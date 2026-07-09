Непопадающийся

Отмечающий сегодня 70-летие актер давно считается полноценным голливудским феноменом: звездой, чье имя продает не скандалы или культ недоступности, а исключительное доверие — причем как к своей личности, так и к работам, в которых он принимает участие. Хэнкс одинаково убедителен и в комедиях, и в мелодрамах, и в военном кино. Weekend вспоминает главные картины в его биографии.

Текст: Никита Прунков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актер Том Хэнкс на студии 20th Century Fox в Калифорнии, 1984 Фото: Nik Wheeler / Corbis / Getty Images Киноактер Том Хэнкс на студии 20th Century Fox в Калифорнии, 1984 Фото: Nik Wheeler / Corbis / Getty Images Том Хэнкс на съемках клипа музыкальной группы Thompson Twins, 1986 Фото: Paul Natkin / Getty Images Актер Том Хэнкс во время промо съемки, 1990 Фото: Bonnie Schiffman / Getty Images Том Хэнкс фотографируется с морскими пехотинцами во время церемонии у Национального мемориала Второй мировой войны, 2010 Фото: Paul Morigi / WireImage Следующая фотография 1 / 5 Актер Том Хэнкс на студии 20th Century Fox в Калифорнии, 1984 Фото: Nik Wheeler / Corbis / Getty Images Киноактер Том Хэнкс на студии 20th Century Fox в Калифорнии, 1984 Фото: Nik Wheeler / Corbis / Getty Images Том Хэнкс на съемках клипа музыкальной группы Thompson Twins, 1986 Фото: Paul Natkin / Getty Images Актер Том Хэнкс во время промо съемки, 1990 Фото: Bonnie Schiffman / Getty Images Том Хэнкс фотографируется с морскими пехотинцами во время церемонии у Национального мемориала Второй мировой войны, 2010 Фото: Paul Morigi / WireImage

Том Хэнкс родился в Конкорде, штат Калифорния. Родители развелись, когда мальчику было четыре. Он, его брат Ларри и сестра Сандра остались с отцом, а младший брат Джим — с матерью. Отец после этого женился еще дважды и не особо фокусировался на воспитании детей. Работа в ресторанном бизнесе была тесно связана с частыми переездами, из-за чего семья не раз меняла место жительства внутри штата. «Я переезжал миллион раз. Думаю, мы делали это каждые полгода моей жизни»,— вспоминает актер.

Уже в школе Том Хэнкс понял, что хочет стать профессиональным актером,— так он оказался в театральном кружке и начал участвовать в ученических постановках. В конце 1970-х он попал на стажировку в Great Lakes Shakespeare Festival, где играл в театре, учился ремеслу и усвоил простое правило. «Главное в нашей работе — вовремя появляться на площадке и знать слова назубок»,— сформулирует он позднее. В начале 1980-х Хэнкс попал в телевизионный ситком «Закадычные друзья», а затем появился у Рона Ховарда во «Всплеске». История про мужчину, влюбившегося в русалку, могла остаться одноразовой романтической лентой, но Хэнкс привнес в нее узнаваемую человеческую растерянность.

Настоящий прорыв случился в 1988-м, когда Пенни Маршалл сняла «Большого». Хэнкс играл 12-летнего пацана, который проснулся во взрослом теле. Актеру удалось уйти от нарочитой инфантильности: он сыграл ребенка, которому нужно выкручиваться в мире серьезных и одновременно несчастливых взрослых. Эта роль принесла артисту первую номинацию на «Оскар»: тогда же Голливуд разглядел в нем серьезного артиста с широким эмоциональным диапазоном. К слову, мировые сборы «Большого» составили внушительные $151,9 млн, закрепив массовый успех Хэнкса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Филадельфия». Режиссер Джонатан Демме, 1993 Фото: Clinica Estetico Ltd.; TriStar Pictures Кадр из фильма «Филадельфия». Режиссер Джонатан Демме, 1993 Фото: Clinica Estetico Ltd.; TriStar Pictures Кадр из фильма «Филадельфия». Режиссер Джонатан Демме, 1993 Фото: Clinica Estetico Ltd.; TriStar Pictures Кадр из фильма «Филадельфия». Режиссер Джонатан Демме, 1993 Фото: Clinica Estetico Ltd.; TriStar Pictures Следующая фотография 1 / 11 Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Большой». Режиссер Пенни Маршалл, 1988 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, Gracie Films Кадр из фильма «Филадельфия». Режиссер Джонатан Демме, 1993 Фото: Clinica Estetico Ltd.; TriStar Pictures Кадр из фильма «Филадельфия». Режиссер Джонатан Демме, 1993 Фото: Clinica Estetico Ltd.; TriStar Pictures Кадр из фильма «Филадельфия». Режиссер Джонатан Демме, 1993 Фото: Clinica Estetico Ltd.; TriStar Pictures Кадр из фильма «Филадельфия». Режиссер Джонатан Демме, 1993 Фото: Clinica Estetico Ltd.; TriStar Pictures

