном из меловых останцев Больших Див — наиболее известной группы меловых столбов на территории «Дивногорья». Согласно церковному преданию, свое название храм получил в честь чудотворной Сицилийской иконы Божией Матери, с которой жители связывали прекращение эпидемии холеры в Острогожском уезде в 1831 году

На фото — церковь Сицилийской иконы Божией Матери, высеченная в одном из меловых останцев Больших Див — наиболее известной группы меловых столбов на территории «Дивногорья». Согласно церковному преданию, свое название храм получил в честь чудотворной Сицилийской иконы Божией Матери, с которой жители связывали прекращение эпидемии холеры в Острогожском уезде в 1831 году

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

На фото — пещерный храм в честь Рождества Иоанна Предтечи, расположенный на территории Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря. По преданию, первые монахи поселились здесь еще до основания обители, используя естественные меловые пещеры для молитвы и богослужений

На фото — пещерный храм в честь Рождества Иоанна Предтечи, расположенный на территории Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря. По преданию, первые монахи поселились здесь еще до основания обители, используя естественные меловые пещеры для молитвы и богослужений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь после революции был закрыт и на протяжении десятилетий использовался не по своему первоначальному назначению. В 1997 году обитель вернули Русской православной церкви, после чего началось его постепенное возрождение

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь после революции был закрыт и на протяжении десятилетий использовался не по своему первоначальному назначению. В 1997 году обитель вернули Русской православной церкви, после чего началось его постепенное возрождение

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Задолго до появления монастыря у подножия меловых останцев существовал Маяцкий археологический комплекс — одно из крупнейших укрепленных поселений Хазарского каганата на Среднем Дону. Сегодня его остатки входят в состав музея-заповедника

Задолго до появления монастыря у подножия меловых останцев существовал Маяцкий археологический комплекс — одно из крупнейших укрепленных поселений Хазарского каганата на Среднем Дону. Сегодня его остатки входят в состав музея-заповедника

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Идея создать в Дивногорье охраняемую территорию возникла задолго до появления музея-заповедника. В 1917 году географ Петр Семенов-Тян-Шанский предложил организовать здесь заповедник по образцу национальных парков США, отметив уникальное сочетание меловых ландшафтов, памятников истории и археологии

Идея создать в Дивногорье охраняемую территорию возникла задолго до появления музея-заповедника. В 1917 году географ Петр Семенов-Тян-Шанский предложил организовать здесь заповедник по образцу национальных парков США, отметив уникальное сочетание меловых ландшафтов, памятников истории и археологии

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

В середине 1970-х годов идея создания музея-заповедника получила новое развитие. Во время работы Советско-Болгаро-Венгерской археологической экспедиции на Маяцком комплексе ученые вновь подняли вопрос о необходимости сохранить уникальный природный и исторический ландшафт «Дивногорья»

В середине 1970-х годов идея создания музея-заповедника получила новое развитие. Во время работы Советско-Болгаро-Венгерской археологической экспедиции на Маяцком комплексе ученые вновь подняли вопрос о необходимости сохранить уникальный природный и исторический ландшафт «Дивногорья»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На фото — Поклонный крест, установленный на Дивногорской Голгофе. 9 июля 1991 года «Дивногорье» официально получило статус природного, архитектурно-археологического музея-заповедника. Сегодня его территория объединяет памятники природы, археологии и православной культуры, ежегодно привлекая тысячи посетителей

На фото — Поклонный крест, установленный на Дивногорской Голгофе. 9 июля 1991 года «Дивногорье» официально получило статус природного, архитектурно-археологического музея-заповедника. Сегодня его территория объединяет памятники природы, археологии и православной культуры, ежегодно привлекая тысячи посетителей

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Долина Дона и впадающей в него Тихой Сосны сформировали уникальный природный ландшафт Дивногорья. Именно сочетание речных долин, меловых склонов и степных участков создало условия для появления редких растений и животных, многие из которых встречаются только на подобных почвах

Долина Дона и впадающей в него Тихой Сосны сформировали уникальный природный ландшафт Дивногорья. Именно сочетание речных долин, меловых склонов и степных участков создало условия для появления редких растений и животных, многие из которых встречаются только на подобных почвах

