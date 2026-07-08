ЗИЛАРТ готовит фестиваль уличного искусства

1 и 2 августа в парке «Тюфелева роща» на территории квартала ЗИЛАРТ состоится городской фестиваль уличного искусства «КОРОБКА ? ЗИЛАРТ» — слет представителей локальной граффити- и стрит-арт-сцены, музыкантов и современной городской культуры в широком смысле слова. Главной чертой этого выпуска станет открытый процесс создания искусства: в течение выходных 16 художников со всей России будут писать масштабные муралы прямо на глазах у публики.

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Программу дополнят арт-батлы, а также музыкальная сцена с выступлениями диджеев и музыкантов: Kedr Livanskiy, Anikv, Размаха, «Нееет, ты что!», «Недры» и Антоха МС. Для взрослых и детей готовят мастер-классы: кастом-студия шелкографии от Tahiry, занятия по аэрозольной живописи для детей от Sugar 18, стена-раскраска, школа ручной печати и мастер-класс по трафаретам. Отдельная студия ручной шелкографии предложит гостям поучаствовать в создании коллаборационного артворка «КОРОБКА ? САРТЕК».

На фестивале также будет работать арт-маркет — зона продажи авторских работ: холстов, тиражной графики, постеров, скульптур, зинов и мерча. Куратор маркета — Эльчин Али-заде, основатель издательства тиражного искусства «Формат Один». Кроме того, посетителям представят лабораторию уличных инициатив с новыми подходами к работе с городским пространством и художественными практиками.