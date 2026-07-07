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Джордж Клуни получит «Золотого льва» за вклад в киноискусство

О решении сообщила Венецианская биеннале. Актера рекомендовал кинокритик и художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера. По его словам, в тройной роли актера, режиссера и продюсера Клуни — целостный и харизматичный художник, увлеченный и оригинальный, который превратил глубокое призвание в одну из самых ярких кинокарьер современности.

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Клуни, в свою очередь, признался, что получить «Золотого льва» для него — огромная честь: «В Венеции у меня было столько необыкновенных моментов, и местный кинофестиваль, без сомнения, мой любимый. Возможно, эта награда означает, что я старею, но я ее с радостью принимаю».

Клуни — один из всего трех человек в истории «Оскара», получавших номинации сразу в шести разных категориях: лучший фильм, режиссура, главная и второстепенная роль, оригинальный и адаптированный сценарий. Как режиссер он снял «Признания опасного человека», «Доброй ночи и удачи», «Мартовские иды», «Субурбикон» и другие фильмы, а среди его актерских работ: «Три короля», «Сириана», «11 друзей Оушена» и «Гравитация», всего около 80 ролей в кино.

83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября, программу объявят 23 июля.

Фотогалерея

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Джордж Тимоти Клуни родился 6 мая 1961 года в Лексингтоне, штат Кентукки, в семье популярного телеведущего и журналиста Ника Клуни. По материнской линии Джордж является потомком 16-го президента США Авраама Линкольна. На телевидении он впервые появился в пятилетнем возрасте, играя разных персонажей в шоу своего отца

Джордж Тимоти Клуни родился 6 мая 1961 года в Лексингтоне, штат Кентукки, в семье популярного телеведущего и журналиста Ника Клуни. По материнской линии Джордж является потомком 16-го президента США Авраама Линкольна. На телевидении он впервые появился в пятилетнем возрасте, играя разных персонажей в шоу своего отца

Фото: из личного архива Джорджа Клуни

В средней школе у Клуни развилась болезнь — паралич Белла, у актера парализовало половину лица. То время Клуни впоследствии вспоминал как «самое худшее в жизни» из-за постоянных насмешек и издевательств одноклассников. Лишь в 2003 году он впервые осмелился публично вспомнить о пережитой болезни

В средней школе у Клуни развилась болезнь — паралич Белла, у актера парализовало половину лица. То время Клуни впоследствии вспоминал как «самое худшее в жизни» из-за постоянных насмешек и издевательств одноклассников. Лишь в 2003 году он впервые осмелился публично вспомнить о пережитой болезни

Фото: Ralph Dominguez / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

«Я не думаю, что мои романы отличаются от романов других мужчин. Они просто получают большую огласку и в несколько раз преувеличены»&lt;br> В 1989 году Джордж Клуни женился на актрисе Талии Болсам. Брак продлился три года и был мучительным для обеих сторон: жена актера ревновала его, регулярно устраивала сцены. После развода Клуни дал обещание никогда больше не жениться. С тех пор за ним закрепилась слава «главного голливудского сердцееда»&lt;br> На фото: с подругой Лорой Хьюз

«Я не думаю, что мои романы отличаются от романов других мужчин. Они просто получают большую огласку и в несколько раз преувеличены»
В 1989 году Джордж Клуни женился на актрисе Талии Болсам. Брак продлился три года и был мучительным для обеих сторон: жена актера ревновала его, регулярно устраивала сцены. После развода Клуни дал обещание никогда больше не жениться. С тех пор за ним закрепилась слава «главного голливудского сердцееда»
На фото: с подругой Лорой Хьюз

Фото: Kathy Hutchins / Zuma Press / Kommersant Photo

«Настоящий успех пришел ко мне уже после тридцати. Я отлично помню, как сидел на полу в кладовке, в доме у своего приятеля, совершенно разбитый. Мои друзья собирались пойти поужинать, съесть по гамбургеру, а у меня на это не было денег. Они, конечно, могли за меня заплатить, но я этого не хотел. Такое случалось не раз»&lt;br> Джордж Клуни переехал в Лос-Анджелес в начале 1980-х, чтобы начать актерскую карьеру. Для него это было время бесконечных проб, которые всякий раз оканчивались неудачей

