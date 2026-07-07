Петербург. Фортепиано. Пианиссимо

С конца июня в Эрмитаж и в Большой дворец Петергофа с завидной регулярностью заглядывают настройщики рояля. А все потому, что там стартовал фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. Рояли не прячут в кустах, а, напротив, выкатывают в самые красивые залы. Там же ставят стулья для слушателей. Weekend поcетил одни из первых концертов в городе на Неве и окрестностях. Хотя география фестиваля включает также Москву, Нижний Новгород и Калининград.

Текст: Анна Черникова

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Пляска в Петергофе

Добираться в Петергоф летом быстрее, да и приятнее всего по воде. Последний рейс «Метеора» приходит на пристань перед дворцом как раз незадолго до концерта. Сходящих с кораблика приветствуют смелые, купающиеся в Невской губе Финского залива, и толстые чайки. Небольшая прогулка вдоль Морского канала — и вот уже я у сражающегося со львом Самсона — оба сияют золотом в лучах вечернего солнца… На их фоне фотографируются немногочисленные туристы. Вечером, даже летом, поскольку закрыты экспозиции, их тут немного.

Что такое Pianissimo Это концерты и фестивали в редких и красивых локациях, знакомящие широкую аудиторию с академической музыкой и молодыми пианистами — из России и разных стран мира. Pianissimo существует с 2017 года. Фото: Денисов Денис В этом году Летний фестиваль «Пианиссимо» проходит с 19 июня по 14 августа. Исполнители выступают в Москве (ГЭС-2), Петербурге (Эрмитаж) и Петергофе (Большой дворец), в Калининграде (филиал Третьяковской галереи) и Нижнем Новгороде (концертный Пакгауз).

Слушателей Pianissimo встречают у главного входа в Большой дворец и ведут коридорами в Танцевальный (Купеческий) зал. Паркет, позолота, люстры. И рояль. Обычно его тут нет. Его доставляют организаторы Pianissimo. Сейчас он тут поселился до конца лета. В этот вечер его повелитель — 16-летний Михаил Пироженко. Впрочем, музыканты считают инструмент скорее соавтором и партнером на сцене. И в игре Михаила это тоже заметно.

Михаил Пироженко Фото: Денисов Денис Ученик средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (класс Александра Сандлера). Лауреат VI Московского международного конкурса пианистов имени Владимира Крайнева (Москва) и обладатель гран-при VII Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» (федеральная территория «Сириус»). Стипендиат Фонда культурных инициатив имени Юрия Темирканова и фонда «Новые имена».

Быстро становится понятно: этот еще хрупкий подросток общается с роялем на равных — и слушатели внимают их невероятному диалогу, задаваясь вопросом, как это возможно. Как могут говорить на одном языке лакированный возрастной мудрец и невысокий мальчик с ловкими красивыми — и такими техничными — пальцами? Но стоит перевести взгляд на лицо исполнителя, и оно поражает своей взрослой сосредоточенностью и серьезностью.

Программа вечера включала произведения Сергея Рахманинова, Доменико Скарлатти, Александра Скрябина, Петра Чайковского, Фридерика Шопена. И каждое Михаил Пироженко проживал вместе с залом в этих вековых сводах и сиянии позолоты, словно только тут и только так это было уместно. Сергей Прокофьев с его «Сонатой №6 ля мажор» немного перетянул ткань времени на себя, и на секунду зал снова задумался о возрасте исполнителя.

Но когда пианист пустился в «Пляску смерти» (Камиль Сен-Санс — Ференц Лист — Владимир Горовиц), о его паспорте забыли все и навсегда — так страшна и всеобъемлюща она была. Так выразительны оказались завихрения этого танца именно здесь, в Петергофе, на костях истории.

После концерта Михаил, явно подуставший — полтора часа за роялем,— но скромно улыбчивый и вежливый, фотографировался с поклонницами — от 5 до 50. И смело объяснял, что на бис играл собственное сочинение.

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Большой музыкальный просвет

На второй концерт в рамках Pianissimo — в Эрмитаже — слушатели съезжались ночными и скоростными из Москвы, слетались даже ненадежными ныне самолетами. Готовы были оказаться только на два часа в городе, но не готовы были пропустить за роялем Константина Емельянова. Родом из Краснодара, он в свои 32 уже давно человек мира. А его поклонники, говорящие за пределами зала на разных языках, в концертах сливаются в едином порыве, взрываясь аплодисментами при каждом удобном случае.

Это не первый опыт выступления Константина Емельянова в Большом итальянском просвете Эрмитажа. Ему уже и раньше в рамках Pianissimo внимали и умирающий Адонис скульптора Джузеппе Маццуолы, и «Блудный сын» с полотна Сальватора Розы, и пышногрудые красавицы с картины Бернардо Строцци «Аллегория искусств».

Константин Емельянов Окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского (у народного артиста РСФСР профессора Сергея Доренского и его ассистентов, профессоров Андрея Писарева, Павла Нерсесьяна и Николая Луганского), в сезоне 2017–2018 годов проходил обучение в Академии Рахманинова в Катании (Италия) у профессора Эпифанио Комиса. С 2022 года стажируется в фортепианной академии города Имола (Италия) у профессора Бориса Петрушанского. Фото: Слава Новиков Лауреат Международного конкурса молодых пианистов памяти Владимира Горовица, фортепианных конкурсов в Вероне (Италия) и Сучжоу (Китай), конкурса пианистов имени Виотти (первая премия и приз зрительских симпатий). Лауреат первой премии III Всероссийского музыкального конкурса в 2018-м и третьей премии XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского в 2019 году. Артист Yamaha с 2019 года. Лауреат Международной немецкой фортепианной премии 2022 года и Приза зрительских симпатий F.A.Z.

В этом году в программе исполнителя были Феликс Мендельсон, Сергей Прокофьев, Морис Равель, Франц Шуберт и, конечно, Жан-Филипп Рамо. Именно на Рамо — в этот вечер Константин Емельянов играл его «Сюиту ми минор», а недавно записал пластинку с его произведениями — стремились в Петербург преданные почитатели его таланта. И они не остались разочарованы, как и новообращенные его поклонники.

«Для меня музыка — это всегда формула,— делился на ужине по случаю фестиваля накануне выступления Константин Емельянов.— Я раскладываю произведение логически и так запоминаю. Музыка — это же чистая математика». Отличный повод порадоваться, что когда-то в юности, задумавшись о выборе профессии, Емельянов предпочел факториалам фортепиано.