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выходящие на поверхность меловые породы почти не задерживают влагу и быстро прогреваются солнцем. Такие условия подходят далеко не всем растениям, поэтому на склонах сохранились виды, сумевшие приспособиться к жизни на бедных известковых почвах

Выходящие на поверхность меловые породы почти не задерживают влагу и быстро прогреваются солнцем. Такие условия подходят далеко не всем растениям, поэтому на склонах сохранились виды, сумевшие приспособиться к жизни на бедных известковых почвах

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пчела — лишь один из многочисленных обитателей «Дивногорья». Сочетание меловых склонов, степей и речных долин сделало эту территорию домом для сотен видов животных — от насекомых-опылителей до хищных птиц и крупных млекопитающих

Пчела — лишь один из многочисленных обитателей «Дивногорья». Сочетание меловых склонов, степей и речных долин сделало эту территорию домом для сотен видов животных — от насекомых-опылителей до хищных птиц и крупных млекопитающих

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Одними из самых заметных обитателей меловых склонов остаются ящерицы. Известковые породы быстро прогреваются под солнцем, поэтому пресмыкающиеся используют их как естественные «солнечные площадки», где согреваются, охотятся и укрываются среди трещин и сухой растительности

Одними из самых заметных обитателей меловых склонов остаются ящерицы. Известковые породы быстро прогреваются под солнцем, поэтому пресмыкающиеся используют их как естественные «солнечные площадки», где согреваются, охотятся и укрываются среди трещин и сухой растительности

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После цветения прострел образует длинные серебристые соплодия, благодаря которым его легко узнать среди степного разнотравья. На территории «Дивногорья» встречаются несколько видов этого растения, в том числе занесенные в Красную книгу Воронежской области

После цветения прострел образует длинные серебристые соплодия, благодаря которым его легко узнать среди степного разнотравья. На территории «Дивногорья» встречаются несколько видов этого растения, в том числе занесенные в Красную книгу Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ковыль давно стал символом донской степи. В начале лета его длинные ости колышутся под ветром, создавая впечатление бескрайнего серебристого моря — именно таким пейзажем «Дивногорье» встречает посетителей в период цветения степи

Ковыль давно стал символом донской степи. В начале лета его длинные ости колышутся под ветром, создавая впечатление бескрайнего серебристого моря — именно таким пейзажем «Дивногорье» встречает посетителей в период цветения степи

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Именно благодаря природоохранному режиму в «Дивногорье» удалось сохранить уникальное сочетание меловых ландшафтов, археологических памятников и степной растительности. Сегодня сотрудники музея-заповедника и ученые продолжают исследовать эту территорию, помогая сохранять ее природное и историческое наследие

Именно благодаря природоохранному режиму в «Дивногорье» удалось сохранить уникальное сочетание меловых ландшафтов, археологических памятников и степной растительности. Сегодня сотрудники музея-заповедника и ученые продолжают исследовать эту территорию, помогая сохранять ее природное и историческое наследие

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Природные памятники, древние пещерные храмы, археологические находки и заповедная степь сделали «Дивногорье» одним из самых необычных мест Черноземья. Здесь история, природа и культура существуют неразрывно, сохраняя для новых поколений уникальный облик этого уголка Воронежской области

Природные памятники, древние пещерные храмы, археологические находки и заповедная степь сделали «Дивногорье» одним из самых необычных мест Черноземья. Здесь история, природа и культура существуют неразрывно, сохраняя для новых поколений уникальный облик этого уголка Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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«Дивногорье» расположено на правом берегу Дона в Лискинском районе Воронежской области. Сегодня музей-заповедник объединяет уникальные меловые ландшафты, памятники археологии и объекты православной культуры, являясь одной из самых известных достопримечательностей региона

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Свое название «Дивногорье» получило благодаря белым меловым столбам-останцам, которые издавна называли дивами — от слова «диво», то есть чудо. Именно эти природные образования стали главным символом музея-заповедника

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Меловые останцы начали формироваться около 90 млн лет назад, когда территория современного «Дивногорья» находилась на дне древнего моря. Позднее вода и ветер постепенно придали мягким меловым породам их современную форму

