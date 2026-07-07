Джордж Клуни получит «Золотого льва» за вклад в киноискусство

О решении сообщила Венецианская биеннале. Актера рекомендовал кинокритик и художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера. По его словам, в тройной роли актера, режиссера и продюсера Клуни — целостный и харизматичный художник, увлеченный и оригинальный, который превратил глубокое призвание в одну из самых ярких кинокарьер современности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Agostini / Invision / AP Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Клуни, в свою очередь, признался, что получить «Золотого льва» для него — огромная честь: «В Венеции у меня было столько необыкновенных моментов, и местный кинофестиваль, без сомнения, мой любимый. Возможно, эта награда означает, что я старею, но я ее с радостью принимаю».

Клуни — один из всего трех человек в истории «Оскара», получавших номинации сразу в шести разных категориях: лучший фильм, режиссура, главная и второстепенная роль, оригинальный и адаптированный сценарий. Как режиссер он снял «Признания опасного человека», «Доброй ночи и удачи», «Мартовские иды», «Субурбикон» и другие фильмы, а среди его актерских работ: «Три короля», «Сириана», «11 друзей Оушена» и «Гравитация», всего около 80 ролей в кино.

83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября, программу объявят 23 июля.