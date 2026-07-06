Пол Маккартни сделал трибьют The Beatles на свадьбе Тейлор Свифт

Артист впервые за 62 года сыграл вживую хит The Beatles I Want to Hold Your Hand на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, которая состоялась на нью-йоркском стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» 3 июля. Последний раз Маккартни исполнял эту песню на концерте в нью-йоркском Paramount Theatre в сентябре 1964 года, однако сольно он ее не играл никогда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Маккартни во время выступления на сольном концерте в СК «Олимпийский»

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Пол Маккартни во время выступления на сольном концерте в СК «Олимпийский»

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Маккартни и Свифт давно симпатизируют творчеству друг друга: в 2020 году они вместе появились на обложке Rolling Stone, а недавно Маккартни сравнил масштаб ее славы с битломанией: по его словам, у Свифт сегодня узнаваемость того же уровня, что была у The Beatles.