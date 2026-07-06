PlayStation больше не будет выпускать диски

С января 2028 года все новые игры будут продаваться только в цифровом формате через PlayStation Store и других ритейлеров. Игр, которые вышли или выйдут до января 2028 года, изменение не коснется. В Sony объясняют решение сдвигом потребительских предпочтений: если в 2013 году, когда вышла PS4, на цифровые продажи приходилось только 13%, то к 2025 году эта доля выросла почти до 80%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eriko Sugita ES / TW / Reuters Фото: Eriko Sugita ES / TW / Reuters

Объявление совпало по времени с выходом Grand Theft Auto VI, одной из самых ожидаемых игр в истории индустрии, которая тоже будет доступна только в цифровом виде. Как пишет The Guardian, это уже вызвало недовольство среди геймеров: отсутствие диска лишает игроков возможности перепродать или обменять копию игры. Sony начала переход к цифровому формату еще в 2020 году с выпуском консоли PlayStation 5 без дисковода.

Вместе с этим Sony объявила о закрытии магазина PlayStation Store для консолей PS3 и PS Vita. В некоторых странах Латинской Америки и Ближнего Востока продажи прекратятся уже в конце 2026 года, а во всех остальных странах магазин закроют в июле 2027-го. После закрытия купить новый контент на этих платформах будет нельзя, хотя ранее приобретенные игры останутся доступны для скачивания.