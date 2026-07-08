Робот-доставщик впервые скрылся с места ДТП в Москве
Беспилотный курьер задел припаркованный автомобиль у дома №14 на Базовской улице и немедленно скрылся с места происшествия. Этот случай стал первым в истории, когда робот-доставщик оставил место ДТП.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
На кадрах инцидента видно, как устройство отъезжает от жилого здания, ударяет легковую машину, разворачивается и продолжает путь по тротуару.
В пресс-службе автономной доставки «Яндекса» заявили: «В случае любой внештатной ситуации мы принимаем необходимые меры, в том числе связываемся с участниками происшествия». Там добавили, что каждый робот застрахован, максимальная выплата достигает 500 тыс. руб., а алгоритмы машин соответствуют ПДД.