В начале 1990-х, после «Их собственной лиги» и «Неспящих в Сиэтле», на Хэнкса уже можно было смело вешать ярлык персонажа ромкома. Однако в 1993-м на экраны вышла «Филадельфия» Джонатана Демми. Хэнкс сыграл юриста Эндрю Бекетта, которого вышвырнули с работы, когда узнали, что у него СПИД. Чтобы исполнить роль надломленного молодого человека Хэнкс похудел на 14 кг, избавился от привычных комедийных паттернов и заметно сменил интонацию. За эту работу Хэнкс получил свой первый «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», а также «Золотой глобус» как лучший актер в драматическом фильме.

А уже через год киносообщество ждал этапный для индустрии «Форрест Гамп». В нем герой Хэнкса проходит сквозь американскую историю второй половины XX века, не понимая устройства этого мира, но упрямо любит, помнит и выполняет обещанное. Как отмечали критики, у любого другого актера вышел бы приторный символ национального утешения, а Хэнкс воплотил в жизнь образ человека с внутренней дисциплиной, которого ничто не способно избавить от всепоглощающей боли. За Гампа он получил вторую статуэтку подряд, став первым актером со времен Спенсера Трейси с подобным достижением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Следующая фотография 1 / 10 Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions Кадр из фильма «Форрест Гамп». Режиссер Роберт Земекис, 1994 Фото: Paramount Pictures, The Steve Tisch Company, Wendy Finerman Productions

Дальше последовала роль астронавта Джима Ловелла в драме «Аполлон-13», основанной на книге Ловелла и Джеффри Клугера «Потерянная Луна», и заметное усложнение образа в «Спасти рядового Райана» у Стивена Спилберга. Его капитан Джон Миллер, школьный учитель, который ведет людей через хаос Нормандии и сам до конца не понимает, имеет ли все это какой-либо смысл. В «Зеленой миле» Фрэнка Дарабонта артист исполнил начальника тюремного блока смертников, изо дня в день прощупывающего границу между исполнением службы и личной ответственностью.

