Про животных и людей

8 июля 1621 года родился Жан де Лафонтен. Weekend вспоминает проводника нового взгляда на мир и особого культурного кода при Версальском дворе, а также законодателя моды на дрессированных лягушек.

Текст: Александр Брун

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет французского писателя и баснописца Жан де Лафонтена, Анри Мийо, 1699

Фото: Finnish National Gallery Портрет французского писателя и баснописца Жан де Лафонтена, Анри Мийо, 1699

Фото: Finnish National Gallery

Сегодня уже не так легко понять, за что именно французы Великого века так высоко ценили Лафонтена, который известен прежде всего как баснописец — пусть и гениальный. Историки литературы пишут, что он лично создавал придворную культуру, которая на глазах у короля соединялась с четким идеологическим посылом.

Начать надо с того, что Лафонтен был неутомимым тружеником. По слухам, ходившим в Версале, он оставлял так много черновиков своих текстов, что ими можно было разжечь самый большой камин дворца. Сохранив все ключевые сюжеты античных басен, он перебрасывал символический мост между эпохой классицизма Людовика XIV и Древней Грецией. Басни не только часто разыгрывались при дворе в виде спектаклей и балетов, их героям подражали на частных маскарадах. Повлиял Лафонтен и на моду — распространение получили «аркадские наряды», историческое воображаемое на тему Античности. Придворные стали держать в качестве домашних животных героев басен — в частности, пытались дрессировать птиц, лягушек и насекомых. Но что же с содержанием?

Со школьной парты примерно все помнят, что в басне есть мораль. Другими словами, смысл, который считывается напрямую в принятых нами ценностных рамках. И здесь Лафонтен совершил поистине выдающееся открытие. Дело в том, что смысл античных басен, которые он переводил и обрабатывал, можно назвать «здравым». Это скорее житейская мораль, чем мудрость — причем иногда весьма жесткая, со своей прагматикой: выживает хитрейший. Лафонтен не мог оставить эту мораль без изменения. Он не только облагородил ее, но хотя бы отчасти и гуманизировал — в его баснях нет жестокости, свойственной первоисточникам. И конечно, Лафонтен ориентировался на вкусы двора и короля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поль Гюстав Доре. Иллюстрация к басне Жана де Лафонтена «Волк, ставший пастухом», 1867 Фото: Частная коллекция Марк Шагал. Офорт к басне Жана де Лафонтена «Шарлатан», 1952 Фото: Частная коллекция Даниэль Николай Ходовецкий. Фронтиспис к басне Жана де Лафонтена «Клара дю Плесси» Фото: Частная коллекция Поль Гюстав Доре. Иллюстрация к басне Жана де Лафонтена «Тирсис и Амаранта», 1867 Фото: Частная коллекция Следующая фотография 1 / 4 Поль Гюстав Доре. Иллюстрация к басне Жана де Лафонтена «Волк, ставший пастухом», 1867 Фото: Частная коллекция Марк Шагал. Офорт к басне Жана де Лафонтена «Шарлатан», 1952 Фото: Частная коллекция Даниэль Николай Ходовецкий. Фронтиспис к басне Жана де Лафонтена «Клара дю Плесси» Фото: Частная коллекция Поль Гюстав Доре. Иллюстрация к басне Жана де Лафонтена «Тирсис и Амаранта», 1867 Фото: Частная коллекция

Герои басен следовали в своем поведении стереотипам, которые, в свою очередь, связывались с поведением при дворе. Таким образом, характер басенного персонажа фактически начинал соответствовать идеалам придворных. Довольно быстро вошло в моду подражать тем или иным героям, то есть утрировать какое-то качество своего характера.

Басни ставились и как театральные, и как балетные представления — и сыграли важную роль в формировании системы ценностей абсолютизма и самого блестящего двора Европы той эпохи. Одна из современных интерпретаций морали и возникла как итог осмысления басен Лафонтена.

Но культура слишком сложный феномен и, согласно теории великого советского филолога Михаила Бахтина, тяготеет в том числе и к «перевертышам». Нечто похожее имело место при дворе и Людовика XIV: множество дам из высшего общества обрабатывали басни на «народный» лад и так же их разыгрывали. Король смотрел на это баловство сквозь пальцы, а вот Лафонтен всерьез переживал за свою репутацию: по законам классицизма в басне может быть все-таки только одна мораль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Жан Гранвиль. Иллюстрация к стихотворению Жана де Лафонтена «Эпитафия Лафонтена, написанная им самим», 1840 Фото: Частная коллекция Жан-Батист Удри. Иллюстрация к басне Жана де Лафонтена «Животное на Луне», между 1729 и 1734 годами Фото: Global Look Press Ашиль Девериа. Иллюстрация к сказке Жана де Лафонтена «Никез», 1829-1830 Фото: Global Look Press Следующая фотография 1 / 3 Жан Гранвиль. Иллюстрация к стихотворению Жана де Лафонтена «Эпитафия Лафонтена, написанная им самим», 1840 Фото: Частная коллекция Жан-Батист Удри. Иллюстрация к басне Жана де Лафонтена «Животное на Луне», между 1729 и 1734 годами Фото: Global Look Press Ашиль Девериа. Иллюстрация к сказке Жана де Лафонтена «Никез», 1829-1830 Фото: Global Look Press

Во многих баснях без особого труда считывались придворные, в том числе и близкие к трону. Их угадывание стало одной из разновидностей игры в фанты. Выбирался фант с отрывком из басни, по которому надо было понять, о ком из присутствующих идет речь. Иногда такие игры могли кончиться опалой — или стремительным возвышением. Все это показывает Лафонтена как человека гораздо более сложного, чем просто баснописец, активно включенного в политическую и культурную коммуникацию Версаля, задававшего тон европейским дворам.

Басни помогли и развитию французского литературного языка — Лафонтена считали автором, в хорошем смысле «усреднившим» высокий стиль трагедий Корнеля и Расина. Моралите басен высоко ценил важнейший мемуарист эпохи — герцог Сен-Симон,— а через него отдавал должное этой традиции сам Марсель Пруст.