«Настоящий успех пришел ко мне уже после тридцати. Я отлично помню, как сидел на полу в кладовке, в доме у своего приятеля, совершенно разбитый. Мои друзья собирались пойти поужинать, съесть по гамбургеру, а у меня на это не было денег. Они, конечно, могли за меня заплатить, но я этого не хотел. Такое случалось не раз»
Джордж Клуни переехал в Лос-Анджелес в начале 1980-х, чтобы начать актерскую карьеру. Для него это было время бесконечных проб, которые всякий раз оканчивались неудачей

Фото: NBC

Роли в пилотных сериях проектов, которые не получали продолжения, не приносили Клуни дохода. Чтобы прокормить себя, актер брался за любую работу: резал табак, продавал женскую обувь и мужские костюмы, был водителем своей тети Розмари. Постепенно он стал получать небольшие роли в кино и на ТВ

Роли в пилотных сериях проектов, которые не получали продолжения, не приносили Клуни дохода. Чтобы прокормить себя, актер брался за любую работу: резал табак, продавал женскую обувь и мужские костюмы, был водителем своей тети Розмари. Постепенно он стал получать небольшие роли в кино и на ТВ

Фото: Kathy Hutchins / Zuma Press / Kommersant Photo

«Я всегда буду благодарен судьбе за этот сериал. Думаю, что я сумел почувствовать себя счастливчиком, когда в него попал, во многом потому, что до этого мне &quot;повезло&quot; поучаствовать в неимоверном количестве кошмарнейших фильмов и телепроектов»&lt;br> В 1994 году роль доктора Дага Росса в сериале «Скорая помощь» стала для Джорджа Клуни прорывом и принесла ему мировую известность. За нее актер был дважды номинирован на «Эмми» в 1995 и 1996 годах

«Я всегда буду благодарен судьбе за этот сериал. Думаю, что я сумел почувствовать себя счастливчиком, когда в него попал, во многом потому, что до этого мне "повезло" поучаствовать в неимоверном количестве кошмарнейших фильмов и телепроектов»
В 1994 году роль доктора Дага Росса в сериале «Скорая помощь» стала для Джорджа Клуни прорывом и принесла ему мировую известность. За нее актер был дважды номинирован на «Эмми» в 1995 и 1996 годах

Фото: ER / NBC

Через год после начала «Скорой помощи» в 1995 году на экраны вышел культовый фильм Квентина Тарантино (на фото справа) и Роберта Родригеса «От заката до рассвета», в котором Клуни сыграл главную роль. За ним в 1996 году последовала мелодрама «Один прекрасный день», где Клуни сыграл в паре с Мишель Пфайффер

Через год после начала «Скорой помощи» в 1995 году на экраны вышел культовый фильм Квентина Тарантино (на фото справа) и Роберта Родригеса «От заката до рассвета», в котором Клуни сыграл главную роль. За ним в 1996 году последовала мелодрама «Один прекрасный день», где Клуни сыграл в паре с Мишель Пфайффер

Фото: Miramax Films

Во время учебы в Северном Университете Кентукки, который актер так и не закончил, Клуни всерьез увлекался баскетболом и бейсболом и даже подумывал о профессиональной бейсбольной карьере, но в итоге не пошел по этому пути

Во время учебы в Северном Университете Кентукки, который актер так и не закончил, Клуни всерьез увлекался баскетболом и бейсболом и даже подумывал о профессиональной бейсбольной карьере, но в итоге не пошел по этому пути

Фото: Kathy Hutchins / Zuma Press / Kommersant Photo

«Без &quot;Бэтмена и Робина&quot; я бы не стал тем, кто я теперь. Он научил меня тому, что мой провал или успех зависит только от моего собственного вкуса» &lt;br> «Бэтмен и Робин» (1997) с Джорджем Клуни и Арнольдом Шварценеггером (на фото слева) собрал в прокате более $230 млн при бюджете в $125 млн, однако студия Warner Bros. не была удовлетворена результатом. В 2015 году Джордж Клуни извинился за свое участие в блокбастере

