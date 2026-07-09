Горы дивные, скалы белые
Воронежский музей-заповедник «Дивногорье» отмечает 35-летие
Белые меловые останцы, древние пещерные храмы, ковыльные степи и археологические памятники делают «Дивногорье» одним из самых необычных мест Воронежской области. Еще в начале XX века ученые предлагали придать этой территории охранный статус, а 9 июля 1991 года здесь был создан природный, архитектурно-археологический музей-заповедник. О природе, истории и памятниках «Дивногорья» — в фотогалерее.
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