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Галерея 11.12 открыла персональную выставку Виктории Вейсбрут

Пространство на территории ЦСИ Винзавод представило персональную выставку художницы Виктории Вейсбрут «Жили-были. И живем». Проект переосмысляет структуру традиционной сказки, вплетая в нее приметы современности. По словам художницы, обращение к сказкам стало для нее способом найти устойчивую психологическую опору, а новый визуальный стиль родился на стыке работы с психотерапевтом и творческого возвращения к образам юности, общим для всех.

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Фото: Пресс-служба галереи 11.12

Фото: Пресс-служба галереи 11.12

Фото: Пресс-служба галереи 11.12

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Фото: Пресс-служба галереи 11.12

Фото: Пресс-служба галереи 11.12

Фото: Пресс-служба галереи 11.12