«Без "Бэтмена и Робина" я бы не стал тем, кто я теперь. Он научил меня тому, что мой провал или успех зависит только от моего собственного вкуса»
«Бэтмен и Робин» (1997) с Джорджем Клуни и Арнольдом Шварценеггером (на фото слева) собрал в прокате более $230 млн при бюджете в $125 млн, однако студия Warner Bros. не была удовлетворена результатом. В 2015 году Джордж Клуни извинился за свое участие в блокбастере

Фото: Reuters

«Со мной вечно происходит что-то нелепое: например, ко мне подходят люди с фотоаппаратом, но при этом они хотят не сфотографироваться со мной, а... чтобы я их сфотографировал. Слава вообще очень странная и забавная штука, благодаря которой постоянно попадаешь в глупые ситуации»

«Со мной вечно происходит что-то нелепое: например, ко мне подходят люди с фотоаппаратом, но при этом они хотят не сфотографироваться со мной, а... чтобы я их сфотографировал. Слава вообще очень странная и забавная штука, благодаря которой постоянно попадаешь в глупые ситуации»

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

С 2001 по 2007 годы Джордж Клуни снимался в франшизе про друзей Оушена, обаятельного и справедливого мошенника, где сыграли также Брэд Питт (слева), Джулия Робертс, Кэтрин Зета-Джонс, Мэтт Деймон и другие знаменитости. Три фильма заработали в прокате более $1 млрд и стали одним из самых кассовых проектов актера

С 2001 по 2007 годы Джордж Клуни снимался в франшизе про друзей Оушена, обаятельного и справедливого мошенника, где сыграли также Брэд Питт (слева), Джулия Робертс, Кэтрин Зета-Джонс, Мэтт Деймон и другие знаменитости. Три фильма заработали в прокате более $1 млрд и стали одним из самых кассовых проектов актера

Фото: Warner Bros.

«Если бы я был президентом? В первую очередь я попытался бы покончить с нефтяной проблемой. Почему нет? Через 10 лет мы должны отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания. Когда-то нам все равно придется это сделать, потому что запасы нефти не бесконечны. Так зачем тянуть?» &lt;br> Актер уделяет много времени гуманитарной работе. В 2006 году Джордж Клуни ездил в Судан вместе со своим отцом в составе телевизионной бригады, снимающей документальный фильм о бедственном положении местных жителей. По возвращении актер встретился с членами Конгресса, в том числе с будущим президентом США Бараком Обамой (справа)

«Если бы я был президентом? В первую очередь я попытался бы покончить с нефтяной проблемой. Почему нет? Через 10 лет мы должны отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания. Когда-то нам все равно придется это сделать, потому что запасы нефти не бесконечны. Так зачем тянуть?»
Актер уделяет много времени гуманитарной работе. В 2006 году Джордж Клуни ездил в Судан вместе со своим отцом в составе телевизионной бригады, снимающей документальный фильм о бедственном положении местных жителей. По возвращении актер встретился с членами Конгресса, в том числе с будущим президентом США Бараком Обамой (справа)

Фото: Reuters / Jason Reed

В 2006 году Джордж Клуни был награжден главной американской кинопремией «Оскар» в номинации лучший актер второго плана за триллер «Сириана». Ради этой роли Клуни набрал 10 кг, сидя на «специальной макаронной диете»

В 2006 году Джордж Клуни был награжден главной американской кинопремией «Оскар» в номинации лучший актер второго плана за триллер «Сириана». Ради этой роли Клуни набрал 10 кг, сидя на «специальной макаронной диете»

Фото: AP / Mark J. Terrill

С тех пор актер три раза номинировался на «Оскар» за лучшую мужскую роль — в 2008, 2010 и 2012 годах — однако так и не получил награду&lt;br> На фото: Джордж Клуни оставляет отпечатки рук на Аллее славы в Лос-Анджелесе

С тех пор актер три раза номинировался на «Оскар» за лучшую мужскую роль — в 2008, 2010 и 2012 годах — однако так и не получил награду
На фото: Джордж Клуни оставляет отпечатки рук на Аллее славы в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters / Chris Pizzello