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Одно из первых известных письменных упоминаний «Дивногорья» относится к 1389 году. Во время путешествия митрополита Пимена сопровождавший его Игнатий Смольянин описал белые меловые столбы, возвышавшиеся над берегом Дона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

На фото — церковь Сицилийской иконы Божией Матери, высеченная в одном из меловых останцев Больших Див — наиболее известной группы меловых столбов на территории «Дивногорья». Согласно церковному преданию, свое название храм получил в честь чудотворной Сицилийской иконы Божией Матери, с которой жители связывали прекращение эпидемии холеры в Острогожском уезде в 1831 году

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

На фото — пещерный храм в честь Рождества Иоанна Предтечи, расположенный на территории Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря. По преданию, первые монахи поселились здесь еще до основания обители, используя естественные меловые пещеры для молитвы и богослужений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь после революции был закрыт и на протяжении десятилетий использовался не по своему первоначальному назначению. В 1997 году обитель вернули Русской православной церкви, после чего началось его постепенное возрождение

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Задолго до появления монастыря у подножия меловых останцев существовал Маяцкий археологический комплекс — одно из крупнейших укрепленных поселений Хазарского каганата на Среднем Дону. Сегодня его остатки входят в состав музея-заповедника

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Идея создать в Дивногорье охраняемую территорию возникла задолго до появления музея-заповедника. В 1917 году географ Петр Семенов-Тян-Шанский предложил организовать здесь заповедник по образцу национальных парков США, отметив уникальное сочетание меловых ландшафтов, памятников истории и археологии

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

В середине 1970-х годов идея создания музея-заповедника получила новое развитие. Во время работы Советско-Болгаро-Венгерской археологической экспедиции на Маяцком комплексе ученые вновь подняли вопрос о необходимости сохранить уникальный природный и исторический ландшафт «Дивногорья»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На фото — Поклонный крест, установленный на Дивногорской Голгофе. 9 июля 1991 года «Дивногорье» официально получило статус природного, архитектурно-археологического музея-заповедника. Сегодня его территория объединяет памятники природы, археологии и православной культуры, ежегодно привлекая тысячи посетителей

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Долина Дона и впадающей в него Тихой Сосны сформировали уникальный природный ландшафт Дивногорья. Именно сочетание речных долин, меловых склонов и степных участков создало условия для появления редких растений и животных, многие из которых встречаются только на подобных почвах

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выходящие на поверхность меловые породы почти не задерживают влагу и быстро прогреваются солнцем. Такие условия подходят далеко не всем растениям, поэтому на склонах сохранились виды, сумевшие приспособиться к жизни на бедных известковых почвах

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пчела — лишь один из многочисленных обитателей «Дивногорья». Сочетание меловых склонов, степей и речных долин сделало эту территорию домом для сотен видов животных — от насекомых-опылителей до хищных птиц и крупных млекопитающих

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Одними из самых заметных обитателей меловых склонов остаются ящерицы. Известковые породы быстро прогреваются под солнцем, поэтому пресмыкающиеся используют их как естественные «солнечные площадки», где согреваются, охотятся и укрываются среди трещин и сухой растительности

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После цветения прострел образует длинные серебристые соплодия, благодаря которым его легко узнать среди степного разнотравья. На территории «Дивногорья» встречаются несколько видов этого растения, в том числе занесенные в Красную книгу Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ковыль давно стал символом донской степи. В начале лета его длинные ости колышутся под ветром, создавая впечатление бескрайнего серебристого моря — именно таким пейзажем «Дивногорье» встречает посетителей в период цветения степи

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Именно благодаря природоохранному режиму в «Дивногорье» удалось сохранить уникальное сочетание меловых ландшафтов, археологических памятников и степной растительности. Сегодня сотрудники музея-заповедника и ученые продолжают исследовать эту территорию, помогая сохранять ее природное и историческое наследие

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Природные памятники, древние пещерные храмы, археологические находки и заповедная степь сделали «Дивногорье» одним из самых необычных мест Черноземья. Здесь история, природа и культура существуют неразрывно, сохраняя для новых поколений уникальный облик этого уголка Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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