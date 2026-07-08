Принц Гарри проиграл суд против издателя Daily Mail

Разбирательство длилось с 19 января по 31 марта этого года, однако во вторник, 7 июля, завершилось не в пользу герцога Сассекского. Принц Гарри вместе с Элтоном Джоном, актрисой Элизабет Хёрли, Сэди Фрост и другими знаменитостями судился с британской издательской группой Associated Newspapers, которой принадлежат Daily Mail, Mail on Sunday и сайт MailOnline. Истцы утверждали, что с 1993 по 2011 год журналисты изданий годами незаконно добывали информацию о них: прослушивали телефоны, нанимали частных детективов и получали сведения обманным путем, а затем использовали данные в публикациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Pezzali / AP Фото: Alberto Pezzali / AP

Судья Высокого суда Лондона Мэттью Никлин встал на сторону издателя: по его решению, истцы не смогли доказать свои обвинения, а у редакции была убедительная версия законного происхождения информации. В самой Associated Newspapers итог процесса назвали «безоговорочной победой» и заявили, что обвинения выглядели как попытка искусственно привязать издание к скандалу с прослушкой почти тридцатилетней давности.

Для Гарри это уже не первая подобная тяжба. В 2023 году суд признал, что его телефон прослушивала Mirror Group, а в 2025-м медиахолдинг Руперта Мёрдока News Group Newspapers согласился выплатить принцу компенсацию и впервые публично признал, что частные детективы, работавшие на The Sun, действовали незаконно.

Сам процесс против Daily Mail обошелся Гарри в $53,5 млн судебных издержек с обеих сторон. Следующее заседание по этому делу назначено на 29–30 июля.