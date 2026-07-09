«Больница Питт» стала лидером по количеству номинаций на «Эмми-2026»

Премия, которую считают телевизионным эквивалентом «Оскара», огласила список номинантов. Больше всего позиций — целых 25 — у сериала «Больница Питт», рекорд для драматической категории. А «Хитрости» установили абсолютный рекорд среди комедийных сериалов за всю историю премии — у них 24 номинации, что обходит рекорд «Киностудии» и «Медведя» (по 23 у каждого). Среди фаворитов также сериал «Бухта вдов», у которого сразу несколько актеров с двойными номинациями, включая Мэттью Риса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Больница Питт», 2025

Фото: John Wells Productions Кадр из сериала «Больница Питт», 2025

Фото: John Wells Productions

Церемония награждения пройдет 14 сентября — ее впервые проведет Маришка Харгитей. За награды в основных категориях посоревнуются:

лучший драматический сериал: «Дипломат», «Позолоченный век», «Рыцарь Семи Королевств», «Рай», «Больница Питт», «Одна из многих», «Медленные лошади», «Друзья и соседи»;

лучший комедийный сериал: «Начальная школа Эбботт», «Медведь», «Хитрости», «У Марго проблемы с деньгами», «Никто этого не хочет», «Убийства в одном здании», «Терапия», «Бухта вдов»;

лучшая мужская роль в драматическом сериале: Стерлинг Келби Браун («Рай»), Гэри Олдман («Медленные лошади»), Марк Раффало («Задание»), Руфус Сьюэлл («Дипломат»), Ноа Уайли («Больница Питт»);

лучшая женская роль в драматическом сериале: Кэрри Кун («Позолоченный век»), Чейз Инфинити («Заветы»), Кери Расселл («Дипломат»), Рей Сихорн («Одна из многих»), Зендея («Эйфория»);

лучшая мужская роль в комедийном сериале: Яхья Абдул-Матин II («Чудо-человек»), Стив Карелл («Рустер»), Мэттью Рис («Бухта вдов»), Джейсон Сигел «Терапия», Мартин Шорт («Убийства в одном здании);

лучшая женская роль в комедийном сериале: Квинта Брансон «Начальная школа Эбботт»), Айо Эдебири («Медведь»), Эль Фэннинг («У Марго проблемы с деньгами»), Лиза Кудроу («Возвращение»), Джин Смарт («Хитрости»).

Полный список номинантов опубликован на сайте премии.