Робот-доставщик впервые скрылся с места ДТП в Москве

Беспилотный курьер задел припаркованный автомобиль у дома №14 на Базовской улице и немедленно скрылся с места происшествия. Этот случай стал первым в истории, когда робот-доставщик оставил место ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

На кадрах инцидента видно , как устройство отъезжает от жилого здания, ударяет легковую машину, разворачивается и продолжает путь по тротуару.

В пресс-службе автономной доставки «Яндекса» заявили: «В случае любой внештатной ситуации мы принимаем необходимые меры, в том числе связываемся с участниками происшествия». Там добавили, что каждый робот застрахован, максимальная выплата достигает 500 тыс. руб., а алгоритмы машин соответствуют ПДД.