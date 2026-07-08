В Музее Фаберже показывают братьев Маковских

Выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и любовь небесная» открыта уже месяц. Но очередь на входе в Музей Фаберже на набережной Фонтанки сохраняется даже в будни. Конечно, ее пополняют традиционно наводняющие летом Петербург туристы. Но и местных жителей активно влечет в экспозицию стремление оценить, насколько по-разному воспринимали окружающую действительность и своих современников два брата. Weekend убедился, что воспринимали при этом очень модно — по меркам XXI века.

Текст: Анна Черникова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция выставки «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге

Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Экспозиция выставки «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге

Фото: Пресс-служба Музея Фаберже

Архитектура и устройство выставки довольно просты. Куратор Елена Нестерова предлагает сначала пройти творческим путем Константина. Потом Владимира. Этапы становления и развития каждого — в подписях и пояснениях. На переходе между братьями — две биографии в параллель. Пока один то, второй другое. Пока один тут, второй там: Константин юношей переехал учиться в Петербург и там остался. Владимир большую часть жизни провел в Москве и перебрался в город на Неве только на последние свои 25 лет: позвали преподавать в Императорскую академию художеств.

Совпадения в их биографии редки, и вероятно спонтанны — хотя пересечения и случались. Одно устроители выставки даже подчеркнули, вклинив в экспозицию работ Владимира зал с этюдами и набросками Константина из путешествия в Египет. Но такое нарочитое сопоставление умений братьев наблюдать окружающую действительность вряд ли тут на пользу Константину. А вот его «Алексеич» — с потрясающе настоящей, наполовину пустой банкой варенья — как раз говорит в пользу его умения видеть реальность, и не всегда только ее идеализировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир (слева) и Константин Маковские. Экспозиция выставки «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге

Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Владимир (слева) и Константин Маковские. Экспозиция выставки «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге

Фото: Пресс-служба Музея Фаберже

Кстати, это заметно и на начальном этапе его творчества во вполне живых портретах и сценах деревенской жизни. В конце концов не зря же он был в числе 14 выпускников Императорской академии художеств, которые отказались участвовать в финальном конкурсе, сочтя его правила устаревшими, а предложенную им мифологическую тему состязания — далекой от волнующей их современников реальности. Но и раннее творчество, и «Алексеич» теряются в череде женщин в кокошниках и мужчин при параде, а еще портретов его златокудрых сыновей на фоне цветов. А тут еще зал парадных изображений царственных особ в мехах и бриллиантах. И хотя меха эти переливаются натуральным ворсом, а драгоценные грани сияют как на витринах ювелирных магазинов, но все вместе — это сплошной блеск напоказ, как и многое, что делал Константин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Константин Маковский. «Суд Париса», 1889 Фото: Музей Фаберже, Санкт-Петербург Константин Маковский. «Подвиг Ивана Сусанина», 1914 Фото: Собрание Центра культуры «Солодовня», Москва Константин Маковский. «Портрет Варвары Дмитриевны Волковой», около 1903-1904 Фото: Государственный Эрмитаж Константин Маковский. «Боярышня у окна», 1890-‍е Фото: Нижегородский государственный художественный музей Константин Маковский. «Цыганка (Египтянка с тамбурином)», первая половина 1870-х Фото: Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Следующая фотография 1 / 5 Константин Маковский. «Суд Париса», 1889 Фото: Музей Фаберже, Санкт-Петербург Константин Маковский. «Подвиг Ивана Сусанина», 1914 Фото: Собрание Центра культуры «Солодовня», Москва Константин Маковский. «Портрет Варвары Дмитриевны Волковой», около 1903-1904 Фото: Государственный Эрмитаж Константин Маковский. «Боярышня у окна», 1890-‍е Фото: Нижегородский государственный художественный музей Константин Маковский. «Цыганка (Египтянка с тамбурином)», первая половина 1870-х Фото: Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Хотя делал красиво, потому что любил красоту. И еще потому, что сразу понял: красоту ценят заказчики — особенно те, кто с деньгами. Сегодня чем-то подобным занимаются фотографы в студиях, которые не только научились хорошо снимать рабочую сторону своих моделей, но еще потом умело применять компьютерную обработку — для особой гладкости и прозрачности кожи, тонкости линий и выраженности черт. Константин Маковский даже предлагал портретируемым костюмы — ну точно как сегодня фотографы наряжают во время студийных съемок клиентов. Хорошо, хоть не надевал на них все лучшее сразу, как практикуют стилисты-недоучки. Впрочем, избыточность и у его моделей в сарафанах и кокошниках иногда присутствует.

