Хранители. Наталья Шабельская

На углу Садового кольца и Малой Бронной, в нескольких шагах от Патриарших Прудов, стоит безликий бизнес-центр. Когда-то на этом месте был другой дом, а в нем — Музей старины с уникальной коллекцией русских народных костюмов, собранной Натальей Леонидовной Шабельской. Сегодня бывшие экспонаты этого музея можно увидеть в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рязани, Бостона, Кливленда, Нью-Йорка. А работы по мотивам костюмов из коллекции показывают на выставке «Свояси» в Государственном историческом музее.

Текст: Алексей Алексеев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Русские головные уборы» на выставке VIII Археологического съезда, 1890

Фото: Тиле Р.Ю. / Российский Этнографический Музей «Русские головные уборы» на выставке VIII Археологического съезда, 1890

Фото: Тиле Р.Ю. / Российский Этнографический Музей

Обрусевшие

У Якоба Кронеберга, выходца из Силезии, пастора лютеранской церкви святого Михаила в Москве, было два сына — Иоганн-Христиан и Иоганн-Андреас. Принявшие православие и превратившиеся соответственно в Ивана и Александра сыновья пошли по педагогической части. Иван стал ректором Харьковского университета, издал несколько книг. Переводы Уильяма Шекспира его сына Андрея печатались в «Современнике». Внучка, Зинаида Карякина, была артисткой оперы, балета и оперетты, выступала в Малом и Большом театрах в Москве и Александринском театре в Петербурге. В качестве псевдонима использовала фамилию матери — Кронеберг.

— А, вы так! — сказал директор.— Тогда я буду сечь вас всех, всех, поголовно всех (Николай Лесков «Смех и горе»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собирательница русских народных костюмов, основательница Музея старины Наталья Шабельская

Фото: РЭМ Собирательница русских народных костюмов, основательница Музея старины Наталья Шабельская

Фото: РЭМ

Директор — это Александр Яковлевич Кронеберг, директор Орловской гимназии. Уже после того, как мать забрала Лескова из гимназии, туда была направлена проверка, после которой Кронеберг ушел в отставку. Интересно отметить, что в «Смехе и горе» Лесков цитирует Шекспира в переводе Андрея Кронеберга.

Внучка Александра, Наталья Леонидовна Кронеберг, родилась в Таганроге в 1841 году. Ее имя значится в списке воспитанниц, окончивших курс Харьковского института благородных девиц в 1854-м. В 1858-м она вышла замуж за землевладельца, капитана в отставке, участника Крымской войны Петра Николаевича Шабельского. (Многие источники в интернете пишут, что они поженились в 1862 году, но это выглядит крайне странно, если учесть, что старшая дочь Шабельских появилась на свет в 1860 году.)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды имения Чупаховка, где Наталья Шабельская жила вместе с мужем Петром Шабельским до рождения дочерей

Фото: С. Таранушенко Виды имения Чупаховка, где Наталья Шабельская жила вместе с мужем Петром Шабельским до рождения дочерей

Фото: С. Таранушенко

Поселились супруги в имении Чупаховка в Харьковской губернии, по соседству с сахарным заводом, которым управлял переводчик Шекспира Андрей Кронеберг.

В Чупаховке семья прожила до конца 1870-х. У них родились три дочери — Ольга, Варвара и Наталья. Чтобы дать девочкам хорошее образование, Шабельские переехали в Москву.

Шитье-бытье

В Москве у Шабельских было три дома. Главный — на углу Садовой-Кудринской и Малой Бронной. Еще один — за главным, в Ермолаевском переулке. Третий располагался на Нижней Прудовой (в наше время — Дружинниковской) улице, в той ее части, которая исчезла при строительстве Дома правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На месте главного дома Шабельских, в котором располагался Музей старины, теперь обычный бизнес-центр Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Один из домов, принадлежавших семье Шабельских Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Следующая фотография 1 / 2 На месте главного дома Шабельских, в котором располагался Музей старины, теперь обычный бизнес-центр Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Один из домов, принадлежавших семье Шабельских Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Еще в Чупаховке у Шабельской возник интерес к народному костюму — и она создала вышивальную мастерскую. Но тогда это было скорее способом занять время в деревенской глуши. В 1877 году, во время поездки по Волге, она побывала на Нижегородской ярмарке, где была поражена красотой традиционных русских вышивок. Она купила несколько образцов и, вернувшись в Москву, с головой окунулась в коллекционирование произведений народного искусства и быта — ларцов для драгоценностей, мебели, предметов женского рукоделия, тканей, вышивок и кружев, женских и девичьих головных уборов… Основой коллекции были народные костюмы — не только русские, но также народов Поволжья и Крыма.