«Самое лучшее, что есть в моей жизни, — это друзья, которых я считаю своей настоящей семьей вот уже двадцать пять лет. Это все те же ребята, которые ничего не спускают мне с рук, и я им отвечаю взаимностью» &lt;br> Слева направо: Брэд Питт, Джордж Клуни и Мэтт Деймон

«Самое лучшее, что есть в моей жизни, — это друзья, которых я считаю своей настоящей семьей вот уже двадцать пять лет. Это все те же ребята, которые ничего не спускают мне с рук, и я им отвечаю взаимностью»
Слева направо: Брэд Питт, Джордж Клуни и Мэтт Деймон

Фото: Reuters / Eric Gaillard

В режиссуре Джордж Клуни впервые дебютировал в 2002 году, сняв картину «Признания опасного человека». За нее он получил спецпремию от Национального Совета Кинокритиков. В 2005 году вышла вторая его режиссерская работа — драма «Доброй ночи и удачи», где он выступил продюсером, режиссером и сыграл одну из главных ролей. Картина была также положительно оценена критиками и получила несколько наград на Венецианском международном кинофестивале

В режиссуре Джордж Клуни впервые дебютировал в 2002 году, сняв картину «Признания опасного человека». За нее он получил спецпремию от Национального Совета Кинокритиков. В 2005 году вышла вторая его режиссерская работа — драма «Доброй ночи и удачи», где он выступил продюсером, режиссером и сыграл одну из главных ролей. Картина была также положительно оценена критиками и получила несколько наград на Венецианском международном кинофестивале

Фото: Susan Walsh / AP

«Я знаю, что делать с папарацци. Я буду каждую ночь в течении трех месяцев проводить с известной актрисой: одну ночь с Холли Берри, одну с Сальмой Хайек, потом прогуляюсь по пляжу, держась за руки с Леонардо Ди Каприо… Так я сведу их с ума» &lt;br> На фото: с актрисой Тильдой Суинтон

«Я знаю, что делать с папарацци. Я буду каждую ночь в течении трех месяцев проводить с известной актрисой: одну ночь с Холли Берри, одну с Сальмой Хайек, потом прогуляюсь по пляжу, держась за руки с Леонардо Ди Каприо… Так я сведу их с ума»
На фото: с актрисой Тильдой Суинтон

Фото: Reuters / Lucas Jackson

«Конечно, мне не очень приятно, когда вокруг моего дома дежурят папарацци. Но я публичная фигура и поэтому мирюсь с этим. Если я стану вмешиваться в то, как они меня показывают да что обо мне пишут, я невольно стану их цензором. А я уверен, что свободная пресса даже важнее свободного правительства»

«Конечно, мне не очень приятно, когда вокруг моего дома дежурят папарацци. Но я публичная фигура и поэтому мирюсь с этим. Если я стану вмешиваться в то, как они меня показывают да что обо мне пишут, я невольно стану их цензором. А я уверен, что свободная пресса даже важнее свободного правительства»

Фото: AP / Daily Telegram, Jed Carlson

В 2012 году Джордж Клуни был арестован у посольства Судана в Вашингтоне во время акции против политики президента страны Омара аль-Башира. Главу Судана обвиняли в создании гуманитарного кризиса в стране и отказе в доставке продовольствия жителям юга страны, позже в 2019 году он был отстранен от власти и арестован. По словам Клуни, таким образом он пытался привлечь внимание к проблемам этой страны

В 2012 году Джордж Клуни был арестован у посольства Судана в Вашингтоне во время акции против политики президента страны Омара аль-Башира. Главу Судана обвиняли в создании гуманитарного кризиса в стране и отказе в доставке продовольствия жителям юга страны, позже в 2019 году он был отстранен от власти и арестован. По словам Клуни, таким образом он пытался привлечь внимание к проблемам этой страны

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

В 2013 году фильм «Операция &quot;Арго&quot;», сопродюсером которого выступил Джордж Клуни, получил главные премии «Оскар» и Британской киноакадемии. Снятый Джорджем Клуни в 2017 году триллер «Субурбикон» был номинирован на «Золотого льва» Венецианского фестиваля

