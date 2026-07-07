У ИИ-актрисы Тилли Норвуд появится первая роль в кино

Нейросетевая модель впервые сыграет главную роль в полнометражном фильме «Misaligned», который готовит британская студия Particle6, создавшая саму актрису. В картине расскажут историю взросления, приправленную «экзистенциальным ИИ-хаосом». Действие происходит в так называемом Тилливерсе — сюрреалистичном цифровом мире где-то в облаке. Героиня — ИИ-существо без тела, детства и собственного жизненного опыта, зато с доступом и заимствованием чужого. По сюжету все меняется, когда некий бот из даркнета убеждает ее отказаться от ограничений и обзавестись собственными желаниями и амбициями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тилли Норвуд на «съемочной площадке»

Фото: Tillynorwood.com / Particle6 Productions Тилли Норвуд на «съемочной площадке»

Фото: Tillynorwood.com / Particle6 Productions

Основательница Particle6 Элин ван дер Велден называет проект логичным продолжением миссии компании — показать индустрии, на что способен ИИ. По ее словам, съемки станут смешанными: режиссеры, сценаристы и монтажеры будут работать вместе со специалистами по ИИ, а сама компания утверждает, что уже обучила больше 30 специалистов киноиндустрии такому подходу.

Появление Тилли Норвуд с самого начала вызвало резкую критику в Голливуде. Профсоюз актеров SAG-AFTRA еще прошлой осенью заявил, что Тилли Норвуд — не актриса, а персонаж, сгенерированный программой, обученной на работах реальных исполнителей без их согласия и оплаты. Актриса Эмили Блант, увидев фото Норвуд, назвала происходящее «по-настоящему пугающим» и попросила агентства прекратить так «отбирать у людей человеческую связь».