Зельфира Трегулова представила «Территорию искусств» на Поклонной горе

На Поклонной горе прошла презентация «Галереи Виктори» — нового культурно-общественного кластера площадью 44 000 кв. м, который откроется в 2027 году. По замыслу авторов, это будет первый в России мультифункциональный комплекс, где классическое искусство и современные мультимедийные форматы выйдут за пределы традиционных выставочных залов, объединив в едином пространстве культуру, просвещение, активный отдых и гастрономию. Дизайн кластера разработал архитектор Сергей Скуратов.

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Искусствовед Зельфира Трегулова возглавит площадку и будет курировать проекты как классической, так и современной программы.

«Мы участвуем в создании уникального места, где можно провести целый день,— говорит госпожа Трегулова,— познакомиться с художественными шедеврами, имея возможность и время осмыслить и поделиться увиденным в располагающей обстановке, послушать интересные лекции и посмотреть ретроспективы фильмов, принять участие в мастер-классах и дать возможность своим детям попробовать силы в различных видах искусства».