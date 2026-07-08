Копенгаген назван самым комфортным для жизни городом

Рейтинг Global Liveability Index составляет Economist Intelligence Unit (EIU). Организация оценила 173 города по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, инфраструктура, образование, культура и экология. И второй год подряд лидером стал Копенгаген: город получил высокие оценки сразу по трем из них — стабильность, инфраструктура и образование,— обойдя Вену, которая до этого три года подряд возглавляла список.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В десятку также вошли Мельбурн, Сидней, Ванкувер (единственный представитель Северной Америки в топ-10) и Токио, поднявшийся на три позиции благодаря улучшению показателей культуры и экологии. Нью-Йорк поднялся сразу на три строчки на фоне снижения преступности и уменьшения рисков терроризма — теперь он на 66-м месте. Замыкают список Дамаск, Триполи, Дакка, Карачи и Алжир. К слову, Дамаск второй год подряд остается наименее комфортным городом в рейтинге.