На рубеже 1870–1880-х Наталья Шабельская потеряла одного за другим трех близких людей — умерли ее мать, старшая дочь и муж. Возможно, коллекционирование стало для нее способом хоть как-то отвлечься от постоянной душевной боли. Еще одной отдушиной стала благотворительность. Потеряв родного ребенка, она взяла на воспитание шестерых девочек-сирот. Шабельская давала заказы на рукоделие крестьянкам в нескольких губерниях.

К коллекционированию Шабельская подходила серьезно. Она фиксировала происхождение купленных вещей — по губерниям, иногда по уездам, старалась подбирать предметы для своей коллекции так, чтобы показать местные различия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автор книги «Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружева» Владимир Стасов

Фото: Государственный Русский музей Автор книги «Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружева» Владимир Стасов

Фото: Государственный Русский музей

На Шабельскую произвела сильное впечатление книга Владимира Стасова «Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружева». Она познакомилась со Стасовым, вела с ним переписку. Стасов называл ее «одной из самых замечательных русских женщин» и посвятил ей биографический очерк.

Известность и успех

На выставке VIII археологического съезда, которая прошла в 1890 году в Императорском российском историческом музее (сейчас — Государственный исторический музей), собирательница впервые представила широкой публике лучшие образцы из своей коллекции — около 700 предметов быта и народного костюма из 21 губернии. Также были показаны и ее собственные вышивки и созданные работницами ее вышивальной мастерской — в старинной церковной технике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «Свояси» в Государственном историческом музее Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Экспозиция выставки «Русская традиция» в Русском музее в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Экспозиция выставки «Русская традиция» в Русском музее в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Пелена «Богоматерь Казанская» из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Русского музея Фото: Русский Музей Сарафан из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Всероссийского музея декоративного искусств Фото: Всероссийский музей декоративного искусства Предмет из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Всероссийского музея декоративного искусств Фото: Всероссийский музей декоративного искусства Предметы из коллекции Натальи Шабельской на выставке VIII Археологического съезда, 1890 Фото: Тиле Р.Ю. / Российский Этнографический Музей Следующая фотография 1 / 7 Экспозиция выставки «Свояси» в Государственном историческом музее Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Экспозиция выставки «Русская традиция» в Русском музее в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Экспозиция выставки «Русская традиция» в Русском музее в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Пелена «Богоматерь Казанская» из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Русского музея Фото: Русский Музей Сарафан из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Всероссийского музея декоративного искусств Фото: Всероссийский музей декоративного искусства Предмет из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Всероссийского музея декоративного искусств Фото: Всероссийский музей декоративного искусства Предметы из коллекции Натальи Шабельской на выставке VIII Археологического съезда, 1890 Фото: Тиле Р.Ю. / Российский Этнографический Музей

В книге хорошо знакомого с Шабельской купца, мецената и коллекционера Алексея Бахрушина «Из записной книжки А.П. Бахрушина : кто что собирает» можно прочесть: «Н.Л. … имеет еще и вышивальное заведение, которое устроила сама… В этом небольшом заведении (кажется, 6 мастериц) она исполняет, единственно из любви к искусству, работы старинным русским швом и по старинным рисункам. Изготовленные этим путем предметы идут ко Двору и в подарок добрым знакомым».

Из письма Натальи Шабельской издателю журнала «Русская старина» Михаилу Семевскому, написанного в 1890 году: «Конечная цель моя — все это систематизировать…» В том же письме она сообщала, что спасает предметы русской старины для потомства, так как их активно вывозят за границу, а старьевщики скупают и уничтожают, чтобы извлечь их них золотые и серебряные нити.

На следующий год после первой выставки Наталья Шабельская выпустила каталог своего собрания с описанием 3803 предметов — включая современные работы.

