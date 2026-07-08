Хранители. Наталья Шабельская
Что стало с экспонатами Музея старины собирательницы костюмов русских
На углу Садового кольца и Малой Бронной, в нескольких шагах от Патриарших Прудов, стоит безликий бизнес-центр. Когда-то на этом месте был другой дом, а в нем — Музей старины с уникальной коллекцией русских народных костюмов, собранной Натальей Леонидовной Шабельской. Сегодня бывшие экспонаты этого музея можно увидеть в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рязани, Бостона, Кливленда, Нью-Йорка. А работы по мотивам костюмов из коллекции показывают на выставке «Свояси» в Государственном историческом музее.
«Русские головные уборы» на выставке VIII Археологического съезда, 1890
Фото: Тиле Р.Ю. / Российский Этнографический Музей
Обрусевшие
У Якоба Кронеберга, выходца из Силезии, пастора лютеранской церкви святого Михаила в Москве, было два сына — Иоганн-Христиан и Иоганн-Андреас. Принявшие православие и превратившиеся соответственно в Ивана и Александра сыновья пошли по педагогической части. Иван стал ректором Харьковского университета, издал несколько книг. Переводы Уильяма Шекспира его сына Андрея печатались в «Современнике». Внучка, Зинаида Карякина, была артисткой оперы, балета и оперетты, выступала в Малом и Большом театрах в Москве и Александринском театре в Петербурге. В качестве псевдонима использовала фамилию матери — Кронеберг.
— А, вы так! — сказал директор.— Тогда я буду сечь вас всех, всех, поголовно всех (Николай Лесков «Смех и горе»).
Собирательница русских народных костюмов, основательница Музея старины Наталья Шабельская
Фото: РЭМ
Директор — это Александр Яковлевич Кронеберг, директор Орловской гимназии. Уже после того, как мать забрала Лескова из гимназии, туда была направлена проверка, после которой Кронеберг ушел в отставку. Интересно отметить, что в «Смехе и горе» Лесков цитирует Шекспира в переводе Андрея Кронеберга.
Внучка Александра, Наталья Леонидовна Кронеберг, родилась в Таганроге в 1841 году. Ее имя значится в списке воспитанниц, окончивших курс Харьковского института благородных девиц в 1854-м. В 1858-м она вышла замуж за землевладельца, капитана в отставке, участника Крымской войны Петра Николаевича Шабельского. (Многие источники в интернете пишут, что они поженились в 1862 году, но это выглядит крайне странно, если учесть, что старшая дочь Шабельских появилась на свет в 1860 году.)
Виды имения Чупаховка, где Наталья Шабельская жила вместе с мужем Петром Шабельским до рождения дочерей
Фото: С. Таранушенко
Поселились супруги в имении Чупаховка в Харьковской губернии, по соседству с сахарным заводом, которым управлял переводчик Шекспира Андрей Кронеберг.
В Чупаховке семья прожила до конца 1870-х. У них родились три дочери — Ольга, Варвара и Наталья. Чтобы дать девочкам хорошее образование, Шабельские переехали в Москву.
Шитье-бытье
В Москве у Шабельских было три дома. Главный — на углу Садовой-Кудринской и Малой Бронной. Еще один — за главным, в Ермолаевском переулке. Третий располагался на Нижней Прудовой (в наше время — Дружинниковской) улице, в той ее части, которая исчезла при строительстве Дома правительства РФ.
Еще в Чупаховке у Шабельской возник интерес к народному костюму — и она создала вышивальную мастерскую. Но тогда это было скорее способом занять время в деревенской глуши. В 1877 году, во время поездки по Волге, она побывала на Нижегородской ярмарке, где была поражена красотой традиционных русских вышивок. Она купила несколько образцов и, вернувшись в Москву, с головой окунулась в коллекционирование произведений народного искусства и быта — ларцов для драгоценностей, мебели, предметов женского рукоделия, тканей, вышивок и кружев, женских и девичьих головных уборов… Основой коллекции были народные костюмы — не только русские, но также народов Поволжья и Крыма.
На рубеже 1870–1880-х Наталья Шабельская потеряла одного за другим трех близких людей — умерли ее мать, старшая дочь и муж. Возможно, коллекционирование стало для нее способом хоть как-то отвлечься от постоянной душевной боли. Еще одной отдушиной стала благотворительность. Потеряв родного ребенка, она взяла на воспитание шестерых девочек-сирот. Шабельская давала заказы на рукоделие крестьянкам в нескольких губерниях.
К коллекционированию Шабельская подходила серьезно. Она фиксировала происхождение купленных вещей — по губерниям, иногда по уездам, старалась подбирать предметы для своей коллекции так, чтобы показать местные различия.
Автор книги «Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружева» Владимир Стасов
Фото: Государственный Русский музей
На Шабельскую произвела сильное впечатление книга Владимира Стасова «Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружева». Она познакомилась со Стасовым, вела с ним переписку. Стасов называл ее «одной из самых замечательных русских женщин» и посвятил ей биографический очерк.
Известность и успех
На выставке VIII археологического съезда, которая прошла в 1890 году в Императорском российском историческом музее (сейчас — Государственный исторический музей), собирательница впервые представила широкой публике лучшие образцы из своей коллекции — около 700 предметов быта и народного костюма из 21 губернии. Также были показаны и ее собственные вышивки и созданные работницами ее вышивальной мастерской — в старинной церковной технике.