В 2013 году фильм «Операция "Арго"», сопродюсером которого выступил Джордж Клуни, получил главные премии «Оскар» и Британской киноакадемии. Снятый Джорджем Клуни в 2017 году триллер «Субурбикон» был номинирован на «Золотого льва» Венецианского фестиваля

Фото: Reuters / Mike Cassese

Фильм Альфонсо Куарона «Гравитация» (2013) с Джорджем Клуни и Сандрой Баллок стал самым кассово успешным для актера — более $700 млн сборов при бюджете $100 млн. Лента номинировалась на десять «Оскаров», получив семь из них, в том числе за лучшую режиссуру, операторскую работу и спецэффекты

Фильм Альфонсо Куарона «Гравитация» (2013) с Джорджем Клуни и Сандрой Баллок стал самым кассово успешным для актера — более $700 млн сборов при бюджете $100 млн. Лента номинировалась на десять «Оскаров», получив семь из них, в том числе за лучшую режиссуру, операторскую работу и спецэффекты

Фото: Warner Bros. Pictures

«Все, что я могу сказать — мой брак в своем роде изменил все, что я думал раньше о моем будущем. Но я, в общем-то, всегда был оптимистом» &lt;br> Несмотря на данное в 1993 году обещание никогда больше не жениться, «самый желанный холостяк мира» повторно связал себя узами брака в 2014 году — с британской юристкой ливанского происхождения, известным адвокатом по правам человека Амаль Аламуддин (на фото). В 2017 году у пары родились двойняшки — дочь Элла и сын Александр

«Все, что я могу сказать — мой брак в своем роде изменил все, что я думал раньше о моем будущем. Но я, в общем-то, всегда был оптимистом»
Несмотря на данное в 1993 году обещание никогда больше не жениться, «самый желанный холостяк мира» повторно связал себя узами брака в 2014 году — с британской юристкой ливанского происхождения, известным адвокатом по правам человека Амаль Аламуддин (на фото). В 2017 году у пары родились двойняшки — дочь Элла и сын Александр

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

В последние годы Джордж Клуни редко снимается в кино и активно занимается общественной и благотворительной деятельностью&lt;br> На фото: визит в Ереван для вручения премии Aurora Prize For Awakening Humanity за достижения в области гуманитарной деятельности

В последние годы Джордж Клуни редко снимается в кино и активно занимается общественной и благотворительной деятельностью
На фото: визит в Ереван для вручения премии Aurora Prize For Awakening Humanity за достижения в области гуманитарной деятельности

Фото: AP

В 2018 году Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes, заработав $239 млн. В последующие годы актер не попадал в топ-10

В 2018 году Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes, заработав $239 млн. В последующие годы актер не попадал в топ-10

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Последняя на данный момент режиссерская и актерская работа Джорджа Клуни — фантастический триллер «Полночное небо» (кадр на фото), вышедший в прокат в декабре 2020 года

Последняя на данный момент режиссерская и актерская работа Джорджа Клуни — фантастический триллер «Полночное небо» (кадр на фото), вышедший в прокат в декабре 2020 года

Фото: NetFlix

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Джордж Тимоти Клуни родился 6 мая 1961 года в Лексингтоне, штат Кентукки, в семье популярного телеведущего и журналиста Ника Клуни. По материнской линии Джордж является потомком 16-го президента США Авраама Линкольна. На телевидении он впервые появился в пятилетнем возрасте, играя разных персонажей в шоу своего отца

Фото: из личного архива Джорджа Клуни

В средней школе у Клуни развилась болезнь — паралич Белла, у актера парализовало половину лица. То время Клуни впоследствии вспоминал как «самое худшее в жизни» из-за постоянных насмешек и издевательств одноклассников. Лишь в 2003 году он впервые осмелился публично вспомнить о пережитой болезни

Фото: Ralph Dominguez / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

«Я не думаю, что мои романы отличаются от романов других мужчин. Они просто получают большую огласку и в несколько раз преувеличены»
В 1989 году Джордж Клуни женился на актрисе Талии Болсам. Брак продлился три года и был мучительным для обеих сторон: жена актера ревновала его, регулярно устраивала сцены. После развода Клуни дал обещание никогда больше не жениться. С тех пор за ним закрепилась слава «главного голливудского сердцееда»
На фото: с подругой Лорой Хьюз

