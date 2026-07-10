«Человеку хочется увидеть то, что он любит, а лучше бы не видеть»
Вся мудрость семитомника Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» — в 20 цитатах
155 лет назад, 10 июля 1871 года, родился Марсель Пруст — один из величайших модернистов XX века от французской литературы. Главный труд его жизни, семитомный роман «В поисках утраченного времени»,— одно из самых важных произведений о человеческой душе. Пруст исследует память, любовь, ревность, привычку, течение времени и незаметные фантазии, из которых мы ежедневно создаем собственную реальность.
В цикл «В поисках утраченного времени» входят:
«По направлению к Свану» (фр. Du cote de chez Swann)
«Под сенью девушек в цвету» (фр. A l’ombre des jeunes filles en fleurs)
«У Германтов» (фр. Le cote de Guermantes I et II)
«Содом и Гоморра» (фр. Sodome et Gomorrhe I et II)
«Пленница» (фр. La prisonniere)
«Беглянка» / «Исчезнувшая Альбертина» (фр. La Fugitive / Albertine disparue)
«Обретенное время» (фр. Le Temps retrouve)
Марсель Пруст, около 1910
Фото: Hulton Archive / Getty Images
1
Нельзя сказать, что кто-то из нас составляет целое, одинаковое для всех и требующее лишь перелистывания страницы в бухгалтерской книге или завещания; наша социальная личность формируется мыслями других людей.
«По направлению к Свану»
2
Нам видны только чужие наклонности; если же нам удается познать свои собственные, то лишь те из них, на которые нам укажут со стороны.
«По направлению к Свану»
3
Каждый человек считает ясными только те мысли, которые в своей смутности не превосходят его собственные.
«Под сенью девушек в цвету»
4
Любовь не вмещается в нас вся целиком; она излучается на любимого человека, наталкивается на его поверхность, поверхность преграждает ей путь и отбрасывает ее к исходной точке,— вот этот отраженный удар нашей собственной страсти мы и называем чувством другого человека.
«Под сенью девушек в цвету»
5
Ничего мы так не страшимся, как исчезновения радостей, существующих вне нас, потому что они не подвластны нашему сердцу.
«Под сенью девушек в цвету»
6
Гений — это способность отражать, а не качества отраженного зрелища.
«Под сенью девушек в цвету»
7
Мудрость нельзя получить в готовом виде, ее открываешь сам, пройдя такой путь, который никто не может пройти за тебя, от которого никто не может тебя избавить, ибо мудрость — это свой взгляд на вещи.
«Под сенью девушек в цвету»
8
Наш портрет в том виде, какими мы были в ранний период жизни, может быть неузнаваем и во всяком случае представляет зрелище неприятное. Все же от него не следует отрекаться, ибо он свидетельствует, что мы действительно жили.
«Под сенью девушек в цвету»
9
Только захворав, мы отдаем себе отчет, что живем не одни, но прикованные к существу из иного царства, отделенному от нас целыми безднами, существу, которое нас не знает и открыться которому невозможно: к нашему телу. Просить жалости у нашего тела — это все равно что держать речь перед осьминогом, для которого слова наши имеют не больше смысла, чем шум воды.
«У Германтов»
10
Всякая умственная деятельность легка, если только она не подчинена реальности.
«Содом и Гоморра»
11
За отсутствием внешних событий приключения возникают во внутреннем мире.
«Пленница»
12
Ревность — это жажда знаний, благодаря которой мы в самых разных местах получаем всевозможные сведения, но только не то, которого добиваемся.
«Пленница»
13
Человеку хочется увидеть то, что он любит, а лучше бы не видеть, ибо только забвение ведет к угасанию желания.
«Беглянка»
14
Страдание — не менее мощный модификатор реальности, чем опьянение.
«Беглянка»
15
Поиски счастья в удовлетворении желания были так же наивны, как несбыточна надежда дойти прямым путем до горизонта.
«Беглянка»
16
Люди, какими представляются они нам, не являются для нашей памяти чем-то раз и навсегда застывшим и однородным, словно художественное полотно. Они изменяются по мере нашей забывчивости.
«Обретенное время»
17
Величайшие наши страхи, равно надежды, быть может, выше наших сил, но в конце концов мы преодолеваем одни и осуществляем другие.
«Обретенное время»
18
Что же касается счастья, едва ли не единственная польза, какую можно из него извлечь, так это то, что благодаря ему становится возможным несчастье.
«Обретенное время»
19
Правда, истина несовместима со здоровьем и счастьем, и не всегда совместима с жизнью.
«Обретенное время»
20
Сотворение мира не есть нечто такое, что произошло раз и навсегда, оно происходит ежедневно.
«Обретенное время»