В 1892 году в Николаевском дворце в Петербурге была представлена почти вся ее коллекция. Собранные от продажи билетов средства были направлены пострадавшим от неурожая крестьянам. Часть собрания Шабельская подарила Историческому музею и была избрана действительным членом институции. Успех экспозиции вдохновил Наталью Шабельскую на то, чтобы активно продолжить собирательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шейное украшение и коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Шейное украшение и коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей «Венец семигородный» — часть свадебного головного убора из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Фотография женщины в традиционном костюме Смоленской губернии из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Фотография женщины в традиционном костюме Костромской губернии из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Фотография женщины в праздничном костюме Скопинского уезда Рязанской губернии из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Фотография женщины в праздничном костюме Скопинского уезда Рязанской губернии из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Нагрудное крашение и коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Нагрудное крашение и коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Следующая фотография 1 / 9 Шейное украшение и коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Шейное украшение и коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей «Венец семигородный» — часть свадебного головного убора из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Фотография женщины в традиционном костюме Смоленской губернии из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Фотография женщины в традиционном костюме Костромской губернии из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Фотография женщины в праздничном костюме Скопинского уезда Рязанской губернии из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Фотография женщины в праздничном костюме Скопинского уезда Рязанской губернии из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Нагрудное крашение и коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей Нагрудное крашение и коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Российского Этнографического Музея Фото: Российский этнографический музей

После России предметы из коллекции Шабельской выставлялись за рубежом — в Чикаго, Антверпене, Брюсселе, на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.

В 1895 году было сделано 175 фотографий предметов одежды из ее собрания, в том числе на моделях. В съемках участвовали ее дочери Варвара и Наталья, активно помогавшие матери в ее увлечении. На следующий год работы, представленные мастерской Шабельской, были отмечены дипломом 1-го разряда XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде.

В конце 1890-х в ее доме на Бронной открылся частный Музей старины.

Между странами и между музеями

Начиная с 1895 года Наталья Шабельская из-за болезни большую часть времени проводила в Ницце, приезжая в Россию лишь изредка. 7 января 1904 году она скончалась. Была похоронена на русском православном кладбище Кокад в Ницце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Виды доходного дома князя Александра Дмитриевича Сидамон-Эристова, ставшего мужем Варвары Шабельской Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Виды доходного дома князя Александра Дмитриевича Сидамон-Эристова, ставшего мужем Варвары Шабельской Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Виды доходного дома князя Александра Дмитриевича Сидамон-Эристова, ставшего мужем Варвары Шабельской Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Часовня над могилой Натальи Шабельская на русском православном кладбище в Ницце Фото: Aanndd5 / wikipedia.org Следующая фотография 1 / 4 Виды доходного дома князя Александра Дмитриевича Сидамон-Эристова, ставшего мужем Варвары Шабельской Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Виды доходного дома князя Александра Дмитриевича Сидамон-Эристова, ставшего мужем Варвары Шабельской Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Виды доходного дома князя Александра Дмитриевича Сидамон-Эристова, ставшего мужем Варвары Шабельской Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Часовня над могилой Натальи Шабельская на русском православном кладбище в Ницце Фото: Aanndd5 / wikipedia.org

К этому моменту ее коллекция насчитывала более 20 тыс. предметов. Собрание унаследовали дочери. Его часть они в соответствии с завещанием матери передали, а часть продали в Русский музей императора Александра III (в настоящее время — Государственный Русский музей). Всего в нем оказалась примерно пятая часть всех предметов. Что-то было передано на временное хранение в Исторический музей, которое, в силу сложившихся обстоятельств, стало для ряда экспонатов постоянным местом нахождения.

В 1906 году дочь Натальи, Варвара Шабельская, вышла замуж за грузинского князя Александра Дмитриевича Сидамон-Эристова. Часть строений на семейном участке была снесена. На их месте в 1910–1911 годах по заказу князя было построено два доходных дома (современные адреса: Ермолаевский пер., 11 и ул. Малая Бронная, 31/13), а также особняк, в котором он поселился вместе с женой, братом и его семьей (ул. Садовая-Кудринская, 32). Остался стоять лишь главный семейный дом Шабельских на углу Малой Бронной и Садовой-Кудринской. В нем продолжала жить Наталья Шабельская-младшая. В начале 2000-х постройку снесли.

