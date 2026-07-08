Мэр Нью-Йорка выделил более $300 млн, чтобы искусство не покинуло город

Мэр Зохран Мамдани и городской совет заключили предварительное соглашение о бюджете на 2027 финансовый год, заложив в него рекордные $323,8 млн для департамента по делам культуры (DCLA). Это почти на 6% больше прошлогоднего максимума в $299,6 млн. Общий объем городской казны составит $125,8 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anna Connors / The New York Times / Pool / AP Фото: Anna Connors / The New York Times / Pool / AP

Деньги распределит DCLA, напрямую субсидирующий 39 организаций — от Музея Метрополитен и «Линкольн-центра» до специализированных институций вроде El Museo del Barrio. Частью соглашения стал новый Фонд культурной стабильности: до 2029 финансового года из него будут ежегодно выделять по $10 млн на экстренную помощь коллективам и художникам, оказавшимся в непредвиденно трудных обстоятельствах.

Сам Мамдани заявил, что художники и культурные учреждения остаются сердцем города, но кризис доступности жилья рискует вытеснить творческих людей. Комиссар по делам культуры Дия Видж назвала бюджет сигналом: «Нью-Йорк верит в искусство и в своих художников», подчеркнув, что именно через культуру город рассказывает свои истории и формирует будущее.