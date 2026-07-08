Из Музея Лалика украли хрустальные драгоценности на €4 млн

Ранним утром минувшего воскресенья из музея французского производителя стекла и украшений Lalique в Винжен-сюр-Модер пропали около 20 ювелирных предметов. По предварительной оценке, ущерб достигает €4 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

Около 05:30 злоумышленники в масках взломали входную дверь и сразу прошли в зал с драгоценностями. Там они разбили шесть витрин и забрали хрустальные изделия без драгоценных камней — по словам источника, переплавить их невозможно. Сигнализация сработала, однако охранная компания не отреагировала вовремя; первой на месте оказалась уборщица, которая и вызвала полицию. «Все сигнализации сработали как положено, но охранники допустили серьезную ошибку, не вмешавшись сразу»,— заявил мэр Кристиан Доршнер, добавив, что воры, несомненно, были хорошо информированы и действовали профессионально.

Музей посвящен ювелиру-стекольщику Рене Лалику и открыт в 2011 году. Ограбление произошло на фоне череды резонансных нападений на французские музеи в 2025 году: в октябре из Лувра были похищены драгоценности на $102 млн, а также были затронуты экспозиции в Лиможе и Париже.