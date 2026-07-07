В Москве снова пройдет черно-белый джаз-уикенд

25 и 26 июля в саду «Эрмитаж» в седьмой раз зазвучит музыка и появятся клетчатые доски с конями, пешками, ферзями и другими необходимыми фигурами. В списке звезд на фестивале Chess & Jazz 2026: Моя Мишель, Zivert, Zoloto, Андрей Катиков, Terelya, «Сеттлерс», СТРИО и другие. Организаторы обещают много акустики и уязвимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба фестиваля Chess & Jazz Фото: Пресс-служба фестиваля Chess & Jazz Фото: Пресс-служба фестиваля Chess & Jazz Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба фестиваля Chess & Jazz Фото: Пресс-служба фестиваля Chess & Jazz Фото: Пресс-служба фестиваля Chess & Jazz

Шахматная часть будет включать как сеансы одновременной игры, так и обучение для начинающих. А для любителей современного искусства обещают инсталляцию «Шахматный куб T2».