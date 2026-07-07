Дум-метал-альбом греческого священника оценили выше Daft Punk и Aphex Twin

Высокий рейтинг первому альбому независимого музыканта дал Pitchfork (рейтинг — 7,6). Как пишет The Guardian, 53-летний отец Дионисиос Табакис записал песни у себя дома в Нафплионе, в обычное время он служит в православной церкви и уже 32 года женат, также воспитал троих детей. При этом дома у него хранится целая коллекция музыкальных инструментов, включая любимую электрогитару Harley Benton R-457. В церкви к электрогитаре традиционно относятся с подозрением, чуть ли не как к «дьявольскому» инструменту, но сам священник с этим не согласен: по его словам, гитару создал бог, а дьявол не способен создать вообще ничего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Credit: Father Dionysios Tabakis / Heat Crimes Фото: Credit: Father Dionysios Tabakis / Heat Crimes

Альбом Табакиса «Paradise Metal» смешивает дум-метал, византийские песнопения, рождественские гимны, рэп и дабстеп. К примеру, трек «Techno in a Monastery» начинается с фразы «Вы готовы?» и переходит в церковное пение под мрачный электронный бит. Записи заметил основатель независимого лейбла Elhellell из Салоников и предложил выпустить их официально.

«Я стараюсь экспериментировать и исследовать»,— говорит Табакис, цитируя строчку греческого поэта Янниса Рицоса: «Я никогда не завидовал большим домам, но завидовал большим окнам», подчеркивая, что «каждый музыкальный инструмент — это окно, через которое можно увидеть часть Вселенной, часть неба». И метал, по его словам, происходит от древнегреческого глагола metallao, что означает «добывать, исследовать».

Несмотря на неожиданную славу, Табакис не планирует бросать церковное служение, поскольку оно остается для него главным. Выступать вживую священник пока не готов: свое состояние на сцене он сравнивает с рыбой, которую вытащили из воды на прогулку.