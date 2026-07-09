Каждому по путевке

Если ваши планы на отпуск вдруг претерпели некоторые изменения, не отчаивайтесь: по цене билета в кинотеатр на этой неделе можно отправиться познавать боевые искусства в Юго-Восточную Азию, пережить мистический опыт в горах Италии, прокатиться на кабриолете от Питера до Сочи.

Текст: Павел Пугачев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025

Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025

Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films

«Живая ярость» Режиссер Кэндзи Танигаки О чем фильм: простой рабочий (Се Мяо) в компании с журналистом (Джо Таслим) вызволяют дочку первого и жену второго из лап бандитов. Установлению справедливости способствует причинение тяжких телесных руками, ногами, молотками и даже велосипедами. Кто снял: Кэндзи Танигаки, гонконгский экшен-хореограф японского происхождения, собравший команду мечты из китайских, индонезийских и тайских мастеров боевого жанра. На что похоже: на странную смесь индонезийского «Рейда» с ранним творчеством Джеки Чана — при всей брутальности и жестокости, юмор этому фильму не чужд. Кому понравится: тем, кто любит фильмы категории «лихой мордобой», но скучает на «Джоне Уике».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Следующая фотография 1 / 9 Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films Кадр из фильма «Живая ярость». Режиссер Кэндзи Танигаки, 2025 Фото: EDKO Film Ltd., XYZ Films

«Долина улыбок» Режиссер Паоло Стрипполи О чем фильм: Серджо (Микеле Риондино) устраивается учителем физкультуры в итальянскую горную деревеньку, жители которой подозрительно безмятежны. Говорят, дело в местном мальчишке, умеющем забирать боль. Но все ли так радужно? Кто снял: Паоло Стрипполи, подающий большие надежды итальянский хоррормейкер («Дожди», 2022; «Классическая история ужасов», 2021), любящий возводить сложные конструкции на фундаменте простых концептов. На что похоже: на сериал «Извне», как если бы его снимали и писали не мастера затягивающих телевизионных мистических детективов, а тонко чувствующие эстеты. Кому понравится: тем, кто любит неспешные фестивальные фильмы ужасов, пугающие не скримерами и монстрами, но тягучей атмосферой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Следующая фотография 1 / 10 Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission Кадр из фильма «Долина улыбок». Режиссер Паоло Стрипполи, 2025 Фото: Fandango, Friuli Venezia Giulia Film Commission

«Трасса "Море—море"» Режиссер Илья Храмов О чем фильм: фотограф Тёма (Арам Вардеванян) перегоняет свой красный кабриолет из Питера в Сочи, как бы без всякой задней мысли решая заодно подвезти на свадьбу свою бывшую жену Сашу (Юлия Франц) и ее нового жениха Глеба (Олег Отс). Что же может пойти не так? Кто снял: 24-летний выпускник ВГИКа (мастерская Владимира Хотиненко) Илья Храмов, для которого эта работа — полнометражный дебют. На что похоже: ближе всех к этому маршруту не российские роуд-муви последних лет («Далекие близкие», «Туда», «Поехавшая» и т. д.), а американские «комедии повторной женитьбы» 1930–1940-х вроде «Филадельфийской истории» или «Его девушки Пятницы». Кому понравится: тем, у кого сорвались планы на летнюю поездку к морю.