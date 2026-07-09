От «неуклюжести» до «безусловного триумфа»: первые реакции на «Одиссею» Нолана

6 июля в Лондоне состоялась премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана. После показа эмбарго на отзывы сняли, и критики со всего мира поделились впечатлениями. Реакции получились полярными: от восторженных до сдержанно-критических.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Syncopy Фото: Syncopy

Питер Брэдшоу из The Guardian назвал фильм колоссальной историей послевоенного разочарования и утраты невинности: «Это грандиозная история происхождения, повествующая о послевоенном разочаровании и утрате невинности, свидетелями которых стали погибшие».

Обозреватель Los Angeles Times Джошуа Роткопф охарактеризовал картину как «оглушительную» — по его словам, это чистое кино. Критик Time Out Фил де Семлиен написал, что фильму стоит верить на слово: он одновременно плотный по содержанию и легкий для восприятия.

Дэвид Эрлих из IndieWire оказался куда сдержаннее: по его мнению, фильм весьма «неуклюжий» в сравнении с топовыми работами Нолана, такими как «Оппенгеймер», но финал полностью оправдывает все три часа экранного времени. Хотя его коллега, главный редактор IndieWire Энн Томпсон, назвала фильм главным претендентом на звание лучшего фильма и добавила, что Мэтт Деймон «может получить награду за лучшую мужскую роль». А кинокритик Forbes и вовсе назвал первую волну реакций почти единогласным вердиктом в пользу фильма.

Не обошлось и без резкой критики за пределами профессионального сообщества. Илон Маск обрушился на Нолана после того, как один из греческих блогеров-историков назвал финальный трейлер «самым позорным моментом» в карьере режиссера. Маск написал, что Нолан «осквернил Гомера» и подстроил фильм под требования «Оскара» к репрезентации. Сам Нолан подобные заявления не подтверждал. Ранее он говорил, что настоял на рейтинге R для взрослой аудитории, чтобы сохранить в фильме жестокость и атмосферу оригинальной поэмы без компромиссов.

«Одиссея» выходит в американский прокат 17 июля.