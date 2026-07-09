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От «неуклюжести» до «безусловного триумфа»: первые реакции на «Одиссею» Нолана

6 июля в Лондоне состоялась премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана. После показа эмбарго на отзывы сняли, и критики со всего мира поделились впечатлениями. Реакции получились полярными: от восторженных до сдержанно-критических.

Фото: Syncopy

Фото: Syncopy

Питер Брэдшоу из The Guardian назвал фильм колоссальной историей послевоенного разочарования и утраты невинности: «Это грандиозная история происхождения, повествующая о послевоенном разочаровании и утрате невинности, свидетелями которых стали погибшие».

Обозреватель Los Angeles Times Джошуа Роткопф охарактеризовал картину как «оглушительную» — по его словам, это чистое кино. Критик Time Out Фил де Семлиен написал, что фильму стоит верить на слово: он одновременно плотный по содержанию и легкий для восприятия.

Дэвид Эрлих из IndieWire оказался куда сдержаннее: по его мнению, фильм весьма «неуклюжий» в сравнении с топовыми работами Нолана, такими как «Оппенгеймер», но финал полностью оправдывает все три часа экранного времени. Хотя его коллега, главный редактор IndieWire Энн Томпсон, назвала фильм главным претендентом на звание лучшего фильма и добавила, что Мэтт Деймон «может получить награду за лучшую мужскую роль». А кинокритик Forbes и вовсе назвал первую волну реакций почти единогласным вердиктом в пользу фильма.

Не обошлось и без резкой критики за пределами профессионального сообщества. Илон Маск обрушился на Нолана после того, как один из греческих блогеров-историков назвал финальный трейлер «самым позорным моментом» в карьере режиссера. Маск написал, что Нолан «осквернил Гомера» и подстроил фильм под требования «Оскара» к репрезентации. Сам Нолан подобные заявления не подтверждал. Ранее он говорил, что настоял на рейтинге R для взрослой аудитории, чтобы сохранить в фильме жестокость и атмосферу оригинальной поэмы без компромиссов.

«Одиссея» выходит в американский прокат 17 июля.

Фотогалерея

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Будущий режиссер родился 30 июля 1970 года в Лондоне. После просмотра саги Джорджа Лукаса «Звездные войны» семилетний мальчик увлекся кинематографом и даже пробовал сам сочинять сценарии для научно-фантастических фильмов, реализуя свои идеи при помощи отцовской кинокамеры и игрушечных солдатиков

Будущий режиссер родился 30 июля 1970 года в Лондоне. После просмотра саги Джорджа Лукаса «Звездные войны» семилетний мальчик увлекся кинематографом и даже пробовал сам сочинять сценарии для научно-фантастических фильмов, реализуя свои идеи при помощи отцовской кинокамеры и игрушечных солдатиков

Фото: nolanfans.com

В возрасте 26 лет короткометражный фильм «Воровство» Нолана показали на кинофестивале в Кембридже. В тоже время режиссер снимает и другую короткометражку с участием своего друга актера Джереми Теобальда. Фильм «Жук-скакун» рассказывал историю об обычном с виду человеке, который одержим желанием убить насекомое

В возрасте 26 лет короткометражный фильм «Воровство» Нолана показали на кинофестивале в Кембридже. В тоже время режиссер снимает и другую короткометражку с участием своего друга актера Джереми Теобальда. Фильм «Жук-скакун» рассказывал историю об обычном с виду человеке, который одержим желанием убить насекомое

Фото: Cinema16: European Short Films

В 1998 году Кристофер Нолан снял свой первый полнометражный фильм «Преследование» в стиле нео-нуар. Кинолента, бюджет которой составил всего $6 тыс., рассказывает о молодом писателе, который следит за прохожими Лондона в поисках вдохновения для своего романа. Стоит отметить, что главного героя картины звали Джереми Кобб. В фильме «Начало», который Нолан снимет через 12 лет, персонажа Леонардо Ди Каприо будут звать Доминик Кобб

В 1998 году Кристофер Нолан снял свой первый полнометражный фильм «Преследование» в стиле нео-нуар. Кинолента, бюджет которой составил всего $6 тыс., рассказывает о молодом писателе, который следит за прохожими Лондона в поисках вдохновения для своего романа. Стоит отметить, что главного героя картины звали Джереми Кобб. В фильме «Начало», который Нолан снимет через 12 лет, персонажа Леонардо Ди Каприо будут звать Доминик Кобб

