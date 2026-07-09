Vladey закрывает сезон аукционом «Всё по 100»

11 июля аукционный дом Vladey проведет последние в этом сезоне торги «Всё по 100» — все лоты выставлены со стартовой ценой €100. В каталоге — работы художников-нонконформистов и звезд современной российской сцены, а также подборка снимков классиков советской фотографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Капитаны», Егор Кошелев, 2024 Фото: Пресс-служба аукционного дома VLADEY «Талон на счастье», Константин Звездочётов, 2026 Фото: Пресс-служба аукционного дома VLADEY «Чёрный лёд», Пётр Беленок, 1968-1969 Фото: Пресс-служба аукционного дома VLADEY «Полисмены», Георгий Гурьянов, 1980-е Фото: Пресс-служба аукционного дома VLADEY «Москва, Красная площадь», Владимир Богданов, 1990-е Фото: Пресс-служба аукционного дома VLADEY «Портрет», Анатолий Зверев, 1985 Фото: Пресс-служба аукционного дома VLADEY Следующая фотография 1 / 6 «Капитаны», Егор Кошелев, 2024 Фото: Пресс-служба аукционного дома VLADEY «Талон на счастье», Константин Звездочётов, 2026 Фото: Пресс-служба аукционного дома VLADEY «Чёрный лёд», Пётр Беленок, 1968-1969 Фото: Пресс-служба аукционного дома VLADEY «Полисмены», Георгий Гурьянов, 1980-е Фото: Пресс-служба аукционного дома VLADEY «Москва, Красная площадь», Владимир Богданов, 1990-е Фото: Пресс-служба аукционного дома VLADEY «Портрет», Анатолий Зверев, 1985 Фото: Пресс-служба аукционного дома VLADEY

На предаукционной выставке в ЦСИ «Винзавод» можно увидеть топ-лоты торгов: «Афганскую борзую» (1978) и «Портрет» (1985) Анатолия Зверева, «Черный лед» (1968–1969) Петра Беленка — работу в духе «панического реализма», «Артефакт» (1979) из серии «Очаги искривленного пространства» Франциско Инфанте-Арана, оттиск Владимира Янкилевского из альбома «Анатомия чувств» (1972) и две одноименные графические работы Вадима Сидура «Девушка» (1978). Среди новых работ — свежая картина «Талон на счастье» (2026) Константина Звездочетова и оммаж «Качелям» Фрагонара — «Swing» (2026) художника LARKANDRE.

Современную арт-сцену представляют Алексей Каллима, Виктор Алимпиев, Егор Кошелев, Леонид Цхэ и Влад Кульков с экспрессивными холстами из серии «/SUB». Особый раздел составляют архивные фотографии Виктора Ахломова и Владимира Богданова — от «Бассейна "Москва"» (1967) до портретов Высоцкого, Раневской и Окуджавы.