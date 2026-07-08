Галерея 11.12 открыла персональную выставку Виктории Вейсбрут

Пространство на территории ЦСИ Винзавод представило персональную выставку художницы Виктории Вейсбрут «Жили-были. И живем». Проект переосмысляет структуру традиционной сказки, вплетая в нее приметы современности. По словам художницы, обращение к сказкам стало для нее способом найти устойчивую психологическую опору, а новый визуальный стиль родился на стыке работы с психотерапевтом и творческого возвращения к образам юности, общим для всех.

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