В книге хорошо знакомого с Шабельской купца, мецената и коллекционера Алексея Бахрушина «Из записной книжки А.П. Бахрушина : кто что собирает» можно прочесть: «Н.Л. … имеет еще и вышивальное заведение, которое устроила сама… В этом небольшом заведении (кажется, 6 мастериц) она исполняет, единственно из любви к искусству, работы старинным русским швом и по старинным рисункам. Изготовленные этим путем предметы идут ко Двору и в подарок добрым знакомым».
Из письма Натальи Шабельской издателю журнала «Русская старина» Михаилу Семевскому, написанного в 1890 году: «Конечная цель моя — все это систематизировать…» В том же письме она сообщала, что спасает предметы русской старины для потомства, так как их активно вывозят за границу, а старьевщики скупают и уничтожают, чтобы извлечь их них золотые и серебряные нити.
На следующий год после первой выставки Наталья Шабельская выпустила каталог своего собрания с описанием 3803 предметов — включая современные работы.
В 1892 году в Николаевском дворце в Петербурге была представлена почти вся ее коллекция. Собранные от продажи билетов средства были направлены пострадавшим от неурожая крестьянам. Часть собрания Шабельская подарила Историческому музею и была избрана действительным членом институции. Успех экспозиции вдохновил Наталью Шабельскую на то, чтобы активно продолжить собирательство.
После России предметы из коллекции Шабельской выставлялись за рубежом — в Чикаго, Антверпене, Брюсселе, на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.
В 1895 году было сделано 175 фотографий предметов одежды из ее собрания, в том числе на моделях. В съемках участвовали ее дочери Варвара и Наталья, активно помогавшие матери в ее увлечении. На следующий год работы, представленные мастерской Шабельской, были отмечены дипломом 1-го разряда XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде.
В конце 1890-х в ее доме на Бронной открылся частный Музей старины.
Между странами и между музеями
Начиная с 1895 года Наталья Шабельская из-за болезни большую часть времени проводила в Ницце, приезжая в Россию лишь изредка. 7 января 1904 году она скончалась. Была похоронена на русском православном кладбище Кокад в Ницце.
К этому моменту ее коллекция насчитывала более 20 тыс. предметов. Собрание унаследовали дочери. Его часть они в соответствии с завещанием матери передали, а часть продали в Русский музей императора Александра III (в настоящее время — Государственный Русский музей). Всего в нем оказалась примерно пятая часть всех предметов. Что-то было передано на временное хранение в Исторический музей, которое, в силу сложившихся обстоятельств, стало для ряда экспонатов постоянным местом нахождения.
В 1906 году дочь Натальи, Варвара Шабельская, вышла замуж за грузинского князя Александра Дмитриевича Сидамон-Эристова. Часть строений на семейном участке была снесена. На их месте в 1910–1911 годах по заказу князя было построено два доходных дома (современные адреса: Ермолаевский пер., 11 и ул. Малая Бронная, 31/13), а также особняк, в котором он поселился вместе с женой, братом и его семьей (ул. Садовая-Кудринская, 32). Остался стоять лишь главный семейный дом Шабельских на углу Малой Бронной и Садовой-Кудринской. В нем продолжала жить Наталья Шабельская-младшая. В начале 2000-х постройку снесли.
Дочери решили выпустить 12-томную серию альбомов с фотографиями и описаниями всех предметов из коллекции матери. Но успели напечатать лишь одну книгу — «Собрание русской старины кн. В.П. Сидамон-Эристовой и Н.П. Шабельской. Вышивки и кружева. Вып. 1».
Сведения о жизни обеих дочерей Натальи Шабельской — княгини Варвары Сидамон-Эристовой и Натальи Шабельской-младшей — после 1917 года противоречивы. Согласно некоторым источникам, Варвара уехала из России уже в 1917 году, по другим — это произошло в начале 1925 года. В первые годы советской власти обе сестры — или одна Наталья — работали реставраторами в комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи у Ильи Грабаря (с 1924 года — Центральные государственные реставрационные мастерские, сейчас — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря).
В 1924 году скончался князь Александр Сидамон-Эристов. С конца 1925 года или раньше обе сестры жили во Франции: сначала в Париже, затем в Ницце. Обе скончались в 1943 году.
В 1929 году Наталья Шабельская-младшая писала Илье Грабарю: «В Ниццу мы докатились только с той целью, чтобы постараться найти часть нашей коллекции русской старины, которая оставалась здесь еще до войны,— почти все нашли в целости, и хотелось бы все это сохранить для Родины, но как все это сделать, не знаю, быть может, ценой пожертвования ее в музей за ничтожную сумму... чтобы только иметь угол и право жизни в Москве...»
Оказавшаяся на Западе часть коллекции вернулась в Россию с большим опозданием и не целиком — ее часть оказалась в США. Дело в том, что после смерти сестер предметы из коллекции хранил давний друг семьи художник Леонид Пяновский (в публикациях в интернете его часто ошибочно называют Лукьяновским). В 1988 году их у него выкупил живший в Париже граф Павел Михайлович Толстой-Милославский. В 1991 году Толстой-Милославский вернул национальное достояние в Россию как дар во Всероссийский музей декоративного искусства.