Как присутствует и умелая работа кисти. Все же такой фарфор кожи, такая нежность румянца, такая прозрачность взгляда, такое изящество линий давались не многим, а может, больше и никому из его современников. Изображаемые у него получались красивыми и очень красивыми. Да он и не скрывал, что любит красоту, особенно женскую. Причем и в работе — на выставке есть его зарисовки множества очаровательных женских головок,— и в жизни: все три его официальные жены были молоды и хороши собой. А скандальный по меркам второй половины XIX века развод, инициированный его второй спутницей, которая обвинила мужа в изменах, не то чтобы как-то его смутил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Константин Маковский «Пётр I в своей мастерской», 1870 Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Следующая фотография 1 / 8 Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Константин Маковский «Пётр I в своей мастерской», 1870 Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Работы Константина Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Пресс-служба Музея Фаберже

Про непохожесть героев Владимира на персонажей с полотен Константина тянет говорить примерно в стилистике Александра Пушкина, когда он описывает в «Евгении Онегине» Татьяну, после того как воспел, насколько прекрасна Ольга. Впрочем, сегодняшний зритель, едва взглянув на картины Владимира, сразу поймет: перед нами не студийный портретист, как его старший брат, а мастер репортажа.

На его полотнах люди не знают вовсе, что их прямо сейчас изображает художник. Они не стремятся показаться лучше, чем есть. Они местами хуже некуда — в своих очень живых, и не только позитивных эмоциях и не самых благих намерениях. Еще один шаг — и выйдет карикатура. Но Владимир Маковский никогда не переходит грань. Его герои живут, а не кривляются. Они удивляются, пугаются, плачут, смеются, поют, танцуют, что-то замышляют, чем-то огорошены. Даже когда они позируют ему для портрета — а в этом жанре он тоже работал (как и в пейзаже, и в анималистике),— они в своих эмоциях и движениях чрезвычайно, до мышечного узнавания, естественны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владимир Маковский. «На бульваре», 1886-1887 Фото: Государственная Третьяковская галерея Владимир Маковский. «Две сестры (Две дочери)», 1893 Фото: Самарский областной художественный музей Владимир Маковский. Слева «Портрет И.Е.Цветкова», 1905. Справа «Портрет В. А. Харитоненко», 1886 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Владимир Маковский. «В четыре руки», 1906 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Следующая фотография 1 / 4 Владимир Маковский. «На бульваре», 1886-1887 Фото: Государственная Третьяковская галерея Владимир Маковский. «Две сестры (Две дочери)», 1893 Фото: Самарский областной художественный музей Владимир Маковский. Слева «Портрет И.Е.Цветкова», 1905. Справа «Портрет В. А. Харитоненко», 1886 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Владимир Маковский. «В четыре руки», 1906 Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

Владимир Маковский умел наблюдать. Живи он сегодня, он стал бы фотографом — своим с Евгением Халдеем, и с Анри Картье-Брессоном, и с Дмитрием Марковым, наконец. Тем удивительнее, что во времена, когда техника еще не позволяла останавливать любое впечатлившее наблюдателя мгновение, Владимир Маковский этим умением обладал. Реальность словно отпечатывалась с документальной точностью в его картинах.

Его картины очень нравились Федору Достоевскому. А вот Сергей Дягилев, поклонник яркой театральности, напротив, их критиковал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работы Владимира Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы Владимира Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Экспозиция выставки «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы Владимира Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Следующая фотография 1 / 4 Работы Владимира Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы Владимира Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Экспозиция выставки «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Работы Владимира Маковского на выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» в Музее Фаберже в Петербурге Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

Братья ушли из жизни примерно в одном возрасте, с той же разницей, что и появились на свет. Константин родился на шесть лет старше, Владимир умер на пять лет позже. Константин ушел в 1915-м — не застав крушения красот, которые были ему так дороги. Владимир дожил до 1920-го, став свидетелем того, как герои его картин из числа не самых образованных, не самых обеспеченных и не самых чистоплотных брали в свои руки власть в стране на самых разных уровнях — и каковы тому были первые последствия.

Выставка в Музее Фаберже продлится до 13 сентября