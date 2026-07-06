Не только Рокки

Несмотря на обширное резюме и мировое признание, в киносообществе существует немалое количество людей, которые с удовольствием подтрунивают над дедушкой Сталлоне. Так, в конце июня шоураннер «Киностудии» Сет Роген заявил, что в фильмографии актера в лучшем случае наберется четыре сносных картины — каких именно, он почему-то не уточнил. По случаю юбилея Weekend разрушает этот миф: пять найдены без труда.

Текст: Никита Прунков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Американский актер Сильвестр Сталлоне на кадре из фильма «Рокки» режиссера Джона Эвилдсена, 1976 Фото: United Artists / Courtesy of Getty Images Актер Сильвестр Сталлоне со своим пони в государственном парке Уилла Роджерса, 1990 Фото: John Bryson / Getty Images Актеры Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер во время 43-‍го Международного Каннского кинофестиваля, 1990 Фото: Eric Robert / Sygma / Sygma / Getty Images Сильвестр Сталлоне на стартовой решетке перед Гран-при Формулы-‍1 в Лас-Вегасе, 23 ноября 2024 Фото: Clive Rose - Formula 1 / Formula 1 / Getty Images Сильвестр Сталлоне после победы в сцене из фильма «Рокки IV», 1985 Фото: United Artists / Getty Images Сильвестр Сталлоне и Бриджит Нильсен сразу после свадебной церемонии в доме продюсера фильма «Рокки» режиссера Ирвина Винклера, 1985 Фото: Getty Images Сильвестр Сталлоне на съемках фильма «Райская аллея», 1978 Фото: Central Press / Getty Images Сильвестр Сталлоне. Лондон, 1982 Фото: Michael Putland / Getty Images Следующая фотография 1 / 8 Американский актер Сильвестр Сталлоне на кадре из фильма «Рокки» режиссера Джона Эвилдсена, 1976 Фото: United Artists / Courtesy of Getty Images Актер Сильвестр Сталлоне со своим пони в государственном парке Уилла Роджерса, 1990 Фото: John Bryson / Getty Images Актеры Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер во время 43-‍го Международного Каннского кинофестиваля, 1990 Фото: Eric Robert / Sygma / Sygma / Getty Images Сильвестр Сталлоне на стартовой решетке перед Гран-при Формулы-‍1 в Лас-Вегасе, 23 ноября 2024 Фото: Clive Rose - Formula 1 / Formula 1 / Getty Images Сильвестр Сталлоне после победы в сцене из фильма «Рокки IV», 1985 Фото: United Artists / Getty Images Сильвестр Сталлоне и Бриджит Нильсен сразу после свадебной церемонии в доме продюсера фильма «Рокки» режиссера Ирвина Винклера, 1985 Фото: Getty Images Сильвестр Сталлоне на съемках фильма «Райская аллея», 1978 Фото: Central Press / Getty Images Сильвестр Сталлоне. Лондон, 1982 Фото: Michael Putland / Getty Images

«Адская кухня» (1978)

Первая работа Сталлоне, снятая еще до «Рокки», могла не случиться, ведь сам автор долгое время не мог продать сценарий, первоначально задуманный как полноценный роман. Сюжет фильма повествует о трех братьях Карбони из нью-йоркской Адской кухни (район Манхэттена) 1940-х годов — хитреце и мошеннике Космо, которого играет Сталлоне, ветеране войны с ампутированной ногой Ленни и добродушном силаче Викторе, которого братья отправляют в рестлинг ради легких денег. Лента примечательна тем, что Сталлоне выступил мультиинструменталистом: написал сценарий, поставил картину, сыграл ключевую роль и даже исполнил заглавную композицию «Too Close to Paradise» — а в эпизодической роли пианиста в кадре появился композитор, легендарный Том Уэйтс.

