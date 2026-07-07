Рэпер Хаски сыграет Лермонтова в новом фильме Лунгина

Режиссер Павел Лунгин объявил, что главную роль в его новой картине «Лермонтов» сыграет рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), добавив, что «поэта должен играть поэт». По сюжету молодой Михаил Лермонтов лелеет две мечты: жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Александром Пушкиным. Получив отказ от Сушковой и узнав о гибели Пушкина, поэт решает доказать себе, что хоть чего-то стоит, — в подробностях об этом периоде его жизни расскажет новый фильм господина Лунгина. Бюджет проекта составляет 600 млн руб. Примерная дата выхода — лето 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