Ученица Александра Сокурова Кира Коваленко снимет новый фильм в Ереване

Полнометражная работа получила название Heavens Don't Care («Небесам безразлично»). Съемки картины стартуют этой осенью в столице Армении при поддержке французской компании Arte France Cinema. Продюсировать проект поможет гендиректор Arte France Cinema Оливье Пер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @kovalenkokira Фото: @kovalenkokira

Фильм расскажет историю одной семьи, чья жизнь проходит между праздниками и повседневной работой, радостными моментами и чередой тихих трагедий. По замыслу создателей, именно в этих обыденных событиях должны раскрыться хрупкость, стойкость и нежность человеческих отношений.

Проект стал франко-бельгийско-армянской копродукцией и получил грант в 400 тысяч евро от европейского фонда Eurimages. Сообщается, что фильм потенциально может быть готов к премьере на следующем Каннском кинофестивале, который пройдет с 11 по 22 мая 2027 года.

Кира Коваленко — режиссер и выпускница мастерской Александра Сокурова. Широкую известность и международное признание она обрела после фильма «Разжимая кулаки», который в 2021 году получил Гран-при программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.