Фото: Kathy Hutchins / Zuma Press / Kommersant Photo

«Настоящий успех пришел ко мне уже после тридцати. Я отлично помню, как сидел на полу в кладовке, в доме у своего приятеля, совершенно разбитый. Мои друзья собирались пойти поужинать, съесть по гамбургеру, а у меня на это не было денег. Они, конечно, могли за меня заплатить, но я этого не хотел. Такое случалось не раз»
Джордж Клуни переехал в Лос-Анджелес в начале 1980-х, чтобы начать актерскую карьеру. Для него это было время бесконечных проб, которые всякий раз оканчивались неудачей

Фото: NBC

Роли в пилотных сериях проектов, которые не получали продолжения, не приносили Клуни дохода. Чтобы прокормить себя, актер брался за любую работу: резал табак, продавал женскую обувь и мужские костюмы, был водителем своей тети Розмари. Постепенно он стал получать небольшие роли в кино и на ТВ

Фото: Kathy Hutchins / Zuma Press / Kommersant Photo

«Я всегда буду благодарен судьбе за этот сериал. Думаю, что я сумел почувствовать себя счастливчиком, когда в него попал, во многом потому, что до этого мне "повезло" поучаствовать в неимоверном количестве кошмарнейших фильмов и телепроектов»
В 1994 году роль доктора Дага Росса в сериале «Скорая помощь» стала для Джорджа Клуни прорывом и принесла ему мировую известность. За нее актер был дважды номинирован на «Эмми» в 1995 и 1996 годах

Фото: ER / NBC

Через год после начала «Скорой помощи» в 1995 году на экраны вышел культовый фильм Квентина Тарантино (на фото справа) и Роберта Родригеса «От заката до рассвета», в котором Клуни сыграл главную роль. За ним в 1996 году последовала мелодрама «Один прекрасный день», где Клуни сыграл в паре с Мишель Пфайффер

Фото: Miramax Films

Во время учебы в Северном Университете Кентукки, который актер так и не закончил, Клуни всерьез увлекался баскетболом и бейсболом и даже подумывал о профессиональной бейсбольной карьере, но в итоге не пошел по этому пути

Фото: Kathy Hutchins / Zuma Press / Kommersant Photo

«Без "Бэтмена и Робина" я бы не стал тем, кто я теперь. Он научил меня тому, что мой провал или успех зависит только от моего собственного вкуса»
«Бэтмен и Робин» (1997) с Джорджем Клуни и Арнольдом Шварценеггером (на фото слева) собрал в прокате более $230 млн при бюджете в $125 млн, однако студия Warner Bros. не была удовлетворена результатом. В 2015 году Джордж Клуни извинился за свое участие в блокбастере

Фото: Reuters

«Со мной вечно происходит что-то нелепое: например, ко мне подходят люди с фотоаппаратом, но при этом они хотят не сфотографироваться со мной, а... чтобы я их сфотографировал. Слава вообще очень странная и забавная штука, благодаря которой постоянно попадаешь в глупые ситуации»

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

С 2001 по 2007 годы Джордж Клуни снимался в франшизе про друзей Оушена, обаятельного и справедливого мошенника, где сыграли также Брэд Питт (слева), Джулия Робертс, Кэтрин Зета-Джонс, Мэтт Деймон и другие знаменитости. Три фильма заработали в прокате более $1 млрд и стали одним из самых кассовых проектов актера

Фото: Warner Bros.

«Если бы я был президентом? В первую очередь я попытался бы покончить с нефтяной проблемой. Почему нет? Через 10 лет мы должны отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания. Когда-то нам все равно придется это сделать, потому что запасы нефти не бесконечны. Так зачем тянуть?»
Актер уделяет много времени гуманитарной работе. В 2006 году Джордж Клуни ездил в Судан вместе со своим отцом в составе телевизионной бригады, снимающей документальный фильм о бедственном положении местных жителей. По возвращении актер встретился с членами Конгресса, в том числе с будущим президентом США Бараком Обамой (справа)

Фото: Reuters / Jason Reed

В 2006 году Джордж Клуни был награжден главной американской кинопремией «Оскар» в номинации лучший актер второго плана за триллер «Сириана». Ради этой роли Клуни набрал 10 кг, сидя на «специальной макаронной диете»