Дочери решили выпустить 12-томную серию альбомов с фотографиями и описаниями всех предметов из коллекции матери. Но успели напечатать лишь одну книгу — «Собрание русской старины кн. В.П. Сидамон-Эристовой и Н.П. Шабельской. Вышивки и кружева. Вып. 1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обложка книги «Собрание русской старины кн. В.П. Сидамон-Эристовой и Н.П. Шабельской. Вышивки и кружева. Вып. 1», 1910 Фото: типография П.П. Рябушинского Экспозиция выставки «Собрание Русской старины Натальи Леонидовны Шабельской» в Российском этнографическом музее Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд Экспозиция выставки «Собрание Русской старины Натальи Леонидовны Шабельской» в Российском этнографическом музее Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Экспозиция выставки «Собрание Русской старины Натальи Леонидовны Шабельской» в Российском этнографическом музее Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Экспозиция выставки «Собрание Русской старины Натальи Леонидовны Шабельской» в Российском этнографическом музее Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Обложка книги «Собрание русской старины кн. В.П. Сидамон-Эристовой и Н.П. Шабельской. Вышивки и кружева. Вып. 1», 1910 Фото: типография П.П. Рябушинского Экспозиция выставки «Собрание Русской старины Натальи Леонидовны Шабельской» в Российском этнографическом музее Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд Экспозиция выставки «Собрание Русской старины Натальи Леонидовны Шабельской» в Российском этнографическом музее Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Экспозиция выставки «Собрание Русской старины Натальи Леонидовны Шабельской» в Российском этнографическом музее Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото Экспозиция выставки «Собрание Русской старины Натальи Леонидовны Шабельской» в Российском этнографическом музее Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд / купить фото

Сведения о жизни обеих дочерей Натальи Шабельской — княгини Варвары Сидамон-Эристовой и Натальи Шабельской-младшей — после 1917 года противоречивы. Согласно некоторым источникам, Варвара уехала из России уже в 1917 году, по другим — это произошло в начале 1925 года. В первые годы советской власти обе сестры — или одна Наталья — работали реставраторами в комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи у Ильи Грабаря (с 1924 года — Центральные государственные реставрационные мастерские, сейчас — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря).

В 1924 году скончался князь Александр Сидамон-Эристов. С конца 1925 года или раньше обе сестры жили во Франции: сначала в Париже, затем в Ницце. Обе скончались в 1943 году.

В 1929 году Наталья Шабельская-младшая писала Илье Грабарю: «В Ниццу мы докатились только с той целью, чтобы постараться найти часть нашей коллекции русской старины, которая оставалась здесь еще до войны,— почти все нашли в целости, и хотелось бы все это сохранить для Родины, но как все это сделать, не знаю, быть может, ценой пожертвования ее в музей за ничтожную сумму... чтобы только иметь угол и право жизни в Москве...»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Головной убор из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Украшение для волос из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Кайма для полога кровати из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Костюм из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Кукла из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Костюм из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Головной убор из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Головной убор из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Кайма, нашиваемая на полотенце, из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Манжеты из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Следующая фотография 1 / 10 Головной убор из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Украшение для волос из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Кайма для полога кровати из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Костюм из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Кукла из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Костюм из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Головной убор из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Головной убор из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Кайма, нашиваемая на полотенце, из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art Манжеты из коллекции Натальи Шабельской в экспозиции Музея Метрополитен Фото: Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art

Оказавшаяся на Западе часть коллекции вернулась в Россию с большим опозданием и не целиком — ее часть оказалась в США. Дело в том, что после смерти сестер предметы из коллекции хранил давний друг семьи художник Леонид Пяновский (в публикациях в интернете его часто ошибочно называют Лукьяновским). В 1988 году их у него выкупил живший в Париже граф Павел Михайлович Толстой-Милославский. В 1991 году Толстой-Милославский вернул национальное достояние в Россию как дар во Всероссийский музей декоративного искусства.

Музеи, в которых хранятся вещи из коллекции Натальи Шабельской