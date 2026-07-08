В доме-мастерской Валентина Серова проведут реставрацию

Московскую усадьбу в Староваганьковском переулке, 21, где художник жил и работал последние годы жизни, отреставрируют, сообщают в Мосгорнаследии. В частности, специалисты восстановят фасады и кровлю здания XIX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Серов переехал сюда вместе с семьей осенью 1908 года и прожил здесь до своей смерти в 1911-м. В этой мастерской он работал над эскизами театральных постановок и создавал портреты современников, например княгини Ольги Орловой, балерины Тамары Карсавиной и промышленника Ивана Морозова.

Сама усадьба была построена в 1842 году. До этого на ее месте находилась Благовещенская церковь XVI века, сильно поврежденная во время пожара 1812 года и позже разобранная.