При выходе фильм, разумеется, ругали — на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у него всего 40% «одобрения», и у этого есть объяснение. Позже Сталлоне признался, что позволил студии вырезать ряд сцен, без которых картина растеряла атмосферу. Однако именно как режиссерская и актерская работа «Адская кухня» кажется интереснее многих его признанных фильмов: Космо у Сталлоне — обаятельный трепач, не лишенный принципов и внутренних установок. Спустя годы Квентин Тарантино написал, что «Адская кухня» — это почерк Сталлоне в чистом, ничем не разбавленном виде. Для актера, которого принято считать заложником собственного образа, лента стала редким примером объемного авторского высказывания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Адская кухня». Режиссер Сильвестр Сталлоне, 1978 Фото: Force Ten Productions Inc. Кадр из фильма «Адская кухня». Режиссер Сильвестр Сталлоне, 1978 Фото: Force Ten Productions Inc. Кадр из фильма «Адская кухня». Режиссер Сильвестр Сталлоне, 1978 Фото: Force Ten Productions Inc. Кадр из фильма «Адская кухня». Режиссер Сильвестр Сталлоне, 1978 Фото: Force Ten Productions Inc. Следующая фотография 1 / 4 Кадр из фильма «Адская кухня». Режиссер Сильвестр Сталлоне, 1978 Фото: Force Ten Productions Inc. Кадр из фильма «Адская кухня». Режиссер Сильвестр Сталлоне, 1978 Фото: Force Ten Productions Inc. Кадр из фильма «Адская кухня». Режиссер Сильвестр Сталлоне, 1978 Фото: Force Ten Productions Inc. Кадр из фильма «Адская кухня». Режиссер Сильвестр Сталлоне, 1978 Фото: Force Ten Productions Inc.

«Кулак» (1978)

Режиссер Норман Джуисон рассказал историю Джонни Ковака — рабочего склада в Кливленде 1930-х, который превращается в лидера вымышленного профсоюза дальнобойщиков, а затем постепенно срастается с криминалом ради удержания власти. Создатели фильма отрицали, что в основе сюжета реальная история, однако внимательные зрители вспоминали про движение тимстеров (братство водителей грузовиков) и его главу Джимми Хоффа.

Сценарий Джо Эстерхаса насчитывал до 500 страниц, и именно Сталлоне вместе с Джуисоном довел его до пригодного для съемок объема, попутно переписав часть диалогов своего персонажа. Авторская группа решила снимать «Кулак» в Дубьюке в штате Айова — его выбрали из-за сохранившейся довоенной застройки, которая больше напоминал Кливленд 1930-х, чем сам современный город.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Кулак». Режиссер Норман Джуисон, 1977 Фото: Chateau Productions, Huron Productions Inc. Кадр из фильма «Кулак». Режиссер Норман Джуисон, 1977 Фото: Chateau Productions, Huron Productions Inc. Кадр из фильма «Кулак». Режиссер Норман Джуисон, 1977 Фото: Chateau Productions, Huron Productions Inc. Кадр из фильма «Кулак». Режиссер Норман Джуисон, 1977 Фото: Chateau Productions, Huron Productions Inc. Кадр из фильма «Кулак». Режиссер Норман Джуисон, 1977 Фото: Chateau Productions, Huron Productions Inc. Следующая фотография 1 / 5 Кадр из фильма «Кулак». Режиссер Норман Джуисон, 1977 Фото: Chateau Productions, Huron Productions Inc. Кадр из фильма «Кулак». Режиссер Норман Джуисон, 1977 Фото: Chateau Productions, Huron Productions Inc. Кадр из фильма «Кулак». Режиссер Норман Джуисон, 1977 Фото: Chateau Productions, Huron Productions Inc. Кадр из фильма «Кулак». Режиссер Норман Джуисон, 1977 Фото: Chateau Productions, Huron Productions Inc. Кадр из фильма «Кулак». Режиссер Норман Джуисон, 1977 Фото: Chateau Productions, Huron Productions Inc.

Пресса встретила фильм довольно прохладно: историк кино и критик Ричард Шикел из Time назвал его «двухчасовой беспросветной скукой», однако более поздние пересмотры расставили все по местам — сегодня многие считают именно эту роль одной из лучших в портфолио Сталлоне. Здесь нет ни намека на боксерскую пластику Рокки — перед нами человек, который проходит путь от нахального рабочего-заводилы до немолодого профсоюзного босса с сединой и грузом сделок со своей совестью. И именно этот артистический диапазон — от энергичного бунтаря в первой половине до уставшего, загнанного в угол лидера во второй — заставил многих признать, что актерский потенциал Сталлоне гораздо шире привычного экшена.