Фото: Next Wave Films

«Да, нуар и психологический триллер – это мои любимы аспекты в картинах. Эти составляющие вызывают у меня наибольший страх, если хотите. Такое, знаете, чувство незащищенности и тайного заговора»

«Да, нуар и психологический триллер – это мои любимы аспекты в картинах. Эти составляющие вызывают у меня наибольший страх, если хотите. Такое, знаете, чувство незащищенности и тайного заговора»

Фото: Reuters

В 2000-м году выходит еще одна малобюджетная картина Нолана «Помни», которая за очень короткий срок стала культовой. Сценарий фильма основан на рассказе брата Нолана Джонатана, речь в котором идет о человеке, страдающем от «обратной амнезии». Картина даже претендовала на «Оскара» и «Золотой Глобус» в номинации «Лучший сценарий»

В 2000-м году выходит еще одна малобюджетная картина Нолана «Помни», которая за очень короткий срок стала культовой. Сценарий фильма основан на рассказе брата Нолана Джонатана, речь в котором идет о человеке, страдающем от «обратной амнезии». Картина даже претендовала на «Оскара» и «Золотой Глобус» в номинации «Лучший сценарий»

Фото: I Remember Productions LLC/Summit Entertainment

В 2005 году на экраны выходит первый блокбастер Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Фильм отличался особой, присущей именно Нолану, атмосферой и детальной проработкой образов главных героев, которых сыграли Майкл Кейн и Кристиан Бейл. Последний за 10 лет до этого пробовался на роль Робина в фильме «Бэтмен и Робин». Сам фильм имел оглушительный успех и только за первые две недели проката собрал более $200 млн

В 2005 году на экраны выходит первый блокбастер Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Фильм отличался особой, присущей именно Нолану, атмосферой и детальной проработкой образов главных героев, которых сыграли Майкл Кейн и Кристиан Бейл. Последний за 10 лет до этого пробовался на роль Робина в фильме «Бэтмен и Робин». Сам фильм имел оглушительный успех и только за первые две недели проката собрал более $200 млн

Фото: AP / Shizuo Kambayashi

Фильм «Престиж» мечтал снять режиссер Сэм Мендес, однако экранизация романа Кристофера Приста досталась именно Нолану, так как писатель был поражен его картиной «Помни». Инициалы двух главных героев фильма, сыгранных Кристианом Бэйлом и Хью Джекманом (справа), вместе звучат как «АБРА» (Альфред Борден и Роберт Анджер), которое является частью волшебного слова «абракадабра»

Фильм «Престиж» мечтал снять режиссер Сэм Мендес, однако экранизация романа Кристофера Приста досталась именно Нолану, так как писатель был поражен его картиной «Помни». Инициалы двух главных героев фильма, сыгранных Кристианом Бэйлом и Хью Джекманом (справа), вместе звучат как «АБРА» (Альфред Борден и Роберт Анджер), которое является частью волшебного слова «абракадабра»

Фото: Newmarket Productions/Syncopy

«С тех пор как кино перекочевало на телевидение, многие фильмы обрели, так сказать, линейную структуру. Вы можете спокойно отойти от экрана телевизора, чтобы ответить на телефонный звонок, а затем вернуться и ничего не потерять от этого»

«С тех пор как кино перекочевало на телевидение, многие фильмы обрели, так сказать, линейную структуру. Вы можете спокойно отойти от экрана телевизора, чтобы ответить на телефонный звонок, а затем вернуться и ничего не потерять от этого»

Фото: AP / Nam Y. Huh

Очередной фильм франшизы о Бэтмене увидел свет в 2008 году и обошел первую картину как по кассовым сборам, так и по оценкам критиков. Хит Леджер, сыгравший Джокера, во время подготовки к съемкам около месяца жил один в отеле, разрабатывая психологию своего героя, жестикуляцию и голос. По словам актера, в подготовке к роли он вдохновился манерами Алекса из «Заводного апельсина»

Очередной фильм франшизы о Бэтмене увидел свет в 2008 году и обошел первую картину как по кассовым сборам, так и по оценкам критиков. Хит Леджер, сыгравший Джокера, во время подготовки к съемкам около месяца жил один в отеле, разрабатывая психологию своего героя, жестикуляцию и голос. По словам актера, в подготовке к роли он вдохновился манерами Алекса из «Заводного апельсина»

