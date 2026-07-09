Автор «Клана Сопрано» снимет фильм о ЦРУ и вакцине от полиомиелита

В основе сюжет, вдохновленный реальной историей друга Дэвида Чейза: картина расскажет историю семьи из 1950-х, которая связывается с тайными планами ЦРУ по созданию ЛСД-оружия и вакцины от полиомиелита. Шоураннер знаменитого шоу об итало-американской мафии напишет сценарий и выступит режиссером. Это будет его первая полнометражная постановка со времен фильма «Не увядай» 2012 года с Джеймсом Гандольфини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэвид Чейз на вечеринке, приуроченной к запуску HBO MAX, в Лондоне

Фото: John Phillips / Getty Images for HBO Max Дэвид Чейз на вечеринке, приуроченной к запуску HBO MAX, в Лондоне

Фото: John Phillips / Getty Images for HBO Max

Проект развивается параллельно с уже анонсированным лимитированным сериалом для HBO «Проект: МК-Ультра» об одноименной секретной программе ЦРУ по контролю над сознанием, основанной на книге историка Джона Лайла. О замысле режиссер рассказал на кинофестивале в Карловых Варах, отметив, что вокруг истории «МК-Ультра» много материала и ярких персонажей, так что сложнее всего решить, какие истории взять в сюжет, а какие оставить за кадром.