«Ночные ястребы» (1981)

Сценарий задумывался как третья часть «Французского связного» с Джином Хэкменом, но актер отказался, и историю переписали под нью-йоркских детективов, охотящихся за международным террористом. Работу над фильмом начинал Гэри Нельсон, но его уволили спустя неделю съемок. А когда сменивший его Брюс Малмут задержался на день, режиссерское кресло на это время занял лично Сталлоне, и за это гильдия режиссеров его оштрафовала. Готовясь к роли детектива Дика Дасилвы, Сильвестр Сталлоне вместе с Билли Ди Уильямсом несколько недель патрулировал улицы с нью-йоркским антикриминальным подразделением, а трюк с зависанием под канатной дорогой над Ист-Ривер выполнял сам, держа при этом при себе складной нож на случай обрыва троса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Ночные ястребы». Режиссеры Брюс Мэлмат, Гэри Нельсон, Сильвестр Сталлоне, 1981 Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «Ночные ястребы». Режиссеры Брюс Мэлмат, Гэри Нельсон, Сильвестр Сталлоне, 1981 Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «Ночные ястребы». Режиссеры Брюс Мэлмат, Гэри Нельсон, Сильвестр Сталлоне, 1981 Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «Ночные ястребы». Режиссеры Брюс Мэлмат, Гэри Нельсон, Сильвестр Сталлоне, 1981 Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «Ночные ястребы». Режиссеры Брюс Мэлмат, Гэри Нельсон, Сильвестр Сталлоне, 1981 Фото: Universal Pictures Следующая фотография 1 / 5 Кадр из фильма «Ночные ястребы». Режиссеры Брюс Мэлмат, Гэри Нельсон, Сильвестр Сталлоне, 1981 Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «Ночные ястребы». Режиссеры Брюс Мэлмат, Гэри Нельсон, Сильвестр Сталлоне, 1981 Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «Ночные ястребы». Режиссеры Брюс Мэлмат, Гэри Нельсон, Сильвестр Сталлоне, 1981 Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «Ночные ястребы». Режиссеры Брюс Мэлмат, Гэри Нельсон, Сильвестр Сталлоне, 1981 Фото: Universal Pictures Кадр из фильма «Ночные ястребы». Режиссеры Брюс Мэлмат, Гэри Нельсон, Сильвестр Сталлоне, 1981 Фото: Universal Pictures

В фильме Сталлоне в очередной раз выходит за рамки привычного образа: детектив с бородой, уставший, семейно неблагополучный, сомневающийся в собственной пригодности к службе,— совсем не тот герой, каким он станет спустя пару лет в «Рэмбо». Сам актер позже признавался, что фильм опередил время, обратившись к теме городского терроризма за десятилетия до того, как это стало массовым сюжетом.

«Полицейские» (1997)

Постановщик Джеймс Мэнголд снял историю о шерифе крошечного городка Гаррисон в Нью-Джерси, где под боком у Нью-Йорка десятилетиями обосновались нечистые на руку копы из 37-го участка. Фредди Хефлин — герой Сталлоне — глухой на одно ухо, безвольный и всеми презираемый коп, который годами закрывал глаза на происходящее вокруг, пока к нему не приехал агент внутренних расследований в исполнении Роберта Де Ниро. Ради роли Сталлоне специально набрал 18 кг, а из-за необходимости пересъемок в обновленном виде Miramax в итоге отказался везти фильм на основной конкурс в Канне. Премьера прошла в Нью-Йорке, а в прокате собрала больше $60 млн при бюджете в $15 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Полицейские». Режиссер Джеймс Мэнголд, 1997 Фото: Miramax Films Кадр из фильма «Полицейские». Режиссер Джеймс Мэнголд, 1997 Фото: Miramax Films Кадр из фильма «Полицейские». Режиссер Джеймс Мэнголд, 1997 Фото: Miramax Films Кадр из фильма «Полицейские». Режиссер Джеймс Мэнголд, 1997 Фото: Miramax Films Кадр из фильма «Полицейские». Режиссер Джеймс Мэнголд, 1997 Фото: Miramax Films Следующая фотография 1 / 5 Кадр из фильма «Полицейские». Режиссер Джеймс Мэнголд, 1997 Фото: Miramax Films Кадр из фильма «Полицейские». Режиссер Джеймс Мэнголд, 1997 Фото: Miramax Films Кадр из фильма «Полицейские». Режиссер Джеймс Мэнголд, 1997 Фото: Miramax Films Кадр из фильма «Полицейские». Режиссер Джеймс Мэнголд, 1997 Фото: Miramax Films Кадр из фильма «Полицейские». Режиссер Джеймс Мэнголд, 1997 Фото: Miramax Films

