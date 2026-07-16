С Майкопа начнется «Вершина»
В столице Республики Адыгея с 23 по 30 августа будет проходить первый межрегиональный театральный фестиваль «Вершина». Идея фестиваля-путешествия, благодаря которому зрители, артисты, режиссеры и профессиональное театральное сообщество каждый год будут открывать новый город Кавказа, принадлежит народному артисту России художественному руководителю Театра наций Евгению Миронову.
Майкоп станет первым и стартовым пунктом форума, который в дальнейшем будет перемещаться по городам Республик Адыгея и Дагестан, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
«В программе в Майкопе — спектакли разных жанров и направлений: будут представлены как классические постановки, так и творческие эксперименты,— говорит Евгений Миронов.— Главная цель "Вершины" — сделать современное театральное искусство доступным и значимым для зрителей со всего Кавказа, а также укрепить связи между профессиональными сообществами разных регионов России». В 2026-м значительную часть программы составят спектакли из еще одного проекта Театра наций — Фестиваля театров малых городов России. В Майкоп приедут коллективы из Альметьевска, Березников, Заречного, Набережных Челнов, Новокузнецка и Новокуйбышевска.