Фото: DC Comics/Legendary Pictures

По словам самого Леджера, он настолько вжился в роль Джокера, что мог спать лишь два часа в сутки. Ходили слухи о психическом расстройстве актера. Хит Леджер умер 22 января 2008, не дождавшись выхода фильма. Причиной смерти была названа передозировка таблеток, которые ему прописал врач. Спустя один год и один месяц после смерти актер получил «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

По словам самого Леджера, он настолько вжился в роль Джокера, что мог спать лишь два часа в сутки. Ходили слухи о психическом расстройстве актера. Хит Леджер умер 22 января 2008, не дождавшись выхода фильма. Причиной смерти была названа передозировка таблеток, которые ему прописал врач. Спустя один год и один месяц после смерти актер получил «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

Фото: AP / Chris Pizzello

Идею фильма «Начало» Кристофер Нолан вынашивал около десяти лет. Научно-фантастический триллер об осознанных сновидениях, в котором снялся Леонардо Ди Каприо, стал одним из самых высокобюджетных в 2010 году и был очень хорошо принят как зрителями, так и критиками. «У меня, конечно же, были и другие идеи, в которых я видел большой потенциал, но вам никогда неизвестно, чем все обернется и как все получится. Каждый мой фильм менял что-то во мне, я сам менялся и рос как личность»,— рассказывает о картине Нолан

Идею фильма «Начало» Кристофер Нолан вынашивал около десяти лет. Научно-фантастический триллер об осознанных сновидениях, в котором снялся Леонардо Ди Каприо, стал одним из самых высокобюджетных в 2010 году и был очень хорошо принят как зрителями, так и критиками. «У меня, конечно же, были и другие идеи, в которых я видел большой потенциал, но вам никогда неизвестно, чем все обернется и как все получится. Каждый мой фильм менял что-то во мне, я сам менялся и рос как личность»,— рассказывает о картине Нолан

Фото: Legendary Pictures/Syncopy

Если сложить первые буквы имени главных героев фильма «Начало» — Dom, Robert, Eames, Arthur/Ariadne, Mal, Sato — получится слово Dreams (сны)

Если сложить первые буквы имени главных героев фильма «Начало» — Dom, Robert, Eames, Arthur/Ariadne, Mal, Sato — получится слово Dreams (сны)

Фото: Legendary Pictures/Syncopy

На протяжении долгих лет Кристофер Нолан сотрудничал с композитором Хансом Циммером (справа), одним из наиболее видных авторов голливудских саундтреков двух последних десятилетий

На протяжении долгих лет Кристофер Нолан сотрудничал с композитором Хансом Циммером (справа), одним из наиболее видных авторов голливудских саундтреков двух последних десятилетий

Фото: AP / Reed Saxon

В 2012 году вышел заключительный фильм трилогии о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и установил рекорд, собрав за одни выходные в США и Канаде сумму в $160 млн. Режиссер остался верен себе: картина получилась с мрачной, тяготеющей к нуару атмосферой, отличным сценарием и тщательно проработанным образом Бэтмана, которого вновь сыграл Кристиал Бейл

В 2012 году вышел заключительный фильм трилогии о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и установил рекорд, собрав за одни выходные в США и Канаде сумму в $160 млн. Режиссер остался верен себе: картина получилась с мрачной, тяготеющей к нуару атмосферой, отличным сценарием и тщательно проработанным образом Бэтмана, которого вновь сыграл Кристиал Бейл

Фото: DC Entertainment/Syncopy

«Многие знают, что большинство фильмов сегодня делается исключительно из-за коммерческой выгоды. Такие режиссеры как я получают наслаждение от самого процесса эксперимента, а не от заезженных клише и штампов»

«Многие знают, что большинство фильмов сегодня делается исключительно из-за коммерческой выгоды. Такие режиссеры как я получают наслаждение от самого процесса эксперимента, а не от заезженных клише и штампов»

Фото: AP

Фильм «Интерстеллар», рассказывающий о межгалактических путешествиях группы исследователей, изначально собирался снимать Стивен Спилберг. В качестве сценариста был нанят младший брат Нолана Джонатан, а в главной роли должен был появиться Уилл Смитт. Однако, в конечном счете, Спилберг отказался от съемок и идею реализовал Кристофер Нолан

