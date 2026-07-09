В центре Лондона установили теплицу для любителей садоводства

Деревянное сооружение разместили на территории элитного района Барбикан. Теплица под названием The Veggery приурочена к закрытию Лондонского фестиваля архитектуры 2026 года и должна, по словам организаторов, привить горожанам любовь к садоводству. При этом пространство задумано не только как теплица, но и как площадка для мероприятий, мастер-классов и зон для обеда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Massaro Фото: Mike Massaro

Проект создали Studio Folk Architects и студия Raskl при поддержке NLA и бизнес-объединения Culture Mile BID. Постройка напоминает нечто среднее между простой беседкой и настоящим огородом: внутри находятся стеллажи с горшками для выращивания рассады, а сверху — сводчатая крыша теплицы, колонны-бочки для сбора дождевой воды и увенчивающая конструкцию декоративная репка. Полупрозрачные панели фасада также украшены гигантскими бумажными коллажами — их создали на воркшопах вместе с ученицами соседней Школы для девочек лондонского Сити, а сам узор отсылает к историческим витражам.

Теплица будет открыта все лето.