В 2000 году в «Изгое» Роберта Земекиса Хэнкс почти в одиночку тащит на себе сюжет: он играет инспектора службы доставки FedEx Чака Ноланда, который после авиакатастрофы оказывается на необитаемом острове и несколько лет живет в тотальной изоляции. Ради этой роли Хэнкс опять серьезно перекроил свое тело и, главное, вновь проделал колоссальную актерскую работу, сделав драмой не столько процесс выживания, сколько окружающее его молчание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Зеленая миля». Режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 Фото: Castle Rock Entertainment, Darkwoods Productions, Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Зеленая миля». Режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 Фото: Castle Rock Entertainment, Darkwoods Productions, Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Зеленая миля». Режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 Фото: Castle Rock Entertainment, Darkwoods Productions, Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Зеленая миля». Режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 Фото: Castle Rock Entertainment, Darkwoods Productions, Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Зеленая миля». Режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 Фото: Castle Rock Entertainment, Darkwoods Productions, Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Зеленая миля». Режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 Фото: Castle Rock Entertainment, Darkwoods Productions, Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Изгой». Режиссер Роберт Земекис, 2000 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, DreamWorks Pictures, Playtone Кадр из фильма «Изгой». Режиссер Роберт Земекис, 2000 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, DreamWorks Pictures, Playtone Кадр из фильма «Изгой». Режиссер Роберт Земекис, 2000 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, DreamWorks Pictures, Playtone Кадр из фильма «Изгой». Режиссер Роберт Земекис, 2000 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, DreamWorks Pictures, Playtone Кадр из фильма «Изгой». Режиссер Роберт Земекис, 2000 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, DreamWorks Pictures, Playtone Кадр из фильма «Изгой». Режиссер Роберт Земекис, 2000 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, DreamWorks Pictures, Playtone Следующая фотография 1 / 19 Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Спасти рядового Райана». Режиссер Стивен Спилберг, 1998 Фото: Paramount Pictures; DreamWorks Pictures Кадр из фильма «Зеленая миля». Режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 Фото: Castle Rock Entertainment, Darkwoods Productions, Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Зеленая миля». Режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 Фото: Castle Rock Entertainment, Darkwoods Productions, Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Зеленая миля». Режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 Фото: Castle Rock Entertainment, Darkwoods Productions, Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Зеленая миля». Режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 Фото: Castle Rock Entertainment, Darkwoods Productions, Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Зеленая миля». Режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 Фото: Castle Rock Entertainment, Darkwoods Productions, Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Зеленая миля». Режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 Фото: Castle Rock Entertainment, Darkwoods Productions, Warner Bros. Pictures Кадр из фильма «Изгой». Режиссер Роберт Земекис, 2000 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, DreamWorks Pictures, Playtone Кадр из фильма «Изгой». Режиссер Роберт Земекис, 2000 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, DreamWorks Pictures, Playtone Кадр из фильма «Изгой». Режиссер Роберт Земекис, 2000 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, DreamWorks Pictures, Playtone Кадр из фильма «Изгой». Режиссер Роберт Земекис, 2000 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, DreamWorks Pictures, Playtone Кадр из фильма «Изгой». Режиссер Роберт Земекис, 2000 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, DreamWorks Pictures, Playtone Кадр из фильма «Изгой». Режиссер Роберт Земекис, 2000 Фото: 20th Century Fox Film Corporation, DreamWorks Pictures, Playtone

Потом Хэнкс вновь соединился со Спилбергом в ленте «Поймай меня, если сможешь». Хэнкс играл агента ФБР Карла Хэнрэтти. На фоне обаятельного мошенника Фрэнка Абигнейла в исполнении Леонардо Ди Каприо его герой смотрелся скучным профессионалом, почти лопухом. Но шаг за шагом становилось ясно: именно этот персонаж держит в фильме моральный стержень. Хэнкс не напирает на доброту своего Хэнрэтти, не пытается давить зрителя на жалость и лишь с упрямством идет до конца, одновременно не пытаясь раздавить того, кого ловит.

Сегодня, спустя десятилетия после выхода всех этих теперь уже культовых лент, кажется, что секрет любви зрителей к Тому Хэнксу кроется в том, что он часто играет положительных героев. Однако на самом деле куда важнее то, как именно он их раскрывает как артист. Они могут быть растерянными, упрямыми, неловкими или испуганными, но всегда остаются живыми и искренними.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Следующая фотография 1 / 9 Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь». Режиссер Стивен Спилберг, 2002 Фото: Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Kemp Company

За несколько декад Хэнкс создал целую галерею таких образов — от Форреста Гампа, капитана Миллера из «Спасти рядового Райана» и Пола Эджкомба из «Зеленой мили» до пилота Салли и героев «Финча» и «Новостей со всех концов света». Он практически не играл злодеев и постепенно его экранный образ слился с репутацией самого актера.

Коллеги неизменно называют Хэнкса вежливым, доброжелательным и скромным человеком, который уважительно относится ко всей съемочной группе и избегает громких скандалов. Лучше всего его описал Джек Николсон: «Никто никогда не слышал, чтобы Том Хэнкс буйствовал по ночам. Никто никогда не слышал, чтобы Том Хэнкс что-нибудь украл в магазине. Никто никогда не читал о Томе Хэнксе в судебной хронике. Вот что мне нравится в Томе — он никогда не попадается».