Фильм «Интерстеллар», рассказывающий о межгалактических путешествиях группы исследователей, изначально собирался снимать Стивен Спилберг. В качестве сценариста был нанят младший брат Нолана Джонатан, а в главной роли должен был появиться Уилл Смитт. Однако, в конечном счете, Спилберг отказался от съемок и идею реализовал Кристофер Нолан

Фото: Legendary Pictures/Syncopy/Paramount Pictures

Идея «Интерстеллара» была основана на работах физика-теоретика Кипа Торна, который известен своим вкладом в изучение гравитационной физики и астрофизики. По мнению Торна, кротовые норы существуют и могут быть использованы для путешествий во времени. В ходе съемок физик консультировал известного режиссера по научным аспектам фильма. Фильм был номинирован на «Оскар» в пяти категориях, однако получил награду лишь за лучшие спецэффекты

Идея «Интерстеллара» была основана на работах физика-теоретика Кипа Торна, который известен своим вкладом в изучение гравитационной физики и астрофизики. По мнению Торна, кротовые норы существуют и могут быть использованы для путешествий во времени. В ходе съемок физик консультировал известного режиссера по научным аспектам фильма. Фильм был номинирован на «Оскар» в пяти категориях, однако получил награду лишь за лучшие спецэффекты

Фото: Legendary Pictures/Syncopy/Paramount Pictures

«Я никогда не считал себя везунчиком. На самом деле, я самый настоящий пессимист. Честно, честно» &lt;br>На фото: Мэттью Макконахи (слева) и Кристофер Нолан

«Я никогда не считал себя везунчиком. На самом деле, я самый настоящий пессимист. Честно, честно»
На фото: Мэттью Макконахи (слева) и Кристофер Нолан

Фото: AP

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Будущий режиссер родился 30 июля 1970 года в Лондоне. После просмотра саги Джорджа Лукаса «Звездные войны» семилетний мальчик увлекся кинематографом и даже пробовал сам сочинять сценарии для научно-фантастических фильмов, реализуя свои идеи при помощи отцовской кинокамеры и игрушечных солдатиков

Фото: nolanfans.com

В возрасте 26 лет короткометражный фильм «Воровство» Нолана показали на кинофестивале в Кембридже. В тоже время режиссер снимает и другую короткометражку с участием своего друга актера Джереми Теобальда. Фильм «Жук-скакун» рассказывал историю об обычном с виду человеке, который одержим желанием убить насекомое

Фото: Cinema16: European Short Films

В 1998 году Кристофер Нолан снял свой первый полнометражный фильм «Преследование» в стиле нео-нуар. Кинолента, бюджет которой составил всего $6 тыс., рассказывает о молодом писателе, который следит за прохожими Лондона в поисках вдохновения для своего романа. Стоит отметить, что главного героя картины звали Джереми Кобб. В фильме «Начало», который Нолан снимет через 12 лет, персонажа Леонардо Ди Каприо будут звать Доминик Кобб

Фото: Next Wave Films

«Да, нуар и психологический триллер – это мои любимы аспекты в картинах. Эти составляющие вызывают у меня наибольший страх, если хотите. Такое, знаете, чувство незащищенности и тайного заговора»

Фото: Reuters

В 2000-м году выходит еще одна малобюджетная картина Нолана «Помни», которая за очень короткий срок стала культовой. Сценарий фильма основан на рассказе брата Нолана Джонатана, речь в котором идет о человеке, страдающем от «обратной амнезии». Картина даже претендовала на «Оскара» и «Золотой Глобус» в номинации «Лучший сценарий»

Фото: I Remember Productions LLC/Summit Entertainment

В 2005 году на экраны выходит первый блокбастер Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Фильм отличался особой, присущей именно Нолану, атмосферой и детальной проработкой образов главных героев, которых сыграли Майкл Кейн и Кристиан Бейл. Последний за 10 лет до этого пробовался на роль Робина в фильме «Бэтмен и Робин». Сам фильм имел оглушительный успех и только за первые две недели проката собрал более $200 млн

