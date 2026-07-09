Каждому по путевке
Кинопремьеры недели
Если ваши планы на отпуск вдруг претерпели некоторые изменения, не отчаивайтесь: по цене билета в кинотеатр на этой неделе можно отправиться познавать боевые искусства в Юго-Восточную Азию, пережить мистический опыт в горах Италии, прокатиться на кабриолете от Питера до Сочи.
Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025
Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films
«Живая ярость»
Режиссер Кэндзи Танигаки
О чем фильм: простой рабочий (Се Мяо) в компании с журналистом (Джо Таслим) вызволяют дочку первого и жену второго из лап бандитов. Установлению справедливости способствует причинение тяжких телесных руками, ногами, молотками и даже велосипедами.
Кто снял: Кэндзи Танигаки, гонконгский экшен-хореограф японского происхождения, собравший команду мечты из китайских, индонезийских и тайских мастеров боевого жанра.
На что похоже: на странную смесь индонезийского «Рейда» с ранним творчеством Джеки Чана — при всей брутальности и жестокости, юмор этому фильму не чужд.
Кому понравится: тем, кто любит фильмы категории «лихой мордобой», но скучает на «Джоне Уике».
«Долина улыбок»
Режиссер Паоло Стрипполи
О чем фильм: Серджо (Микеле Риондино) устраивается учителем физкультуры в итальянскую горную деревеньку, жители которой подозрительно безмятежны. Говорят, дело в местном мальчишке, умеющем забирать боль. Но все ли так радужно?
Кто снял: Паоло Стрипполи, подающий большие надежды итальянский хоррормейкер («Дожди», 2022; «Классическая история ужасов», 2021), любящий возводить сложные конструкции на фундаменте простых концептов.
На что похоже: на сериал «Извне», как если бы его снимали и писали не мастера затягивающих телевизионных мистических детективов, а тонко чувствующие эстеты.
Кому понравится: тем, кто любит неспешные фестивальные фильмы ужасов, пугающие не скримерами и монстрами, но тягучей атмосферой.
«Трасса "Море—море"»
Режиссер Илья Храмов
О чем фильм: фотограф Тёма (Арам Вардеванян) перегоняет свой красный кабриолет из Питера в Сочи, как бы без всякой задней мысли решая заодно подвезти на свадьбу свою бывшую жену Сашу (Юлия Франц) и ее нового жениха Глеба (Олег Отс). Что же может пойти не так?
Кто снял: 24-летний выпускник ВГИКа (мастерская Владимира Хотиненко) Илья Храмов, для которого эта работа — полнометражный дебют.
На что похоже: ближе всех к этому маршруту не российские роуд-муви последних лет («Далекие близкие», «Туда», «Поехавшая» и т. д.), а американские «комедии повторной женитьбы» 1930–1940-х вроде «Филадельфийской истории» или «Его девушки Пятницы».
Кому понравится: тем, у кого сорвались планы на летнюю поездку к морю.