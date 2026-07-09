Биографию Бритни Спирс экранизируют

Сценаристом байопика станет Элизабет Меривезер, автор сериалов «Новенькая», «Выбывшая» и «Умираю, как хочу секса». Его разработают по мотивам мемуаров Спирс The Woman in Me («Женщина во мне»). Universal выкупила права на экранизацию еще в августе 2024 года, тогда же Спирс намекнула на проект в соцсетях, написав, что работает над «секретным проектом» с продюсером Марком Платтом. Режиссером выступит Джон М. Чу, постановщик «Безумно богатых азиатов» и дилогии «Злая», а продюсировать будет его же студия Marc Platt Productions.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PLANET PHOTOS / Global Look Press Фото: PLANET PHOTOS / Global Look Press

Мемуары Спирс вышли в 2023 году и сразу возглавили список бестселлеров The New York Times. По данным издательства Simon & Schuster, это самая быстро продаваемая книга за всю его историю: по всему миру разошлось больше 6 млн экземпляров. В книге певица рассказывает о раннем взлете к славе, отношениях с Джастином Тимберлейком и годах жизни под опекунством родителей, из-под которого она добивалась освобождения через суд.

Ранее Чу говорил, что Спирс будет активно вовлечена в работу над фильмом, а на роль поп-звезды параллельно претендовали сразу несколько актрис, включая Эмму Робертс и Милли Бобби Браун. Дата выхода байопика пока не объявлена.