Именно после этой роли критики впервые массово заговорили о Сталлоне как о серьезном актере. Располневший, медлительный, с потухшим взглядом, он играет человека, которому годами внушали, что он ничего не стоит. За этот образ Сталлоне получил приз за лучшую мужскую роль на Стокгольмском кинофестивале: рецензенты отмечали, что актеру удалось не потеряться на фоне Де Ниро и наконец успешно сменить героический регистр на более драматический.

«Неудержимый» (2012)

Режиссер Уолтер Хилл и Сильвестр Сталлоне были знакомы десятилетиями, но до 2012 года ни разу не работали вместе. Наконец, Хилл пригласил Сталлоне в экранизацию французского графического романа «Du plomb dans la tete» («Со свинцом в голове»). Хилл сразу предложил снимать оммаж боевикам 1970–1980-х — без нарочитой серьезности и с заметным пространством для юмора. Сталлоне играет наемного убийцу Джимми Бобо из Нового Орлеана, который после гибели напарника вынужденно объединяется с корейским детективом в исполнении Сон Кана против коррумпированного застройщика и его костолома, которого сыграл Джейсон Момоа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Неудержимый». Режиссер Уолтер Хилл, 2012 Фото: AfterDark Films; Headshot Films Кадр из фильма «Неудержимый». Режиссер Уолтер Хилл, 2012 Фото: AfterDark Films; Headshot Films Кадр из фильма «Неудержимый». Режиссер Уолтер Хилл, 2012 Фото: AfterDark Films; Headshot Films Кадр из фильма «Неудержимый». Режиссер Уолтер Хилл, 2012 Фото: AfterDark Films; Headshot Films Кадр из фильма «Неудержимый». Режиссер Уолтер Хилл, 2012 Фото: AfterDark Films; Headshot Films Кадр из фильма «Неудержимый». Режиссер Уолтер Хилл, 2012 Фото: AfterDark Films; Headshot Films Следующая фотография 1 / 6 Кадр из фильма «Неудержимый». Режиссер Уолтер Хилл, 2012 Фото: AfterDark Films; Headshot Films Кадр из фильма «Неудержимый». Режиссер Уолтер Хилл, 2012 Фото: AfterDark Films; Headshot Films Кадр из фильма «Неудержимый». Режиссер Уолтер Хилл, 2012 Фото: AfterDark Films; Headshot Films Кадр из фильма «Неудержимый». Режиссер Уолтер Хилл, 2012 Фото: AfterDark Films; Headshot Films Кадр из фильма «Неудержимый». Режиссер Уолтер Хилл, 2012 Фото: AfterDark Films; Headshot Films Кадр из фильма «Неудержимый». Режиссер Уолтер Хилл, 2012 Фото: AfterDark Films; Headshot Films

Журналисты встретили фильм без восторга, хотя эта роль в определенном смысле стала поводом заговорить о недооцененном позднем Сталлоне. В Variety отмечали его непринужденность и природное чувство комической реплики, а сам актер в свои почти 70 выглядел настолько атлетично, что практически не проигрывал Момоа в кадре. Не менее примечательно и то, что здесь нет ни капли ностальгии по «Рокки» — зато есть циничный, немногословный профессионал, для которого напарник-полицейский так и остается чужаком до последних минут фильма.