Фото: AP / Shizuo Kambayashi

Фильм «Престиж» мечтал снять режиссер Сэм Мендес, однако экранизация романа Кристофера Приста досталась именно Нолану, так как писатель был поражен его картиной «Помни». Инициалы двух главных героев фильма, сыгранных Кристианом Бэйлом и Хью Джекманом (справа), вместе звучат как «АБРА» (Альфред Борден и Роберт Анджер), которое является частью волшебного слова «абракадабра»

Фото: Newmarket Productions/Syncopy

«С тех пор как кино перекочевало на телевидение, многие фильмы обрели, так сказать, линейную структуру. Вы можете спокойно отойти от экрана телевизора, чтобы ответить на телефонный звонок, а затем вернуться и ничего не потерять от этого»

Фото: AP / Nam Y. Huh

Очередной фильм франшизы о Бэтмене увидел свет в 2008 году и обошел первую картину как по кассовым сборам, так и по оценкам критиков. Хит Леджер, сыгравший Джокера, во время подготовки к съемкам около месяца жил один в отеле, разрабатывая психологию своего героя, жестикуляцию и голос. По словам актера, в подготовке к роли он вдохновился манерами Алекса из «Заводного апельсина»

Фото: DC Comics/Legendary Pictures

По словам самого Леджера, он настолько вжился в роль Джокера, что мог спать лишь два часа в сутки. Ходили слухи о психическом расстройстве актера. Хит Леджер умер 22 января 2008, не дождавшись выхода фильма. Причиной смерти была названа передозировка таблеток, которые ему прописал врач. Спустя один год и один месяц после смерти актер получил «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана

Фото: AP / Chris Pizzello

Идею фильма «Начало» Кристофер Нолан вынашивал около десяти лет. Научно-фантастический триллер об осознанных сновидениях, в котором снялся Леонардо Ди Каприо, стал одним из самых высокобюджетных в 2010 году и был очень хорошо принят как зрителями, так и критиками. «У меня, конечно же, были и другие идеи, в которых я видел большой потенциал, но вам никогда неизвестно, чем все обернется и как все получится. Каждый мой фильм менял что-то во мне, я сам менялся и рос как личность»,— рассказывает о картине Нолан

Фото: Legendary Pictures/Syncopy

Если сложить первые буквы имени главных героев фильма «Начало» — Dom, Robert, Eames, Arthur/Ariadne, Mal, Sato — получится слово Dreams (сны)

Фото: Legendary Pictures/Syncopy

На протяжении долгих лет Кристофер Нолан сотрудничал с композитором Хансом Циммером (справа), одним из наиболее видных авторов голливудских саундтреков двух последних десятилетий

Фото: AP / Reed Saxon

В 2012 году вышел заключительный фильм трилогии о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и установил рекорд, собрав за одни выходные в США и Канаде сумму в $160 млн. Режиссер остался верен себе: картина получилась с мрачной, тяготеющей к нуару атмосферой, отличным сценарием и тщательно проработанным образом Бэтмана, которого вновь сыграл Кристиал Бейл

Фото: DC Entertainment/Syncopy

«Многие знают, что большинство фильмов сегодня делается исключительно из-за коммерческой выгоды. Такие режиссеры как я получают наслаждение от самого процесса эксперимента, а не от заезженных клише и штампов»

Фото: AP

Фильм «Интерстеллар», рассказывающий о межгалактических путешествиях группы исследователей, изначально собирался снимать Стивен Спилберг. В качестве сценариста был нанят младший брат Нолана Джонатан, а в главной роли должен был появиться Уилл Смитт. Однако, в конечном счете, Спилберг отказался от съемок и идею реализовал Кристофер Нолан

Фото: Legendary Pictures/Syncopy/Paramount Pictures

Идея «Интерстеллара» была основана на работах физика-теоретика Кипа Торна, который известен своим вкладом в изучение гравитационной физики и астрофизики. По мнению Торна, кротовые норы существуют и могут быть использованы для путешествий во времени. В ходе съемок физик консультировал известного режиссера по научным аспектам фильма. Фильм был номинирован на «Оскар» в пяти категориях, однако получил награду лишь за лучшие спецэффекты

Фото: Legendary Pictures/Syncopy/Paramount Pictures

«Я никогда не считал себя везунчиком. На самом деле, я самый настоящий пессимист. Честно, честно»
На фото: Мэттью Макконахи (слева) и Кристофер Нолан

Фото: AP

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