Фото: AP / Mark J. Terrill

С тех пор актер три раза номинировался на «Оскар» за лучшую мужскую роль — в 2008, 2010 и 2012 годах — однако так и не получил награду
На фото: Джордж Клуни оставляет отпечатки рук на Аллее славы в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters / Chris Pizzello

«Самое лучшее, что есть в моей жизни, — это друзья, которых я считаю своей настоящей семьей вот уже двадцать пять лет. Это все те же ребята, которые ничего не спускают мне с рук, и я им отвечаю взаимностью»
Слева направо: Брэд Питт, Джордж Клуни и Мэтт Деймон

Фото: Reuters / Eric Gaillard

В режиссуре Джордж Клуни впервые дебютировал в 2002 году, сняв картину «Признания опасного человека». За нее он получил спецпремию от Национального Совета Кинокритиков. В 2005 году вышла вторая его режиссерская работа — драма «Доброй ночи и удачи», где он выступил продюсером, режиссером и сыграл одну из главных ролей. Картина была также положительно оценена критиками и получила несколько наград на Венецианском международном кинофестивале

Фото: Susan Walsh / AP

«Я знаю, что делать с папарацци. Я буду каждую ночь в течении трех месяцев проводить с известной актрисой: одну ночь с Холли Берри, одну с Сальмой Хайек, потом прогуляюсь по пляжу, держась за руки с Леонардо Ди Каприо… Так я сведу их с ума»
На фото: с актрисой Тильдой Суинтон

Фото: Reuters / Lucas Jackson

«Конечно, мне не очень приятно, когда вокруг моего дома дежурят папарацци. Но я публичная фигура и поэтому мирюсь с этим. Если я стану вмешиваться в то, как они меня показывают да что обо мне пишут, я невольно стану их цензором. А я уверен, что свободная пресса даже важнее свободного правительства»

Фото: AP / Daily Telegram, Jed Carlson

В 2012 году Джордж Клуни был арестован у посольства Судана в Вашингтоне во время акции против политики президента страны Омара аль-Башира. Главу Судана обвиняли в создании гуманитарного кризиса в стране и отказе в доставке продовольствия жителям юга страны, позже в 2019 году он был отстранен от власти и арестован. По словам Клуни, таким образом он пытался привлечь внимание к проблемам этой страны

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

В 2013 году фильм «Операция "Арго"», сопродюсером которого выступил Джордж Клуни, получил главные премии «Оскар» и Британской киноакадемии. Снятый Джорджем Клуни в 2017 году триллер «Субурбикон» был номинирован на «Золотого льва» Венецианского фестиваля

Фото: Reuters / Mike Cassese

Фильм Альфонсо Куарона «Гравитация» (2013) с Джорджем Клуни и Сандрой Баллок стал самым кассово успешным для актера — более $700 млн сборов при бюджете $100 млн. Лента номинировалась на десять «Оскаров», получив семь из них, в том числе за лучшую режиссуру, операторскую работу и спецэффекты

Фото: Warner Bros. Pictures

«Все, что я могу сказать — мой брак в своем роде изменил все, что я думал раньше о моем будущем. Но я, в общем-то, всегда был оптимистом»
Несмотря на данное в 1993 году обещание никогда больше не жениться, «самый желанный холостяк мира» повторно связал себя узами брака в 2014 году — с британской юристкой ливанского происхождения, известным адвокатом по правам человека Амаль Аламуддин (на фото). В 2017 году у пары родились двойняшки — дочь Элла и сын Александр

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

В последние годы Джордж Клуни редко снимается в кино и активно занимается общественной и благотворительной деятельностью
На фото: визит в Ереван для вручения премии Aurora Prize For Awakening Humanity за достижения в области гуманитарной деятельности

Фото: AP

В 2018 году Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes, заработав $239 млн. В последующие годы актер не попадал в топ-10

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Последняя на данный момент режиссерская и актерская работа Джорджа Клуни — фантастический триллер «Полночное небо» (кадр на фото), вышедший в прокат в декабре 2020 года

Фото: NetFlix

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